Neue Details nach Busunglück in Venedig – Drama um Brüderpaar (7, 13) aus Deutschland

Von: Martina Lippl, Kai Hartwig, Sarah Neumeyer

In Italien hat sich ein schlimmes Busunglück ereignet. Ein Bus ist in Venedig von einer Brücke gestürzt. Dabei starben mindestens 21 Menschen. Der News-Ticker.

Update vom 4. Oktober, 15.19 Uhr: Das Auswärtige Amt in Berlin hat bestätigt, dass auch Deutsche von dem schweren Busunglück in Venedig betroffen sind. Nähere Angaben machte eine Sprecherin am Mittwoch allerdings nicht. Sie könne bestätigen, dass sich deutsche Staatsangehörige in dem Bus aufgehalten hätten, sagte sie auf Nachfrage bei der regelmäßigen Regierungspressekonferenz in Berlin. Darüber hinaus könne man im Moment keine Angaben machen, ergänzte die Sprecherin und bat um Verständnis. Das deutsche Generalkonsulat in Mailand stehe mit Behörden und Personen im Kontakt. Sie sprach den Familienangehörigen das Beileid der Bundesregierung aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung.

Am Dienstagabend war aus ungeklärter Ursache ein Shuttle-Bus mit Tagestouristen bei der Rückfahrt aus Venedig von einer Brücke gestürzt. Mindestens 21 Menschen wurden getötet. Darunter ist nach Angaben der italienischen Behörden auch eine Urlauberin oder ein Urlauber aus Deutschland. Auch mindestens einer der 15 Verletzten soll die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Busunglück in Venedig: Dreijähriges Mädchen erleidet schwere Verbrennungen

Update vom 4. Oktober, 13.33 Uhr: Die Trauer um die Opfer des Busunglücks in Venedig ist groß. 21 Menschen – darunter zwei Kinder – starben bei dem schrecklichen Unfall. Von den 15 Verletzten seien acht sehr schwer verletzt worden. Ein dreijähriges Mädchen mit schweren Verbrennungen kämpft im Krankenhaus, um ihr Leben, berichtet der italienische Nachrichtensender Rai. Neun Todesopfer sind laut Behörden bereits identifiziert. Unter ihnen sind demnach fünf ukrainische Staatsbürger, ein Deutscher und der italienische Busfahrer.

Update vom 4. Oktober, 13.22 Uhr: In der Nacht wurden offenbar zwei Arbeiter zu Helden. Die beiden Männer halfen Einsatzkräfte der Feuerwehr, Verletzte aus dem verunglückten Bus zu retten, wie Merkur.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Update vom 4. Oktober, 11.13 Uhr: Laut einem Bericht des italienischen Portals repubblica.it sind auch zwei deutsche Brüder im Alter von sieben und 13 Jahren unter den 15 Verletzen des Busunglücks bei Venedig. Sie wurden wie andere Opfer in das Krankenhaus von Treviso eingeliefert. Die beiden Jungen erlitten demzufolge beide Oberschenkelfrakturen und ein Lumbaltrauma, sie wurden in der Nacht operiert und sollen inzwischen außer Lebensgefahr sein.

Die Brüder sollen vom psychologischen Dienst unterstützt werden, da sie laut repubblica.it beide Elternteile verloren haben. Bislang hatten Behörden nur ein deutsches Todesopfer bestätigt. Ob ein Elternteil möglicherweise nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist noch offen.

Neben den beiden Jungen aus Deutschland landeten auch vier weitere Menschen im Erwachsenenalter im Krankenhaus von Treviso. Darunter soll sich eine Spanierin mit Verbrennungen an 60 Prozent ihres Körpers befinden. Sie wurde später in eine Spezialklinik in Padua verlegt. Bei den anderen drei Verletzten handelt es sich um zwei Spanier und einen Ukrainer, die allesamt Rippen- und Wirbelbrüche erlitten hatten. Sie liegen derzeit auf der Intensivstation.

Mindestens Menschen – darunter zwei Kinder – starben bei einem schweren Busunglück in Venedig. Die Opfer sind unterschiedlicher Nationalität. © IMAGO/LiveMedia/IPA/ABACA

21 Tote bei Busunglück in Italien: Bürgermeister von Venedig fassungslos – „Verstehen nicht, wie das passieren konnte“

Update vom 4. Oktober, 10.24 Uhr: Nach dem Busunglück in Venedig ist die Unfallursache weiterhin unklar. Der Bürgermeister der italienischen Lagunenstadt, Luigi Brugnaro, sagte am Mittwoch: „Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte.“ Der Bus sei am Dienstagabend direkt über die Leitplanken der Brücke hinausgefahren und in die Tiefe gestürzt. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Behörden durch die Bilder von Überwachungskameras. Unter den 21 Todesopfern ist auch der Busfahrer, ein 40 Jahre alter Italiener.

