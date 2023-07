„Unsere ganze Gemeinde wartet auf sie“: Nach Flaschenpost-Fund im Gardasee meldet sich das Paar

Von: Johannes Welte

Teilen

Sabrina und Dennis Schwalbe hatten die Flaschenpost im Gardasee versenkt. © Commune di Melcesine/privat

Es ist eine Liebesgeschichte, die ganz in Italien und Deutschland bewegt: Ein Ehepaar setzt 2012 eine Flaschenpost aufs Wasser vor Malcesine. Ein Taucher findet die Nachricht, jetzt meldet sich das Paar aus Hamburg.

Malcesine/Hamburg - In ganz Italien und Deutschland, ja sogar in Österreich ätselten die Menschen, wer hinter dem Brief steckte, den Berufstaucher Stefano Agarriin in einer leeren Limoncello-Flasche vor der berühmten Scaligerburg im Küstenstädtchen Malcesine aus dem Wasser getaucht hatte.

„Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist“, hieß es auf dort auf Deutsch. Unterschrieben mit „Vielen lieben Grüßen“ von Sabrina und Dennis aus Hamburg. Die Stadtverwaltung von Malcesine wollte wissen, wer das Liebespaar von damals ist und startete einen Aufruf, verbunden mit dem Versprechen einer Übernachtung am See. Ein öffentlicher Aufruf an die Medien wurde gestartet.

Flitterwochen führten Pärchen nach Italien

Jetzt haben sich die Absender der Flaschenpost gemeldet: Sie heißen Sabrina und Dennis Schwalbe und sind 37 bzw. 40 Jahre alt. Sie kennen sich seit zwanzig Jahren, heirateten 2011 und wählten Malcesine als Reiseziel für ihre Flitterwochen, berichtet das Portal gardatoday.it. Das Paar verliebte sich dabei so sehr in den Gardasee, dass es dreimal zurückkehrte. Die Flaschenpost versenkten sie beim zweiten Urlaub in Malcesine.

Sabrina und Dennis sind gebürtige Hamburger und leben in Ellerbek, einem Dorf mit etwa 4000 Einwohnern in Schleswig-Holstein, am Rande ihrer Heimatstadt. Er ist Mechatroniker, sie kümmert sich um ihren zweijährigen Sohn, lebt mit Multipler Sklerose und versucht, den Alltag der Familie so normal wie möglich zu gestalten.

Flugangst führte das Ehepaar an den Gardasee

Dass man in Malcesine nach ihnen als Absender der romantischen Flaschenpost sucht, erfuhren sie aus dem Radio in Österreich, wo das Paar gerade Urlaub macht. „Wir hatten uns für Malcesine entschieden“, sagt Sabrina in einer Mitteilung der Stadt Malcesine, „wegen der Schönheit des Ortes, der in der deutschen Dichtung so sehr gepriesen wird.“ Schon Johann Wolfgang von Goethe lobpreiste die Schönheit Malcesines. „...und auch, weil ich Angst vor dem Fliegen habe und es sich daher als perfekte Wahl für einen Roadtrip herausstellte.“ Ihr Mann wollte eigentlich in die Karibik.

Am Gardasee scheint es ihm dann aber auch sehr gut gefallen zu haben. „Wir hatten eine tolle Zeit und beschlossen, noch dreimal dorthin zurückzukehren“, heißt es weiter. „Der zweite Urlaub, im August 2012, war der, bei dem wir eines Abends nach einem romantischen Abendessen mit Blick auf den See beschlossen, diese Notiz zu schreiben, sie in einer Flasche Limoncello zu verschließen und sie den Gewässern des Gardasees anzuvertrauen, in der Hoffnung, sie würde uns Glück bringen, was tatsächlich der Fall war.“

Paar schreibt neuen Brief

Das Paar meldet sich bei der Stadtverwaltung in Malcesine - und schrieb einen neuen Brief an den Gardasee.

Der neue Brief von Sabrina und Dennis Schwalbe © commune di malcesine

„Lieber Gardasee, wir sind überwältigt und können es kaum glauben, dass unsere Flaschenpost gefunden wurde. Es ist so schön zu hören, dass sich viele Menschen in Italien rund um den Gardasee und besonders in Malcesine über unsere Flaschenpost freuen. Lieber Gardasee, bewahre immer deine Schönheit, Klarheit und schenke noch vielen Menschen diese magischen und romantischen Momente, welche wir mit dir hatten.“

Die Einladung der Stadt nahmen Sabrina und Dennis gerne an, voraussichtlich im Februar möchten sie zum Valentinstag zurückkommen. Sara Pallua, Stadträtin für Tourismus, freut sich: „Malcesine ist von dieser schönen Geschichte begeistert und unsere ganze Gemeinde wartet darauf, Sabrina und Dennis wiederzufinden.