Panne, als Mutter Heiratsantrag ihres Sohnes filmen soll – „Man sieht die Panik in ihren Augen“

Von: Robin Dittrich

Für viele Menschen ist ein Heiratsantrag ein besonderes Ereignis. Aus diesem Grund möchten beide Parteien den Moment oft mit einem Video festhalten. Doch dieser ging nach hinten los.

München – Hochzeiten gelten gemeinhin als schönster Tag im Leben eines Paares. Auch der Heiratsantrag wird von vielen Menschen bis ins kleinste Detail durchgeplant. Problematisch wird es, wenn dann etwas schiefgeht.

Mutter soll Heiratsantrag ihres Sohnes filmen – dann ging etwas schief

Beim Heiratsantrag gibt es unterschiedliche Ansichten von vielen Menschen. Einige möchten die entscheidende Frage eher in einem intimeren Rahmen stellen und starten den Heiratsantrag in den eigenen vier Wänden. Für andere kann es gar nicht öffentlich genug sein: Ob auf offener Straße oder bei Veranstaltungen, der Heiratsantrag wird publik gemacht. Einen solchen Plan hatte auch ein Mann in Italien, der seiner Freundin vor einem Brunnen in aller Öffentlichkeit den Antrag machte.

Geplant war, dass seine Mutter den besonderen Moment des Paares mit einem Video festhalten sollte. Während die Freundin dachte, dass das Paar nur ein TikTok-Video nachstellte, ging der Mann auf ein Knie und präsentierte seinen Ring. Das Problem war, dass das auf dem Video der Mutter nicht mehr zu sehen war. Während der Mann den Ring herausholte, wechselte seine Mutter aus Versehen die Kamera und filmte sich stattdessen selbst. Zu sehen war also nur das erschrockene Gesicht der Mutter, den Heiratsantrag filmte sie nicht. Einen besonderen Heiratsantrag gab es auf dem Oktoberfest.

TikTok-Nutzer erschrocken: „Bitte sag mir, dass jemand anderes ein Video gemacht hat“

Das Video des Fauxpas der Mutter lud die Freundin des Mannes im Anschluss auf TikTok hoch. Dazu schrieb sie: „Wenn dein Freund seiner Mutter das Handy gibt, um den Heiratsantrag zu filmen...“ Bereits nach kurzer Zeit kamen unter dem Video über 4000 Kommentare zusammen. Viele davon fühlten mit der Mutter des Mannes: „Man sieht die Panik in ihren Augen“, und „Die hatte so Panik, die arme“, waren zwei der Kommentare. Eine TikTok-Nutzerin sagte erschrocken: „Bitte sag mir, dass jemand anderes auch ein Video gemacht hat.“

Die TikTok-Nutzerin, die das Video gepostet hatte, konnte die anderen User beruhigen. Mit einem weiteren Video antwortete sie auf den Kommentar. Dort ist der Heiratsantrag in voller Länge zu sehen – aufgenommen vom Vater des Antragstellers. Die Zuschauer zeigten sich mehr als erleichtert: „Puh, ich dachte schon, dass diese Erinnerung für immer verloren ist.“ Zu sehen war dort der Heiratsantrag selbst sowie die Antwort der Freundin: sie sagte Ja. Ein anderer Heiratsantrag vor hunderten Menschen ging ebenfalls schief.