FDA genehmigt in den USA erstes CRISPR-Medikament gegen Sichelzellkrankheit

Hauptsitz der Food and Drug Administration (FDA) in Silver Spring. © Pond5 Images/Imago

In den USA werden zwei Gentherapien zur Behandlung der Sichelzellkrankheit zugelassen. Eine davon basiert erstmals auf der Technologie der Genschere CRISPR.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat am Freitag (8. Dezember) zwei Gentherapien zur Behandlung der Sichelzellkrankheit zugelassen. Eine davon ist die erste kommerziell verfügbare Behandlung in den USA, die auf der Technologie des Gene Editing basiert. Dieser historische Schritt gibt Hoffnung für eine lange übersehene genetische Krankheit, die unerträgliche Schmerzen verursachen und das Leben von Menschen um Jahrzehnte verkürzen kann. Er öffnet auch die Tür für eine neue Ära in der Medizin.

Eine der neuen Behandlungen mit dem Namen Casgevy basiert auf CRISPR, einem Gen-Editing-Tool, das sich blitzschnell von einem wissenschaftlichen Durchbruch im Jahr 2012 zu einer Therapie entwickelt hat, die Leiden lindern kann. Nach der FDA-Zulassung gehen Experten davon aus, dass die Behandlung der Sichelzellenkrankheit die erste von vielen medizinischen Anwendungen dieser Technologie sein wird.

Bei der anderen, von Bluebird Bio entwickelten Behandlung mit dem Namen Lyfgenia wird ein harmloses Virus verwendet, um ein Gen in die Stammzellen eines Patienten einzufügen. Die Behandlungen sind für Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die unter wiederholten Schmerzschüben leiden.

„Ich kümmere mich seit über 30 Jahren um Kinder mit Sichelzellenanämie und habe lange, lange auf so etwas gewartet“, sagte Lewis Hsu, medizinischer Leiter der Sickle Cell Disease Association of America und pädiatrischer Hämatologe an der University of Illinois in Chicago.

In klinischen Studien konnten beide Therapien die überwältigende Mehrheit der Patienten von schweren Schmerzkrisen befreien. Mehrere Patienten, die das von Vertex Pharmaceuticals und CRISPR Therapeutics entwickelte Casgevy erhalten haben, berichteten Ende Oktober vor einem beratenden Bundesausschuss, wie die Therapie ihr Leben veränderte und ihnen die Möglichkeit gab, zu arbeiten oder zur Schule zu gehen, mit ihren Familien zusammen zu sein und sich eine Zukunft vorzustellen.

„Vor der Therapie hatte ich mich auf das Kurzfristige konzentriert. Das Leben war ein ständiges Hin und Her“, sagte Jimi Olaghere, 38, der vor drei Jahren behandelt wurde, vor dem Ausschuss. „Langfristige Planung bedeutete, für eine Welt zu planen, in der ich nicht in der Lage bin, meine Familie zu unterstützen. Jetzt schließen diese langfristigen Pläne mich ein.

Victoria Gray, 38, eine Mutter und Ehefrau, die als erste Patientin die experimentelle Behandlung erhielt, sagte auf der Sitzung, dass sie endlich von Schmerzkrisen befreit sei, die sich anfühlten, als wäre sie von einem Lastwagen überfahren und gleichzeitig vom Blitz getroffen worden, was häufige Bluttransfusionen, lange Krankenhausaufenthalte und drei Arten von Opioiden erforderte.

Sie prophezeite, dass die Zulassung der Gentherapie tiefgreifende Auswirkungen für viele andere Menschen haben wird. „Sie wird das Leben vieler Menschen, die an Krankheiten und Störungen leiden und sich jetzt hoffnungslos fühlen, positiv verändern“, sagte Gray vor dem Ausschuss. „Wenn es erst einmal da ist, können sie wieder Hoffnung schöpfen, so wie ich es tat.“

In den Vereinigten Staaten leiden schätzungsweise 100.000 Menschen, die meisten afrikanischer Abstammung, an der Sichelzellenkrankheit. Etwa 20.000 von ihnen haben schwere Symptome mit häufigen Schmerzschüben und dem Potenzial für Organschäden und wären gute Kandidaten für diese Therapie, sagte Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA.

