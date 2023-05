Mann greift Frau mit Messer an - schwer verletzt

Ein Polizist sichert Spuren einen mutmaßlichen Tatort. © Guido Bludau/Bludau Foto/dpa

Ein Mann hat in Dorsten eine Frau in ihrer Wohnung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die 42-Jährige konnte sich nach der Attacke am frühen Samstagabend blutüberströmt auf die Straße retten, wo Zeugen erste Hilfe leisteten und die Polizei riefen.

Dorsten - Der Tatverdächtige, ein 43-Jähriger Mann, wurde noch vor dem Mehrfamilienhaus festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam in eine Klinik, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.

Zu den möglichen Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch zur Beziehung von Opfer und Tatverdächtigem gab es in der Nacht zu Sonntag noch keine Informationen. dpa