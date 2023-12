„Menschen wollen Grenzen überwinden“: Kapitän über Expeditionskreuzfahrten in antarktische Gewässer

Von: Kai Struthoff

Er fährt dorthin, wo andere Schiffe nicht mehr hinkommen: Der 55-jährige Roman Obrist ist einer der ganz wenigen Kapitäne, die mit Expeditionskreuzfahrtschiffen in die entlegensten Winkel der Welt vordringen.

Zuletzt stand der gebürtige Schweizer auf der Brücke der „SH Vega“ der Reederei Swan Hellenic, deren Schiffe über eine besonders hohe Eisklasse verfügen. Auf einer Seereise in die Antarktis sprach Kai A. Struthoff mit dem Kapitän.

Herr Kapitän Obrist, Sie kommen aus St. Moritz, einem der höchst-gelegenen Orte Europas. Wie wird ein Junge aus den Bergen Kapitän?

St. Moritz hat gemessen an den 5000 Einwohnern einen relativ hohen Anteil an Expeditions-Kapitänen – nämlich einen! (lacht). Aber Spaß beiseite: Ich wollte schon sehr früh Kapitän werden. Wieso, das wissen auch meine Eltern nicht. Wir haben keine Entdecker oder Piraten als Vorfahren. Mein Vater war Architekt, und meine Mutter hat im Büro mitgearbeitet. Aber ich habe mich immer schon für Schiffe interessiert und bereits auf Kinderbildern Schiffe mit einem Eisberg gemalt.

Kann man in der Schweiz eine Ausbildung zum Kapitän machen?

Nein. Ich habe nach dem Abitur auf einem Schweizer Frachtschiff – die gibt es nämlich – als Deckboy gearbeitet und mich danach in Deutschland bei Hapag Lloyd für eine dreijährige Ausbildung zum Schiffsmechaniker beworben. Danach habe ich in Hamburg an der Seefahrtsschule Nautik und Technik studiert und meine Patente erworben, die ich dann noch ausfahren musste.

Sie waren dann lange auf Containerschiffen …

Ja, ich bin in den 1990-Jahren auf Frachtschiffen gefahren. Aber dann wollte ich die Pinguine sehen und habe auf dem Expeditions-Kreuzfahrtschiff „Bremen“ angeheuert. Eigentlich wollte ich nur eine Fahrt machen. Und dann bin ich bei den Expeditionsfahrten hängen geblieben, weil es das ist, was mich wirklich an der Seefahrt gereizt hat. Man kann immer neue Sachen entdecken und muss nicht wie ein Busfahrer immer zwischen Hamburg und Hongkong hin- und herfahren. Tja, und jetzt bin ich seit 24 Jahren dabeigeblieben.

Braucht man für die Antarktis eine besondere nautische Ausbildung?

Ja, neben der Grundausbildung muss man Zusatzkurse, ein Polarwater-Certificate, erwerben. Dort lernt man, mit Eis umzugehen.

Sie navigieren mit der „SH Vega“ auch durch engste Passagen zwischen Eisbergen hindurch, die andere Kapitäne nicht riskieren würden?

Das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Wenn man schon ein paar Mal in der Antarktis war und das Eis kennt, dann kann man so etwas wagen. Trotzdem gilt: Bevor man irgendwo reinfährt, muss man auch wissen, wie man wieder rauskommt. Selbst in einer schmalen Passage wie dem „Gullet“ in der Antarktis, kann man notfalls mit einem Schiff wie der Vega drehen. Und dann hätten wir einen anderen Weg gewählt. Dank des Internets und der Satelliten haben wir vorab Bilder und Eiskarten, sodass wir gut vorbereitet sind, was uns erwartet.

Was reizt Sie ausgerechnet an der Antarktis?

Hier gibt es immer neue Situationen auf der Brücke. Das Wetter und auch das Eis ändern sich ständig. Wir fahren immer wieder an Orte, wo wir noch nie waren. Wir probieren es einfach aus, getreu dem Motto unserer Reederei: See what others don’t (Sehen, was andere nicht sehen). Dabei kommen wir an Orte, von denen man als Kind vielleicht mal in den Abenteuer- und Entdeckerbüchern gelesen hat. Eine Reise in die Antarktis hat auch viel mit Geschichte zu tun, wenn man plötzlich an abgelegenen Orten steht, wo einst Polarforscher wie Shackleton, Scott, oder Amundsen standen.