Ersetzen von Sichelzellen durch gesunde Zellen

Die Sichelzellenkrankheit wird durch eine Mutation in einem Gen verursacht, das die Anweisungen für das Hämoglobin enthält, ein sauerstofftransportierendes Protein, das sich in den roten Blutkörperchen befindet. Das abnorme Hämoglobin führt dazu, dass rote Blutkörperchen, die normalerweise scheibenförmig und biegsam sind, zu starren, sichelförmigen Sicheln zusammenfallen, die verklumpen und früh absterben. Der Schweregrad der Krankheit ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber die durch die verklumpten Zellen verursachten Blockaden können lähmende Schmerzen auslösen und die Organe mit Sauerstoff versorgen.

Es gibt mehrere Therapien für die Sichelzellkrankheit, aber nur eine Heilung: eine Knochenmarktransplantation, in der Regel von einem passenden Geschwisterkind. Knochenmarkzellen eines gesunden Spenders produzieren normales Hämoglobin, so dass Transplantationspatienten schmerzfrei leben können. Das Verfahren ist jedoch mit Risiken verbunden, und nur etwa ein Fünftel der Patienten findet einen passenden Spender.

Fredrianna Copeland-Webster, 19, aus Jacksonville, Florida, ist eine dieser Patienten, für die kein passender Knochenmarkspender gefunden wurde. Sie kämpfte mit zwei seltenen Krankheiten: Sichelzellanämie und Neuroblastom, einer Krebsart. Ihre Ärzte im Nemours Children‘s Health konnten den Krebs noch vor ihrem ersten Geburtstag beseitigen, aber selbst mit einem neuen Sichelzellenmedikament, das ihre Schmerzen verringert, hat sie noch immer etwa vier Schmerzepisoden pro Jahr, und wie viele Sichelzellenpatienten, deren Schmerzen durch kaltes Wetter verschlimmert werden, geht sie den ganzen Winter über mit chronischen Schmerzen schlafen.

„Ich begann mich zu fragen, warum ich von Krebs geheilt werden konnte, aber nicht von der Sichelzellenkrankheit“, sagte Copeland-Webster, die hofft, für eine der neuen Therapien in Frage zu kommen, in einem Interview.

Zellen einer Person werden für die Behandlung umgewandelt

Mit Gene-Editing lässt sich das Problem umgehen, da die eigenen Zellen einer Person in eine Behandlung umgewandelt werden. Casgevy macht sich die Tatsache zunutze, dass der Körper vor der Geburt eine Form von fötalem Hämoglobin produziert, und rote Blutkörperchen, die dieses Hämoglobin tragen, haben keine Sichelneigung. Casgevy deaktiviert einen genetischen Schalter, der die Produktion von fetalem Hämoglobin nach der Geburt unterdrückt, und schaltet die Produktion wieder ein, so dass der Körper rote Blutkörperchen herstellt, die sich nicht kränkeln.

Lyfgenia verwendet ein harmloses Virus, um die Zellen des Patienten so zu verändern, dass sie eine Form von Hämoglobin bilden, die sich nicht kräuselt. Die Behandlung wird aufgrund des Krebsrisikos mit einer Blackbox, der strengsten Warnung der FDA, versehen. In einer klinischen Studie entwickelten zwei Patienten eine akute myeloische Leukämie und starben.

„Das Potenzial dieser Produkte, das Leben von Patienten mit Sichelzellkrankheit zu verändern, ist enorm“, so Marks von der FDA.

