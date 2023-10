„Monster-Beben“ auf dem Mars: Ursache überrascht die Wissenschaft

Von: Tanja Banner

Der rote Planet Mars. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia

Ein heftiges Beben auf dem Mars stellt die Forschung lange vor ein Rätsel. Die Erklärung zeigt, dass der Mars anders sein könnte, als bisher gedacht.

Oxford – Als die Nasa-Sonde „InSight“ im Mai 2022 auf dem Mars ein Beben mit einer Magnitude von 4,7 maß, war schnell von einem „Monster-Beben“ die Rede. Denn während Erdbeben dieser Stärke auf der Erde häufiger vorkommen, sind sie auf dem Mars sehr selten. Das hat einen Grund: Auf dem roten Planeten gibt es – im Gegensatz zur Erde – keine tektonischen Platten, die sich bewegen und so die Erde beben lassen. Deshalb vermuteten Fachleute zuerst auch, dass der Einschlag eines Meteoriten auf dem Mars den Boden so stark hatte beben lassen.

Doch dem ist offenbar nicht so. Ein internationales Forschungsteam hat nun herausgefunden, was wohl die Ursache für das große Mars-Beben namens S1222a war – die Lösung kommt durchaus überraschend. Das Team kommt nämlich zu dem Schluss, dass das Beben durch die Freisetzung enormer tektonischer Kräfte im Inneren des Mars verursacht wurden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht und lassen vermuten, dass der rote Planet seismisch aktiver ist, als bisher angenommen wurde.

„Monster-Beben“ auf dem Mars: War die Tektonik der Auslöser?

Zuerst suchten die Forscherinnen und Forscher nach einem frischen Einschlagskrater auf der Mars-Oberfläche. Um die 144 Quadratkilometer Land abzusuchen, wandte sich der Studienleiter Benjamin Fernando (Universität Oxford) an die Europäische Raumfahrtorganisation Esa, die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA, die Indische Raumfahrtorganisation ISRO und die Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate. Alle diese Organisationen haben etwas gemeinsam: Sie steuern Raumsonden, die den Mars umkreisen und so den besten Überblick haben.

Mithilfe dieses Materials konnte die Forschungsgruppe nach einem neuen Krater oder anderen Anzeichen eines Einschlags Ausschau halten. Doch nach einer mehrmonatigen Suche wurde kein Krater gefunden – woraus das Team schließt, dass das enorme Mars-Beben seine Ursache im Inneren des Planeten haben muss.

Der Mars-Lander „InSight“ der Nasa bei der Arbeit. (Künstlerische Darstellung) © Nasa/JPL

Mars sollte eigentlich keine aktive Plattentektonik haben

„Wir gehen immer noch davon aus, dass es auf dem Mars keine aktive Plattentektonik gibt, sodass dieses Ereignis wahrscheinlich durch die Freisetzung von Spannungen innerhalb der Marskruste verursacht wurde“, erklärt Fernando und ergänzt: „Diese Spannungen sind das Ergebnis von Milliarden von Jahren der Evolution, einschließlich der Abkühlung und Schrumpfung verschiedener Teile des Planeten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.“

Warum manche Teile des Mars mehr unter Spannung stehen als andere Teile, ist für die Forscherinnen und Forscher ein Rätsel. „Doch Ergebnisse wie diese helfen uns, weiterzuforschen“, betont Fernando. „Eines Tages könnte uns diese Information verstehen helfen, wo Menschen auf dem Mars sicher leben können und welche Gegenden man vermeiden sollte.“

Alle Mars-Orbiter waren an der Studie beteiligt

Nach Angaben in einer Pressemitteilung zur Studie handelt es sich um die erste Forschungsarbeit, an der alle Orbiter, die den Mars umkreisen, beteiligt sind. Studienleiter Fernando erklärt: „Dieses Projekt stellt eine große internationale Anstrengung dar, um das Rätsel von S1222a zu lösen, und ich bin allen Missionen, die dazu beigetragen haben, unglaublich dankbar. Ich hoffe, dass dieses Projekt als Vorbild für produktive internationale Kooperationen im tiefen Weltraum dient“.

Daniela Tirsch, die die High Resolution Stereo Camera an Bord der Esa-Raumsonde „Mars Express“ betreut, freut sich: „Dieses Experiment zeigt, wie wichtig es ist, eine Vielzahl von Instrumenten auf dem Mars zu unterhalten, und wir sind sehr froh, dass wir unseren Beitrag zur Vervollständigung des multiinstrumentellen und internationalen Ansatzes dieser Studie geleistet haben.“ Dimitra Atri, der die Daten der arabischen „Hope“-Raumsonde koordiniert, ergänzt: „Das ist wirklich das goldene Zeitalter der Mars-Erforschung.“

Das „Monster-Beben“ S1222a war eines der letzten Mars-Beben, das die Nasa-Sonde „InSight“ aufgezeichnet hat, bevor das beteiligte Team die Raumsonde im Dezember 2022 aufgegeben hat. Die Sonde konnte über ihre verstaubten Solarpanels nicht mehr genügend Energie produzieren – hatte der Forschung zuvor jedoch jede Menge wertvolle Daten vom Mars geliefert, die bis heute ausgewertet werden. (tab)