Kleine, moderne Schiffe wie die „SH Vega“ verfügen über umweltschonende, leise Maschinen und auch sonst wird der Naturschutz an Bord ernst genommen. Aber ist es überhaupt richtig, so viele Menschen in diese Weltregion zu bringen?

Ökologisch korrekt ist eine Reise in die Antarktis schon allein wegen der langen Interkontinentalflüge nicht. Aber wer Klimaschutz wirklich ernst nimmt, der sollte ganz zu Hause bleiben und auch nicht nach Mallorca oder Thailand reisen. Menschen sind so veranlagt, dass sie Grenzen überwinden wollen. Man wird also nicht verhindern können, dass wir in Regionen vordringen, in denen Menschen eigentlich nichts zu suchen haben. Weil das so ist, sollte man es wenigstens in einer vernünftigen Form machen. Deshalb fahren wir eben mit einem kleinen Schiff und nicht mit vielen Tausend Menschen. Wir halten strenge Umweltregeln ein und umarmen auch nicht jeden Pinguin. Ich bin davon überzeugt, dass Reisende, die einmal in der Antarktis sein durften, jetzt auch so etwas wie Botschafter für diese Weltregion sind und sich für deren Schutz einsetzen.

Haben Sie als Kapitän auch mal Feierabend?

Ich habe meine Kabine direkt hinter der Brücke und bin deshalb ganz nah dran am Geschehen. Wir haben auf der Brücke ein Drei-Wachen-System. Es gibt drei Offiziere, die jeweils Stunden Wache gehen und dann abgelöst werden. Das geht vom Moment des Ablegens bis zum Anlegen so durch, egal ob das Schiff fährt oder vor Anker liegt. Der Kapitän ist immer dann auf der Brücke, wenn etwas Spezielles ansteht, bei extremem Wetter, beim Ankern, bei anspruchsvollen Passagen wie etwa an der Antarktischen Halbinsel. Manchmal habe ich damit nur eine Stunde zu tun, manchmal ist man auch 15 Stunden gefordert.

Viele stellen sich die Arbeit des Kapitäns so vor, wie auf dem „Traumschiff“ im Fernsehen. Wie ist das auf einem Expeditionsschiff?

Ich bin so etwas wie der Dirigent des Schiffes. Jeder spielt hier seinen Part. Meist läuft das geräuschlos, aber wenn es Probleme gibt, muss ich ran. Immerhin haben wir hier über 100 Crewmitglieder, die aus über 20 verschiedenen Ländern kommen. Wenn ich nicht auf der Brücke gebraucht werde, ist meine Hauptarbeit die Routenplanung – gemeinsam mit dem Expeditionsleiter und den Navigatoren. Das macht viel Spaß. (Schmunzelt) Aber für den Liebeskummer der Passagiere, wie auf dem Traumschiff, bin ich hier nicht zuständig.

Wann hat ein Kapitän mal Urlaub?

Ich arbeite meist etwa vier Monate im Jahr, weil ich auch noch andere Dinge habe, die mir wichtig sind. Für den Sommer habe ich zum Beispiel noch keine Verpflichtung, aber vermutlich gehe ich in den Norden, nach Spitzbergen, weil dort Kapitäne mit Lotsenpatent gesucht werden. Wenn man über viel Erfahrung und notwendige Zusatzqualifikationen verfügt, dann hat man keine Schwierigkeiten einen Job als Kapitän zu finden.

Würden Sie jungen Menschen empfehlen, zu See zu fahren?

Ich möchte jedenfalls nichts anderes machen. Allerdings ist nicht nur die Arbeit als Kapitän reizvoll, auch im Maschinenraum eines Schiffes ist es sehr interessant. Aber an meinem Lebensweg möchte ich nichts ändern. (Von Kai A. Struthoff)