Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Afghanistan massiv gestiegen: Mindestens 2000 Menschen gestorben

Seit Freitag hat es in mehreren Ländern Erdbeben gegeben. Allein in Afghanistan sind dabei nach aktuellem Stand rund 2000 Menschen ums Leben gekommen.

Update vom Sonntag, 8. Oktober, 8.22 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan ist erheblich gestiegen. War zunächst von rund 120 getöteten Menschen die Rede, schätzt die Regierung die Zahl der Verstorbenen nun auf 2000. Die Zahl der Verletzten sei ebenfalls enorm hoch, fügte Abdul Wahid Rajan aus dem Ministerium für Information und Kultur hinzu. Alleine in das größte Krankenhaus der Provinzhauptstadt Herat seien gut 200 Tote und rund 700 Verletzte gebracht worden, hieß es aus medizinischen Kreisen.

Unterdessen ging die verzweifelte Suche nach Überlebenden weiter. Mehrere Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat sind Behördenangaben zufolge komplett zerstört worden. Das UN-Nothilfebüro OCHA erklärte am Samstag (8. Oktober), dass davon ausgegangen werden müsse, dass zahlreiche Menschen unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind.

Über 100 Tote nach Erdbeben in Afghanistan: „Alles hat sich in Sand verwandelt“

Update vom Sonntag, 8. Oktober, 6.49 Uhr: Nach den starken Erdbeben in Afghanistan geht die verzweifelte Suche nach Überlebenden weiter. Nach vorläufigen Behördenangaben seien etwa 120 Menschen ums Leben gekommen und mehr als tausend weitere verletzt worden. Betroffen seien auch „Frauen, Kinder und ältere Menschen“, teilte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde der westlichen Provinz Herat, Mosa Aschari, am Samstag (7. Oktober) der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Mullah Dschan Sajek, sagte, es werde damit gerechnet, dass die Zahl der Todesopfer „sehr hoch steigt“.

Die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) berichtet auf der Internetplattform X (vormals Twitter), dass in den ersten Stunden mindestens 300 Verletzte im Krankenhaus der Provinzstadt Herat behandelt worden seien. MSF habe dort unmittelbar nach dem Beben zusätzliche Zelte errichtet. Laut der WHO waren von der Erdbeben-Katastrophe insgesamt rund 4200 Menschen betroffen, mindestens 600 Häuser wurden zerstört.

+ Hunderte Häuser wurden bei den schweren Erdbeben in Afghanistan zerstört. © Mashal/dpa

„Es gab einen großen Lärm und da war nicht viel Zeit zu reagieren“, schilderte der 42 Jahre alte Baschir Ahmad die Katastrophe gegenüber AFP. „Beim ersten Beben stürzten alle Häuser ein.“ Der 32 Jahre alte Nek Mohammed sagte, er sei während des Bebens bei der Arbeit gewesen. Als er heimgekommen sei, sei „nichts übrig“ gewesen. „Alles hat sich in Sand verwandelt“, fügte er hinzu. Nun hätten die Überlebenden nicht einmal Decken, um sich vor der Kälte zu schützen.

Erdbeben erschüttert Afghanistan: UN bestätigt mindestens 100 Todesopfer

Update vom Samstag, 7. Oktober, 20.55 Uhr: Auch nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) sind mehr als 100 Menschen nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan ums Leben gekommen. Zudem seien Hunderte Häuser zerstört worden, teilte das UN-Nothilfebüro OCHA am Samstag mit. Insgesamt etwa 4200 Menschen seien von den Erdbeben betroffen, heißt es in einer Mitteilung.

Update vom Samstag, 7. Oktober, 19.53 Uhr: Bei einem schweren Erdbeben sind in Afghanistan nach vorläufigen Behördenangaben etwa 120 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als tausend Menschen wurden verletzt. Das teilte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde der westlichen Provinz Herat, Mosa Aschari, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Betroffen seien auch „Frauen, Kinder und ältere Menschen“. Das Beben hatte nach afghanischen Angaben eine Stärke 6,3, es folgten mehrere Nachbeben.

Laut dem Sprecher der in Afghanistan herrschenden Taliban, Sabiullah Mudschahid, wurden Militär- und Rettungsorganisationen angewiesen, zur Hilfe in die betroffene Erdbebenregion zu eilen. In Afghanistan kommt es immer wieder zu Erdbeben, insbesondere am Hindukusch, wo die Indische und die Eurasische Kontinentalplatte aufeinander stoßen. Da viele Häuser in dem Land schlecht gebaut sind, richten die Erdstöße oftmals schwere Schäden an. Auch in Mexiko und Papua-Neuguinea hatte es starke Erdbeben gegeben.

+ Nach mehreren Erdbeben sind in Afghanistan mindestens 100 Menschen gestorben. © MOHSEN KARIMI/AFP

Erdbeben erschüttern gleich drei Länder – Schäden und Opferzahl noch unklar

Erstmeldung vom Samstag, 7. Oktober, 19.05 Uhr: Herat – Nachdem das verheerende Erdbeben in Marokko bei vielen noch in den Köpfen präsent sein dürfte, haben sich in den vergangenen Tagen weltweit immer neue Meldungen von schweren Erdbeben verbreitet. Am Vesuv in der Region um Neapel ereignete sich zuletzt das schwerste Erdbeben seit über 40 Jahren. Erst wenige Tage zuvor wurde das stärkste Erdbeben seit 25 Jahren in den Phlegräischen Feldern vermeldet, Forschende rechnen mittlerweile mit einer regelrechten Explosion der Vulkanfelder um den Vesuv.