Der Haken an der Sache ist, dass es sich nicht um ein einfaches Medikament handelt, sondern um ein intensives Verfahren, das sich über Monate hinzieht. Den Patienten werden zunächst ihre Knochenmarkzellen entnommen. Dann werden die Zellen in ein Labor geschickt, wo sie mit CRISPR oder einem Virus verändert werden. Nachdem die Zellen auf ihre Qualität geprüft wurden, müssen die Patienten eine Chemotherapie erhalten, um Platz in ihrem Knochenmark zu schaffen. Erst dann können sie eine Infusion mit den bearbeiteten Zellen erhalten, die fötales Hämoglobin ausschütten.

James Taylor, Direktor des Zentrums für Sichelzellenanämie an der Howard University, bezeichnete die Zulassung als optimistischen Moment. Er sagte jedoch, dass die neuen Therapien eine Reihe von Bedenken aufwerfen, die von wissenschaftlichen Unbekannten über langfristige Risiken bis hin zu logistischen Fragen reichen.

„Ich freue mich darüber, aber es ist ein zweischneidiges Schwert“, sagte Taylor und wies darauf hin, dass eines der größten Hindernisse für Patienten mit Sichelzellenanämie in den Vereinigten Staaten die Ungleichheiten im Gesundheitssystem sind, die den Zugang zu bestehenden Behandlungen und Therapien verhindern.

Nur zwei Prozent der Patienten nehmen neue Medikamente gegen Sichelzellkrankheit ein

So wurden beispielsweise seit 2017 drei neue Medikamente für die Sichelzellkrankheit zugelassen, aber nur etwa 2 Prozent der Patienten nehmen sie ein, wie eine Studie in der Zeitschrift Blood Advances zeigt. Und in weniger gut ausgestatteten Gebieten, in denen die Krankheit häufiger vorkommt, wie etwa in Afrika südlich der Sahara, ist eine Gen-Editing-Lösung unpraktisch.

Die Patienten müssen viel Zeit in einem Krankenhaus verbringen, das für die Durchführung des komplexen, mehrstufigen Verfahrens zugelassen ist. Sie erhalten eine Chemotherapie, die Nebenwirkungen hat, darunter auch Unfruchtbarkeit, und Hsu wies darauf hin, dass die Unterstützung für die Erhaltung der Fruchtbarkeit ein Flickenteppich ist, der je nach Bundesstaat in den Programmen von Medicaid variiert, das etwa die Hälfte aller Menschen mit Sichelzellkrankheit in den Vereinigten Staaten abdeckt.

Die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Therapien wird derzeit noch untersucht - der erste Patient wurde 2019 behandelt. Eine große Frage ist auch, wie die Versicherer reagieren werden: Vertex hat den Listenpreis für Casgevy auf 2,2 Millionen US-Dollar und Bluebird Bio für Lyfgenia auf 3,1 Millionen US-Dollar festgelegt. Eine Analyse des Institute for Clinical and Economic Review, einer gemeinnützigen Gruppe, die den Wert von Arzneimitteln bewertet, ergab, dass 2 Millionen Dollar pro Behandlung kosteneffizient wären.

„Wir sind sehr erfreut und feiern, aber gleichzeitig müssen wir die Ärmel hochkrempeln und herausfinden, wie wir es schaffen können“, sagte Hsu.

Der Beginn einer neuen Ära der Gen-Editierung in der Medizin

Trotz dieser Hürden ist die Zulassung von Casgevy ein wegweisender Präzedenzfall für Wissenschaftler, die CRISPR von einem Laborwerkzeug zu einem Standardinstrument in der Medizin machen wollen.

DNA Editing / CRISPR (Symbolbild). © Luis Moreira/Zoonar/Imago

In der Natur wird CRISPR von Bakterien eingesetzt, um Viren durch Schneiden ihrer DNA unschädlich zu machen. Jennifer Doudna, Biochemikerin an der Universität von Kalifornien in Berkeley, die für ihre Arbeit an CRISPR den Nobelpreis für Chemie erhalten hat, erinnert sich an den Moment vor mehr als zehn Jahren, als sie und der Postdoktorand Martin Jinek über Daten nachdachten, die darauf hindeuteten, dass CRISPR in eine programmierbare Genschere verwandelt werden könnte, die bestimmte Regionen des Genoms ansteuert, um gezielte Schnitte vorzunehmen.

