Metas KI-Bildgenerator trainiert mit Facebook und Instagram Fotos

Metas neuer KI-Bildgenerator Imagine wurde mit über einer Milliarde User-Fotos von Facebook und Instagram trainiert, doch was kann das Tool alles?

Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Whatsapp und Instagram, hat kürzlich eine innovative KI-Technologie vorgestellt. Der neue KI-Bildgenerator, bekannt als „Imagine“, funktioniert ähnlich wie Midjourney und Dall-E, hebt sich jedoch durch einzigartige Trainingsmethoden ab​​​​. Zuletzt wurde auch eine Funktion vorgestellt, mit der Nutzer auf Instagram, Facebook, Messenger und WhatsApp mit einem Chat-Bot schreiben können.

Imagine: Mehr als nur ein Bildgenerator von Meta

Ursprünglich für die USA verfügbar, ermöglichte Imagine Nutzern in Instagram und Facebook Messenger, KI-generierte Bilder zu versenden. Die neu eingeführte „Reimagine“-Funktion erlaubt es, diese Bilder zu modifizieren, was innovative Interaktionen in Chats ermöglicht​​. Zudem stellt Meta einen eigenständigen Bildgenerator zur Verfügung, der auf der Basis von Textbeschreibungen arbeitet und vier Ergebnisse liefert. Dieser Dienst benötigt ein Meta-Konto, wobei bestehende Facebook- oder Instagram-Konten konvertiert werden können​​. Zum Erstellen eines Kontos bei Instagram wird die kostenlose App benötigt.

Um potenzielle Täuschungen, wie Deepfakes, zu verhindern, implementiert Meta sichtbare Wasserzeichen in den generierten Bildern. Zukünftig sollen unsichtbare Wasserzeichen hinzugefügt werden, die durch Deep-Learning-Modelle erkennbar sind, aber für das menschliche Auge unsichtbar bleiben​​. Interessant ist, dass Imagine die Erstellung von Bildern prominenter Personen verweigert, um Missbrauch vorzubeugen, während Bilder fiktiver Charaktere möglich sind​​. Auch in Zukunft sollen KI-Inhalte automatisch auf Instagram und Facebook gekennzeichnet werden.

Meta-KI Imagine: Trainingsdaten sorgen für Datenschutzbedenken

Zum Training von Imagine nutzte Meta 1,1 Milliarden öffentlich gepostete Bilder von Facebook und Instagram. Dieser Ansatz unterscheidet sich von anderen Anbietern, die meist frei zugängliche Daten aus dem Web verwenden. Meta hat Zugriff auf die Bilder seiner Nutzer sowie deren Metadaten, wobei betont wird, dass nur öffentliche Postings verwendet wurden​​.

Neben dem Bildgenerator hat Meta auch 28 KI-Chatbots in den USA eingeführt, die auf Prominenten wie Paris Hilton und Snoop Dogg basieren. Diese Bots können auch im Web nach Informationen suchen und verfügen über ein verbessertes „Langzeitgedächtnis“​​. Zudem kann der Meta AI Bot in Form von Reels in Konversationen eingebunden werden, um beispielsweise bei der Planung einer Reise in einem Gruppenchat zu assistieren​​. Mit einer neuen Meta-KI lassen sich nun auch Fotos zu Stickern konvertieren - für Reels und Stories auf Instagram.