Seit Freitag reihen sich mindestens drei weitere schwere Erdbeben in diese weltweite Serie ein. An nur einem einzigen Tag ist es in Mexiko zu einem Erdbeben der Stärke 6,3 gekommen, in Afghanistan zu einem Beben der Stärke 6,3 und in Papua-Neuguinea meldeten die Behörden ein Erdbeben der Stärke 6,7.

Erdbeben in Mexiko über 300 Kilometer weit zu spüren

In Mexiko sei das Epizentrum des Erdbebens in Oaxaca im Süden Mexikos verortet geworden, wie Daily Mail berichtet. Die Auswirkungen des Bebens seien demnach bis in die 366 Kilometer entfernte Mexiko-Stadt spürbar gewesen, sodass in der mexikanischen Hauptstadt sogar Autoalarmanlagen ausgelöst wurden. Über verletzte Personen und einen Schadensüberblick konnten die Behörden bislang keine Angaben machen.

Erdbeben erschüttert Afghanistan – mindestens acht Nachbeben

Kurz darauf wurde auch Afghanistan von einem Erdbeben heimgesucht, bei dem mindestens 15 Menschen gestorben sind, wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes gegenüber der dpa erklärte. Befürchtet werden Hunderte Todesopfer. Besonders die Stadt Herat sei von dem Naturereignis betroffen. Das Epizentrum lag demnach rund 40 Kilometer nordwestlich der Stadt. Sieben Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat seien komplett zerstört worden, sagte ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes.

As deaths & casualties from the #earthquake in #Herat, @Afghanistan continue to be reported, @WHO Teams are in hospitals assisting treatment of wounded & assessing additional needs. @WHO-supported ambulances are transporting those affected, most of them women and children. pic.twitter.com/UoDoG7nPa2 — WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) October 7, 2023

Nachdem bereits das erste Beben mit einer Stärke von 5,6 aufgetreten war, folgten mindestens acht Nachbeben unter anderen mit den Stärken 5,5, 4,7, 6,3 und 5,9. Das Erdbeben sei auch im Iran zu spüren gewesen. Laut Berichten aus der Bevölkerung sollen sogar in der 300 Kilometer entfernten Metropole Maschhad noch Hauswände gezittert haben.

Ein Bewohner der Provinz Herat erklärte: „Wir sind aus den Gebäuden geflohen, alle sind auf freiem Feld und niemand weiß, was mit ihren Häusern passiert ist“. Ein Sprecher einer von den Taliban geleiteten Nachrichtenagentur erklärte gegenüber einer Journalistengruppe: „Leider hat das Erdbeben bei den Bewohnern von Herat viele Schäden hinterlassen. Genaue Details werden später bekannt gegeben.“

Auch Papua-Neuguinea und Japan von Erdbeben betroffen

Ebenfalls am Freitag ist auch im Nordosten von Papua-Neuguinea ein schweres Erdbeben der Stärke 6,7 aufgetreten. Jedoch hätten die Behörden keine unmittelbaren Schadensmeldungen verzeichnen können. Am Donnerstag ist es auch in Japan südlich von Tokio auf der Inselkette zu einem Erdbeben der Stärke 6,6 gekommen. Zunächst wurde die Bevölkerung vor einem möglichen Tsunami gewarnt, die Warnung wurde mittlerweile jedoch wieder aufgehoben. Zuletzt prophezeiten Forschende zudem, dass Istanbul bald von einem schweren Erdbeben heimgesucht werden könnte.

Weltweite Erdbebenserie: Gibt es immer mehr Erdbeben?

Für gewöhnlich sind Erdbeben dieser Art keine Seltenheit, wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in einer Mitteilung erklärt. Demnach würden sich, „Erdbeben ständig ereignen und starke Beben mit Magnitude 6 und höher im Mittel etwa dreimal pro Woche stattfinden“.

Entscheiden sei jedoch, ob sich die Beben in Gebieten mit einer geringen Bevölkerungsdichte beziehungsweise in Regionen mit sicherer Bausubstanz zutragen würden. In vielen Fällen würden die Beben fernab der Zivilisation gar nicht erst wahrgenommen werden und es würden kaum schwerwiegende Folgen auftreten.

2011 ist laut Zahlen des Unites States Geological Survey das Erdbeben-reichste Jahr der Erde seit Beginn der Aufzeichnung 1964 – mit insgesamt 2500 Erdbeben der Stärke 5 oder höher. Insgesamt sei die weltweite Anzahl von Erdbeben pro Jahr schwankend, in der Regel aber um einen ungefähren Mittelwert von rund 1500. Lediglich zwischen 2005 und 2012 meldeten die Forschenden rund 2000 schwere Erdbeben im Jahr. (bk/dpa)

