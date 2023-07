Mann stiehlt 200.000 Schoko-Eier: 18 Monate Haft

Teilen

Schokoladeneier haben es einem Mann in England besonders angetan. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Dieser Mann scheint einen süßen Zahn zu haben: Erst klaut er einen Traktor, dann einen Anhänger voll mit Schokoladeneier - und die haben einen ziemlich hohen Wert.

Shrewsbury - Weil er einen Lkw-Anhänger mit beinahe 200.000 Schokoladeneiern gestohlen hat, ist ein Mann in England zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, hatte der 32-Jährige zugegeben, im Februar in Telford in eine Lagerhalle eingebrochen zu sein.

Mit einem zuvor gestohlenen Traktor, an den er den Anhänger mit den Cadbury Creme Eggs hängte, fuhr er anschließend davon - wurde aber bald schon von der Polizei gestoppt. Allein die Schokolade soll demnach einen Wert von 31.000 Pfund (umgerechnet rund 35.800 Euro) gehabt haben. Was er mit so vielen Schoko-Eiern vorhatte, blieb unklar.

Was auch immer der Hintergrund gewesen sei, er habe sich „einer sehr ernsten Tat schuldig gemacht“, sagte der Richter am Shrewsbury Crown Court laut PA bei der Strafmaßverkündung.

Seiner Verteidigerin zufolge hatte der Mann mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen, bevor er sich Alkohol und Drogen zuwandte. Er bereue die Tat und habe volle Verantwortung übernommen, sagte sie. Die Hälfte der Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Sechs Monate hatte der Mann bereits in Untersuchungshaft verbracht. Sie werden auf die Haftstrafe angerechnet. dpa