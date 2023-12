Meteorologin warnte vor Jahren schon vor lauernder Gefahr: Essen Sie keinesfalls Eiszapfen vom Dach

Vor allem Kinder können der Versuchung oft kaum widerstehen, an Eiszapfen zu schlecken oder zu knabbern. Doch im Eis stecken unsichtbare Verunreinigungen.

Battle Creek/Michigan – Im Winter können Eiszapfen, die von Gebäuden und Dächern ragen, äußerst faszinierend sein. Für manche mögen die kristallähnlichen Eisformation sogar für den Verzehr verlockend sein. Während manche Studien suggerieren, dass Speiseeis sogar gesundheitsfördernde Effekte haben kann, ist das bei Eis am Dach keineswegs der Fall. Eine Meteorologin aus den USA klärte schon 2021 in einem Video auf, warum der Verzehr von Eiszapfen nicht zu empfehlen ist.

„Bitte tu das nicht“, so der eindringliche Appell von Katie Nickolaou, einer Meteorologin aus Battle Creek, im US-Bundesstaat Michigan. In einem Video auf TikTok, das 2021 viral ging, reagiert die Wetterexpertin auf eine Frau, die sich beim Verspeisen eines Eiszapfens filmt. Nickolaou erklärt in dem Video, wie Eiszapfen durch abfließendes und schließlich gefrierendes Schmelzwasser an Dächern entstünden.

„Du isst Kacke“: US-Meteorologin rät vom Verzehr von Eiszapfen ab

„Weißt du, was sich noch auf deinem Dach befindet?“, fragt die Meteorologin folglich die Zuseher: „Vogelkacke. Eine Menge davon. Und das Wasser nimmt sie auf und friert sie im Eis ein“, so die direkte Antwort Nickolaous. Binnen weniger Stunden wurde das Video millionenfach geklickt. Gegenüber dem Battle Creek Enquirer sagt die Meteorologin, sie wollte Menschen darüber aufklären, was in den Eiszapfen steckt, nachdem sie unzählige Videos gesehen hatte, in denen Eiszapfen verspeist wurden.

In weiteren TikTok-Videos führt sie aus, welche Verunreinigungen zudem in Eiszapfen und Schnee vorhanden sein können. Rückstände eines Tierkadavers etwa, oder auch Schmutz und Staub, sowie Insekten, Mikroorganismen und Krankheitserreger. Vor dem Verzehr von Schnee und Regenwasser warnte bereits das deutsche Umweltbundesamt. Selbst in entlegenen und naturbelassenen Gebieten ließen sich in gefrorenem Wasser Spuren menschlicher Erzeugnisse wie Mikroplastik nachweisen, zeigte eine Studie.