Spekuliert wird, dass der Fahrer wegen eines plötzlichen Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte. Auch andere Möglichkeiten werden nicht ausgeschlossen. Von den Todesopfern konnten inzwischen neun identifiziert werden. Darunter ist laut italienischen Behörden auch eine Urlauberin oder ein Urlauber aus Deutschland. Zudem soll einer der 15 Verletzten die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Aus dem Auswärtigen Amt gab es dafür bis zum Vormittag noch keine Bestätigung. Mindestens vier der Todesopfer kommen aus der Ukraine.

Bei dem Bus handelt es sich um den Shuttlebus eines Campingplatzes, der Tagestouristen aus Venedig am Abend zurück aufs Festland bringen sollte. Das Fahrzeug stürzte von einer Brücke etwa 15 Meter in die Tiefe und fing dann sofort Feuer. Deshalb könnte es längere Zeit dauern, bis alle Todesopfer mit Sicherheit identifiziert sind. Der Busfahrer hatte mehrere Jahre Berufserfahrung. Nach neuesten Angaben der Behörden handelt es sich um einen Elektrobus.

Busunglück in Venedig: 21 Tote bei Unfall in Italien – darunter auch Kinder

Update vom 4. Oktober, 9.46 Uhr: Die Flaggen in Venedig wurden als Zeichen der Trauer um die Opfer des Busunglücks auf Halbmast gesetzt. 21 Menschen sind am Dienstagabend bei der Tragödie ums Leben gekommen – darunter zwei Kinder, ein mehrere Monate altes Baby, ein Zwölfjähriges sowie ein minderjähriges Mädchen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf den Koordinator der Rettungskräfte Paolo Rosi.

Bisher konnten demnach sieben von den 21 Opfern identifiziert werden. Unter den Todesopfern unterschiedlicher Nationalität sei auch eine Österreicherin, die vermutlich die Mutter von zwei Mädchen im Alter von zwölf und drei Jahren, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Unter den 15 Verletzten, sind vier Schwerstverletzte im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

„Der Eindruck nach der Bergung der Leichen ist, dass wir es mit einer Tragödie junger Menschen zu tun haben, wenn nicht sogar sehr junger Menschen, mit Ausnahme einiger Erwachsener“, sagte ein Mitglied der Rettungskräfte, der nach dem Busunfall in Mestre nahe Venedig am Unglücksort im Einsatz war.

Schweres Busunglück mit mindestens 21 Toten in Venedig – Video zeigt dramatische Szenen kurz nach dem Unglück

Update vom 4. Oktober, 8.40 Uhr: Die Spurensuche nach der Katastrophe in Venedig mit 21 Toten geht weiter. Nach dem schrecklichen Busunglück vom Dienstagabend wurde das Wrack von der Feuerwehr noch am Mittwochmorgen entfernt. Nach und nach werden weitere Details bekannt.

Ein Video auf der Plattform X zeigt dramatische Szenen kurz nachdem der Bus, von der Brücke gestürzt war und Feuer fängt.

Keine Bremsspuren am Unglücksort: Unfallursache vom Busunglück in Venedig zunächst noch unklar

Update vom 4. Oktober, 7.24 Uhr: Ein Ausflug in die Lagunenstadt Venedig endete für mindestens 21 Menschen tödlich. Warum der Bus auf dem Weg zurück aufs Festland auf von einer Brücke stürzte, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Bei dem Bus handelte es sich um einen Shuttlebus eines Campingplatzes auf dem Festland. Das Hybridfahrzeug für etwa 40 Personen soll laut Medienberichten neu gewesen sein.

Aufnahmen aus Überwachungskameras sollen in den nächsten Stunden ausgewertet werden, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Es habe auf der Brücke keine Bremsspuren gegeben. Nach dem Sturz aus etwa zehn Metern Höhe habe es einen heftigen Aufprall gegeben, dann fing der Bus Feuer. Der 40 Jahre alte Busfahrer soll laut Medienberichten erst kurz vor der schrecklichen Tragödie seinen Dienst angetreten haben. Der Italiener starb bei dem Busunfall.

Schweres Busunglück in Italien: Mindestens 21 Tote – Deutsche laut Medienbericht unter Opfern

Update vom 4. Oktober, 6.20 Uhr: Nach dem schweren Busunglück in Venedig (Italien) schweben fünf Menschen weiter in Lebensgefahr, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Mindestens 21 Menschen – darunter zwei Kinder – starben bei dem schrecklichen Unfall.

Auch der Busfahrer, ein 40-jähriger Italiener, gehört zu den Todesopfern. 15 Menschen wurden verletzt. Die Opfer sind unterschiedlicher Nationalität – Deutsche, Franzosen und Ukrainer sollen darunter sein. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Inzwischen seien alle Opfer aus dem Unglücksbus geborgen, so die italienische Feuerwehr.

