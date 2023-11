„Ich hatte die Ehre“: Freundin von Matthew Perry spricht über Treffen einen Tag vor seinem Tod

Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben – nun meldet sich die Frau zu Wort, die zuletzt mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen wurde. © imago / instagram / Athenna Crosby

Nach dem Tod von Matthew Perry wurde viel über sein letztes Foto in der Öffentlichkeit spekuliert. Nun meldete sich die unbekannte Frau auf dem Bild zu Wort.

Los Angeles – Die Trauer ist groß. „Friends“-Star Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der in insbesondere in seiner Rolle als „Chandler Bing“ berühmt geworden ist, wurde leblos in der Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden, wie die Los Angeles Time zunächst berichtet hatte. Fans und Freunde von Perry reagierten fassungslos auf den Tod. Nun meldete sich eine Frau zu Wort, die mutmaßlich als letzte Person gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen wurde – obwohl sie darüber eigentlich gar nicht sprechen wollte.

Letztes Foto von Matthew Perry in der Öffentlichkeit – Fans spekulieren über Beziehung

Im Netz kursierte kurz nach der erschütternden Nachricht ein Foto von Perry und einer jungen Frau in einem Hotelrestaurant. Das Foto ist laut einem Instagram-Beitrag der TV-Sendung TMZ nur einen Tag vor seinem Tod entstanden. Darauf zu sehen ist, wie er mit der bis dahin unbekannten Frau an einem Tisch sitzt und dabei in einem Gespräch mit ihr vertieft zu sein scheint. Bereits das letzte Foto, das Matthew Perry selbst gepostet hatte, sorgte bei seinen Fans für große Emotionen.

Schnell spekulierten Fans und Medien darüber, wer die Frau auf dem Bild ist. Doch trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit meldete sich diese zunächst nicht öffentlich zu Wort. In sozialen Medien sind daraufhin verschiedenste Spekulationen aufgekommen, die unter anderem eine Beziehung zwischen der Frau und Perry suggerierten. Einige Nutzer vermuteten in Bezug auf seine ehemalige Alkohol-Erkrankung sogar alkoholische Getränke vor ihm und seiner Begleitung.

„Wollte gar nicht darüber sprechen“: Freundin meldet sich nach Spekulationen über Matthew Perry zu Wort

Das nahm Perrys Begleitung – namentlich Athenna Crosby – als Anlass, sich letzten Endes doch noch der Öffentlichkeit zu stellen. Auf Instagram postet sie rund vier Tage nach dem Tod des Schauspielers ein Statement. „Ich wollte darüber eigentlich gar nicht sprechen“, beginnt Crosby ihren Beitrag. „Aber was ich sagen kann ist, dass ich die Ehre hatte Matthew persönlich zu kennen“.

Zwar sei sie von der Nachricht des Todes „niedergeschlagen“ worden, hielt es jedoch für „pietätlos“ ihrer Trauer in der Öffentlichkeit zu zeigen, „weil die Aufmerksamkeit nicht auf mich gelenkt werden sollte, sondern viel mehr auf ihn“. Zudem erklärt die 25-Jährige: „Außerdem war er eine äußerst private Person, das habe ich in unserer Freundschaft immer respektiert“. Anschließend räumt Crosby mit den Gerüchten einer möglichen Beziehung auf: „Wir waren Freunde und ich war einer der letzten Personen, die zu ihm gesprochen und ihn gesehen haben, bevor er gestorben ist“.

„Bitte lasst Spekulationen“: Freundin von Matthew Perry wehrt sich nach Tod gegen Internet-Theorien

Dennoch nahmen die Spekulationen um die unbekannte Frau auf dem Foto nicht ab. Deshalb richtete sie sich erneut an ihre Follower auf Instagram: „Ich wollte nie darüber reden, aber nachdem ich erkannt wurde, das war ich am letzten Freitag mit ihm“. Danach appelliert sie an die Öffentlichkeit: „Bitte lasst Spekulationen um seinen Tod und versteht, dieser Mann war auf dem Weg zu einem Comeback und er hätte wirklich mehr Zeit auf dieser Erde verdient gehabt“.