Paradoxon aufgelöst: Meteoriten vom Mars treffen die Erde – doch das Alter stimmte nicht

Von: Bjarne Kommnick

Die Krater auf der Mars lassen ein deutlich höheres Alter vermuten als viele Mars-Gesteine, die unsere Erde erreichen. © dpa/Björn Schreiner

Seit Jahren existierte das Shergottit-Zeitalterparadoxon: Mars-Meteoriten sind deutlich jünger, als seine Oberfläche. Nun haben Forscher eine Antwort dafür.

Frankfurt – Der größte Teil der Marsoberfläche gilt als besonders alt. Und auch, wenn noch niemand den roten Planeten betreten hat, kann die Menschheit schon viel über den Mars und sein Material sagen. Neben Technik wie dem Nasa-Rover, der zuletzt wichtige Spuren auf dem Mars entdeckt hat, hilft dabei sogar der Planet selbst. Jedoch könnten die bisherigen Erkenntnisse über das Alter des Mars-Gesteins falsch gewesen sein. Ein Forschungsteam hat nun einen Weg gefunden, dieses Problem zu lösen – mit einer erstaunlichen Erkenntnis.

Forschende finden Mars-Material, das deutlich jünger ist als seine Oberfläche

Immer wieder schleudert Gestein durch das Sonnensystem, das auf dem Mars durch Einschläge freigesetzt wurde. In einigen Fällen landet dieses Material als Meteorit auf unserer Erde. Doch über die Jahre ist bei den Mars-Meteoriten ein merkwürdiges Muster entstanden, wie Science Alert berichtet. Die Altersangaben könnten bislang falsch gewesen sein. Bislang hatten verschiedenste Datierungstechniken zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Wissenschaftler:innen waren sich uneinig über das Alter des Mars-Gesteins, das auf die Erde gefallen war. Erst zuletzt hatte eine Mars-Studie bisherige Forschungen widerlegt.

Wissenschaftler:innen aus Großbritannien und den USA haben nun jedoch festgestellt, dass viele dieser Mars-Steine noch relativ jung seien – und zwar nur ein paar hundert Millionen Jahre alt. Und das, obwohl die Marsoberfläche zum größten Teil deutlich älter ist. Die neuen Erkenntnisse über das Alter des Mars-Gesteins könnten darüber Aufschluss geben, wie lange Meteoriten brauchen, um auf die Erde zu gelangen – sowie über geologische Prozesse auf dem Mars.

Alter von Mars-Meteoriten bestimmen mit der Argon-Argon-Datierung

Vulkanologe Ben Cohen von der Universität in Glasgow, der die Forschung leitet, erklärt gegenüber Science Alert: „Aufgrund bestimmter chemischer Eigenschaften wissen wir, dass diese Meteoriten definitiv vom Mars stammen“. Jedoch würden Wissenschaftler:innen die Marsoberfläche deutlich älter schätzen als das Gestein. Denn wäre die Oberfläche jünger und es würden dort vulkanische Aktivität herrschen, wären vermutlich viele Krater gelöscht. Wie kommt es also, dass die Steine, die uns vom Mars erreichen, deutlich jünger sind als seine Oberfläche?

Bislang wurde das Alter des sogenannten Shergottits, also des Marsgesteins, das als Meteorit auf die Erde gekommen ist, durch die sogenannte Argon-Argon-Datierung festgestellt. Bereits vor der neuen Technik der Universität in Glasgow wurden viele Steine auf ein Alter von weniger als 200 Millionen Jahre geschätzt, was lange Zeit als sogenanntes Shergottit-Zeitalterparadoxon in der Wissenschaft bekannt war.

Forscher setzen auf neue Technik für Altersbestimmung von Mars-Gestein

Die Methode basiert auf dem Zerfall von radioaktivem Kalim in Argon. Da diese Zerfallsrate ein bekanntes Verhältnis von Argonisotopen ergibt, können Wissenschaftler:innen anhand dieses Verhältnisses bestimmen, wie lange der radioaktive Zerfall bereits stattgefunden hat, und so die Gesteinsprobe datieren. Das Problem darin bestand, dass Wissenschaftler:innen hier auf der Welt zwar alle verschiedenen Argonquellen berücksichtigen können, die in eine Probe gelangen könnten, jedoch lässt sich dies nicht ausschließlich auf Shergottit anwenden. Denn für dieses Gestein, würde es fünf potenzielle Argonquellen für Shergottit geben, im Vergleich zu nur drei für Erdgesteine.

Um dies zu korrigieren, entwickelten Cohen und seine Kollegen eine Methode zur Korrektur der Argonkontamination von der Erde und dem Weltraum. „Nachdem wir das gemacht hatten, erwiesen sich das Argon-Argon-Alter als jung und passte perfekt zu anderen Methoden wie Uran-Blei“, so der Wissenschaftler.

Bombardierung der Marsoberfläche durch Meteoriten könnte junges Gestein freisetzen

Das Forschungsteam datiere die Proben von Shergottit nun auf ein Alter von 161 bis 540 Millionen Jahren. Warum die Steine damit deutlich jünger als ihre Oberfläche sind, begründen die Forschenden damit, dass eine Bombardierung von Meteoriten die Oberfläche des Mars immer wieder aufgebrochen haben könnte und somit jüngeres Gestein freilegt wurde, das durch vulkanische Aktivität wieder aufgefüllt wurde. Mit der Zeit wird es also wahrscheinlicher, dass jüngere Gesteine freigesetzt werden. Erst zuletzte berichteten Forschende von einer „Wärmedecke“ im Inneren des Mars.

Die vulkanische Aktivität auf dem Mars könnte auch heute noch andauern und der Mars wird ständig bombardiert. Wissenschaftler schätzen, dass jedes Jahr etwa 200 Einschläge Krater mit einem Durchmesser von mehr als vier Metern erzeugen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass jüngere Gesteine ​​gelegentlich auf Umwegen wie im Sonnensystem auf die Erde geschleudert werden.