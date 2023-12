Mysteriöser Vorfall an Traumstrand: „Unidentifiziertes Tier“ beißt Urlauber tot

Von: Lennart Schwenck

Ein Badeparadies wird zum Schauplatz von Tragödien: Ein belgischer Tourist verliert durch eine Tierattacke in Mexiko sein Leben, eine Frau wird verletzt. Untersuchungen laufen.

Zihuatanejo/Mexiko – An der malerischen Pazifikküste Mexikos ereignete sich kürzlich eine tragische Begegnung zwischen Strandbesuchern und einem bislang nicht identifizierten Tier. Ein belgischer Tourist verlor dabei sogar sein Leben. Und eine Frau, die von dem Tier in die Beine gebissen wurde, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich am Quieta-Strand in Ixtapa, einem beliebten Resort in der Pazifikgemeinde Zihuatanejo. Sowohl der Strand als auch umliegende Gebiete der Region stehen nun im Fokus, da die örtlichen Behörden versuchen, das aggressive Tier zu identifizieren. Es bleibt unklar, ob es sich bei dem verantwortlichen Tier um einen Hai oder ein Krokodil handelt. Der Strand wurde vorübergehend geschlossen, während die Suche nach dem Tier fortgesetzt wird.

Die Urlaubsregion von Ixtapa/Mexiko lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an seine Strände © imago images

Tödliche Tierattacken: Frau stirbt beim Versuch ihr Kind zu retten

Dieses Ereignis folgt auf einen ähnlichen Vorfall vor etwa zwei Wochen, als an einem Strand im Bundesstaat Jalisco eine junge Frau beim Baden von einem Hai gebissen wurde und starb. Derartige Vorfälle, bei denen exotische Raubtiere Urlauber töten, sind keine Seltenheit. Selbst in europäischen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, können Strandurlauber ungewollte Begegnungen mit Haien haben. Besonders an einem Strand kommt es statistisch gesehen, laut Global Shark Attack File, vermehrt zu Hai-Attacken.

Ein Vertreter der Koordinierungsstelle für Wiederaufbau in Guerrero, Randy Suástegui, brachte den Durchzug des Hurrikans „Otis“ als mögliche Erklärung für diese ungewöhnlichen Vorfälle ins Gespräch, wie ntv.de berichtet. Der Hurrikan traf Ende Oktober auf die Pazifikküste und hinterließ nicht nur verheerende Schäden, sondern könnte auch das örtliche Ökosystem beeinträchtigt haben, indem es Raubtiere an unübliche Stellen gebracht hat.

Die mexikanische Regierung hat mittlerweile ein umfangreiches Wiederaufbauprogramm gestartet, um die Region zu unterstützen. (ls/dpa)