Frau soll nach Restaurantbesuch 55.000 Euro zahlen – „bösartige Fake-Bestellungen“

Von: Michelle Brey, Bjarne Kommnick

Eine Frau postet ein Foto aus dem Restaurant. Später bekommt sie eine Rechnung in Höhe von 55.000 Euro. Schuld ist ein unbedachter Social-Media-Post.

Kassel – Essen im Restaurant, nicht selten ist das eine kostspielige Angelegenheit. Ohnehin soll es in der Gastronomie im kommenden Jahr teurer werden. Da kann die Rechnung die Gäste durchaus schonmal in Staunen versetzen. Doch was eine Influencerin aus China erlebt hat, dürfte eher nicht der Regel entsprechen: Denn ein Foto auf der Plattform WeChat beschert ihr unfreiwillig eine Restaurant-Rechnung im fünfstelligen Bereich, wie oe24.at berichtet. Der Fall zeigt auch die Tücken von Social Media.

Frau postet Rechnung mit QR-Code – Fremde bestellen auf ihren Namen

Heutzutage wird auf Social-Media-Plattformen alles Mögliche geteilt. Influencer führen ihre Follower oft durch ihren Alltag, sprechen direkt in die Kamera und zeigen alles – einschließlich ihrer Mahlzeiten oder Speisekarten. Genau das tat eine Frau aus China. Während eines Restaurantbesuchs mit ihrer Tochter teilte sie ein Foto einer Speisekarte. Doch der Post ging schief. Auf dem Foto war auch ein QR-Code der Speisekarte zu sehen.

Tausende nutzten diese Gelegenheit, so oe24.at. Sie bestellten und bestellten, aber nicht unter ihrem eigenen Namen, sondern unter dem der Influencerin. Obwohl sie den Beitrag relativ schnell wieder löschte, wird sie den Anblick der Rechnung wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Sie enthielt eine beeindruckende Summe von umgerechnet 55.000 Euro. Doch anders als bei einem äußerst teuren Familienessen in Griechenland, waren hier nicht die Gastro-Preise Schuld.

Frau muss Rechnung nach „bösartige Fake-Bestellungen“ nicht zahlen

Doch die Influencerin hatte Glück. Das Restaurant zeigte laut dem Bericht Verständnis. Sie musste die Rechnung nicht begleichen. Ein chinesischer Anwalt warnte jedoch vor „bösartigen Fake-Bestellungen“, wie die österreichische Zeitung Chinadaily zitierte. In China könnten Geldstrafen oder Punktabzug im Sozialkredit-System drohen.

Was mit der bestellten Ware passiert ist, bleibt ungewiss. Es scheint jedoch, dass dem Gastronomiebetrieb kein Schaden entstanden ist – sonst hätte die Influencerin die fünfstellige Summe wahrscheinlich nicht erlassen bekommen.