„Es ist schon erstaunlich, dass wir jetzt ein zugelassenes Medikament haben, das Patienten hilft“, so Doudna. Seit 2012 wurden auf dem hart umkämpften Gebiet des Gene Editing Verbesserungen an CRISPR vorgenommen und eine neue Generation von noch präziseren Gen-Editoren entwickelt, die manchmal auch als CRISPR 2.0 oder CRISPR 3.0 bezeichnet werden. Forschungsteams haben auch damit begonnen, Methoden zu entwickeln, um Gen-Editing-Therapien durch eine einfache Infusion zu verabreichen.

Wissenschaftler, die diese Technologien gegen eine Vielzahl von Krankheiten einsetzen, sehen darin den Beginn einer neuen Ära in der Medizin.

„Gene Editing wird die größte Geschichte des Jahrhunderts sein“, sagte Kiran Musunuru, ein Kardiologe an der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania und einer der Gründer von Verve Therapeutics, einem Unternehmen, das einen anderen Gen-Editor einsetzt, um eine cholesterinsenkende Behandlung zu entwickeln, die als einmalige Infusion verabreicht wird.

Die Sichelzellenbehandlung von Vertex wird von den Aufsichtsbehörden auch für eine andere seltene Blutkrankheit, die Beta-Thalassämie, geprüft, die ebenfalls mit fötalem Hämoglobin behandelt werden kann; eine Entscheidung wird im März erwartet. Zu den weiteren Gen-Editing-Therapien, die sich in der Erprobung befinden, gehören eine Behandlung von Nierenkrebs, Leukämie und einer seltenen genetischen Krankheit, die durch fehlgefaltete Proteine verursacht wird.

Damit sich das Gen-Editing durchsetzen kann, müssen jedoch noch erhebliche Probleme gelöst werden.

Wissenschaftler, die an Möglichkeiten arbeiten, CRISPR durch eine Infusion zu verabreichen, müssen herausfinden, wie es in die Zielzellen gelangt und diese im Körper verändert. Zu den weiteren Hindernissen gehören der herkömmliche Rechtsrahmen für die Arzneimittelentwicklung und das Geschäftsmodell, argumentiert Fyodor Urnov, Direktor für Technologie und Übersetzung am Innovative Genomics Institute.

Urnov sagt, dass CRISPR die Entwicklung von Medikamenten für Tausende von Krankheiten zu einer einfachen Aufgabe gemacht hat und nicht mehr einen großen Engpass darstellt. Es ist jedoch eine Herausforderung, maßgeschneiderte Medikamente, die für eine kleine Anzahl von Patienten lebensverändernd sein könnten, zu testen und herzustellen, und das in der derzeitigen Zulassungslandschaft.

„Geben Sie mir eine Mutation. Lassen Sie mich 10 Minuten lang in Ruhe. Und ich werde ein CRISPR für diese Mutation herstellen. Wunderbar“, sagte Urnov. „Die kalte Realität ist, dass die Erhabenheit von CRISPR als Plattform für die Entwicklung von Arzneimitteln mit der Art und Weise kollidiert, in der Arzneimittel entdeckt, entwickelt und bereitgestellt werden ... in dem modernen Gesundheitssystem, das wir heute haben.

Viele Experten machen sich Gedanken darüber, wie solche Behandlungen leichter anwendbar, zugänglich und erschwinglicher werden können. Aber heute atmen sie auch durch, um einen großen Schritt nach vorn zu feiern.

„Das ist ein großartiger Moment“, sagte Doudna. „Ich denke, es ist aufregend für das Feld und ein Zeichen für das, was noch kommen wird.“