Venedigs Bürgermeister spricht von einer „apokalyptischen Szene“

Bürgermeister Luigi Brugnaro teilte am Dienstagabend (3. Oktober) auf Facebook mit, ein Bus sei von einer Brücke gestürzt. Er sprach von einer „Tragödie“ und einer „apokalyptischen Szene“ für die es keine Worte gebe.

Der Bus war von einer Brücke etwa 30 Meter auf eine Eisenbahnlinie zwischen Mestre und Marghera bei Venedig gestürzt und hatte Feuer gefangen.

Schweres Busunglück in Venedig

„Nach den ersten Erkenntnissen gibt es keine Anzeichen einer Bremsung“, sagt der Kommandeur der Stadtpolizei von Venedig, Marco Agostini, laut Ansa. Schon zuvor war in den Medien darüber spekuliert worden, dass eine Krankheit des Fahrers dafür verantwortlich sein könnte.

Der Bus befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 19.30 Uhr auf dem Rückweg vom historischen Zentrum Venedigs zu einem Campingplatz. Die Lagunenstadt ist ein Touristenmagnet.

Nach dem schweren Busunglück in Venedig mit mehr als 20 Todesopfern ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. © Antonio Calanni/dpa

Viele Tote und Verletzte nach Busunglück in Venedig – Deutsche laut Medienbericht unter Opfern

Update vom 3. Oktober, 23.26 Uhr: Unter den Opfern eines schweren Busunglücks in Italien befinden sich offenbar Deutsche und Ukrainer, das berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Medienberichte. Wie die italienische Zeitung Corriere del Veneto seien unter den bereits identifizieren Opfern fünf ukrainische Staatsbürger, ein Deutscher und ein Italiener. Mindestens 21 Menschen sind bei dem Unglück in Venedig ums Leben gekommen.

Update vom 3. Oktober, 23.24 Uhr: Bei dem schweren Busunglück in Venedig sind nach Angaben des Präsidenten der Region Venetien mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch Minderjährige, schrieb Luca Zaia bei Facebook. Die Zahl der Toten könne allerdings noch steigen. Außerdem seien rund 20 Businsassen verletzt worden – einige von ihnen schwer. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Laut der Feuerwehr von Venedig fing der Bus Feuer, nachdem er von einer Brücke über eine Eisenbahnlinie zwischen Mestre und Marghera, zwei zu Venedig gehörenden Ortschaften, gestürzt war. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Ansa befanden sich vermutlich Touristen an Bord des Busses. Demnach handelte es sich um einen Shuttlebus eines Campingplatzes. Die Rettungsarbeiten am Unglücksort seien noch im Gange.

Update vom 3. Oktober, 22.29 Uhr: Bei dem in Venedig verunglückten Bus soll es sich Medienberichten zufolge um den Shuttlebus eines Campingplatzes handeln. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, waren vermutlich Touristen verschiedener Nationalitäten an Bord. Bei dem Unglück am Dienstagabend sind nach Angaben der lokalen Präfektur mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Erstmeldung vom 3. Oktober: Venedig – Im Norden von Italien hat sich laut Medienberichten ein schweres Unglück ereignet. Demnach ist ein Bus von einer Brücke in Mestre, einem Stadbezirk von Venedig, gestürzt. Laut Informationen der Zeitung La Repubblica befanden sich zahlreiche Menschen an Bord.

Bei dem Busunglück sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Präfektur. Demnach war der Bus von einer Hochstraße auf Bahngleise gestürzt. Die italienische Zeitung Corriere del Veneto berichte von mindestens 21 Toten und 12 Verletzten.

Bus stürzt in Italien von Brücke: Bürgermeister von Venedig spricht von „Tragödie“

Es gebe „viele Opfer“, teilte Bürgermeister Luigi Brugnaro auf X (ehemals Twittter) mit. Er sprach von einer „Tragödie“ und einer „apokalyptische Szene“. Einsatzkräfte waren bereits mit mehreren Krankenwagen am Unfallort. Die Bahnlinie zwischen Mestre auf dem Festland und der Lagunenstadt Venedig wurde unterbrochen. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar. Es ist zudem nicht klar, ob es sich bei dem Fahrzeug um einen Touristenbus handelte.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich nach dem Busunglück bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Ich stehe in engem Kontakt mit Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro und Innenminister Matteo Piantedosi, um die Nachrichten über diese Tragödie zu verfolgen“, sagte Meloni laut einer Mitteilung. Erst vor Kurzem wurden Italien bei einem Busunfall mit Touristen an Bord, mehrere Personen verletzt. (sne mit AFP und dpa)