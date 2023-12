Vulkanausbruch auf Sizilien: Ätna spuckt Feuer – Fontäne erreicht 6000 Meter Höhe

Von: Moritz Bletzinger

Der Ätna in Italien spukt wieder Lava und erhellt den Nachthimmel von Sizilien. Mit dem Ausbruch löst sich das Rätsel um das merkwürdige Verhalten des Vulkans.

Catania – In den vergangenen zwei Wochen hat der Ätna Touristen auf Sizilien bereits rätseln lassen: Was sind das für Rauchkringel, die der Vulkan in die Luft pustet? Es handelt sich um platzende Gasblasen, die im Krater entstehen. Das seltsame Phänomen zeigt sich meist dann, wenn ein Ausbruch kurz bevor steht.

Ätna bricht erneut aus: Vulkan schießt Fontäne 6000 Meter über Italien

Am Freitagabend (1. Dezember) hat der Ätna die Antwort selbst gegeben. Mit einer gewaltigen Lava-Eruption in der Dämmerung. Atemberaubende Bilder vom Ausbruch gehen um die Welt. Stundenlang dauerte das Naturspektakel. Zwei Lavaströme flossen nach Osten, ein dritter nach Südwesten.

Der Ätna ist aktiv wie lange nicht: Am 1. Dezember brach der Vulkan erneut aus. © IGNV

Bis auf 6000 Meter über Meereshöhe stieg die Fontäne beim Ausbruch an, wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilt. Die Quelle der Eruption lag am Südostkrater. Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht, jedoch ist mit Aschefall am Nordosthang zu rechnen.

Doppelte „Feuerschleuse“: Ätna hat offenbar zwei Eruptionskrater gebildet

Das Portal go-etna.de erklärt, der neue Ausbruch des Ätna wurde durch eine doppelte „Feuerschleuse“ verursacht. Das deutet darauf hin, dass sich im rissigen Südostkrater zwei Eruptionskrater gebildet haben.

Seit November zeigt sich der Ätna sehr aktiv. Das IGNV spricht sogar von „der großen Rückkehr“. Zwischen dem 19. November und dem 1. Dezember hat das Institut über 250 „Mini-Eruptionen“ festgestellt. Der letzte große Ausbruch ereignete sich am 11. November, er begrub Städte auf Sizilien unter Asche.

Vor der Küste von Italien ist außerdem ein riesiger Meeres-Vulkan aktiv. Bei einem Ausbruch könnte das „Unterwassermonster“ einen Tsunami auslösen. (moe)