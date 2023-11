Mann wirft Baby in Paket in Container – kurze Zeit später ist das Kind tot

Von: Bjarne Kommnick

Die Polizei auf Mallorca fahndet derzeit nach einem Mann, der ein Baby in einem Paket in eine Mülltone geworfen hat. © IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto

Die Polizei ermittelt wegen Mordes, nachdem ein Mann ein Kind im Paket in einen Container geworfen hat. Laut einer Zeugin war auch die Mutter nahe des Tatorts.

Porocristo – Ein Vorfall, der für Aufsehen und Bestürzung sorgt. Am Donnerstagabend (2. November) verstarb auf Mallorca ein Baby, nachdem es in einem Müllcontainer gefunden wurde, wie die Mallorca Zeitung meldet. Die Behörden sind nun auf der Suche nach dem Täter und ermitteln wegen Mordes. Eine Frau wurde zur Zeugin des Verbrechens.

Mann wirft Baby in Container – Polizei bergen Kleinkind

Laut Bericht konnte die Zeugin den Mann in Porocristo, einem Ort an der Ostküste der Insel, bei der Ausführung der Tat beobachten. Sie beschreibt, dass der Mann ein Paket in den Behälter warf und sein Verhalten der Frau seltsam vorkam. Nach Aussage der Zeugin versuchte der Mann zu verheimlichen, was er in den Behälter geworfen hatte.

Nachdem der Mann den Tatort verlassen hatte, näherte sich die Zeugin dem Behälter und bemerkte, dass sich das Paket bewegte. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die Rettungskräfte hätten dann das Paket geborgen und dabei festgestellt, dass ein Baby darin war.

Baby stirbt nach Wurf in den Container – Polizei sucht nach Täter

Als die Polizei das Kind geborgen hatte, soll es noch am Leben gewesen sein. Die Beamten transportierten das Kind selbst in ein Krankenhaus in Manacor und sagten einen herannahenden Krankenwagen ab, um Zeit zu sparen. Im Krankenhaus konnten die Ärzte jedoch nichts mehr für das Kleinkind tun, das Baby starb nur kurze Zeit später. Auch in München sorgte zuletzt ein Baby-Mord für Empörung.

Der Täter soll nach Aussage der Zeugin mit einem Auto zum Tatort gefahren sein. Die Frau berichtet, dass in dem Fahrzeug eine weinende Frau saß, hinter der die Polizei die Mutter des Kindes vermutet. Die Polizei auf Mallorca, wo es zuletzt auch zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen ist, möchte nun vor allem das Kennzeichen ermitteln. Zu diesem Zweck sollen auch Überwachungskameras in der Nähe des Tatortes ausgewertet werden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben zu dem Kind machen.

