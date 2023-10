Unfall nach Verfolgungsjagd mit Schleuser-Van in Nord-Italien: Etliche Verletzte, darunter 10 Kinder

Von: Richard Strobl

Teilen

Ein italienischer Polizist winkt Autos auf einer Straße von der Straße. (Symbolfoto) © Arma dei Carabinieri

Wieder ist es zu einem Unfall mit einem Schleuserfahrzeug gekommen. 14 Personen wurden nach einer Verfolgungsjagd in Nord-Italien verletzt.

Triest – In Nord-Italien ist es zu einem Unfall mit einem Schleuserfahrzeug gekommen. Der Fahrer hatte sich zuvor einer Polizei-Kontrolle entziehen wollen. Insgesamt wurden 14 Personen verletzt.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in der Nacht auf Dienstag in der Grenzregion zwischen Italien und Slowenien. Nach Angaben der Behörden hatte der Fahrer, ein Rumäne, bei einer Polizeikontrolle die Aufforderung zum Anhalten ignoriert.

Schleuser-Unfall in Nord-Italien: Etliche Verletzte

Anschließend entwickelte sich eine Verfolgungsjagd. Bei der Flucht setzte er den Transporter dann gegen eine Leitplanke.

Der Mann wurde festgenommen. Bei dem Unfall verletzten sich viele der insgesamt 21 Migranten in dem Kleintransporter. Unter den Geflüchteten waren dem Bericht nach auch zehn Kinder. Die Verletzten wurden nach dem Unfall in der Nähe der italienischen Großstadt Triest in Krankenhäuser gebracht. Die zehn Kinder wurden in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Vier Erwachsene kamen in ein Krankenhaus nach Cattinara. Keiner von ihnen hatte demnach starke Verletzungen. Alle hatten leichte Verletzungen sowie Prellungen und können voraussichtlich am Morgen entlassen werden. Die übrigen Geflüchteten wurden von der Polizei betreut.

Schleuser-Unfall erinnert an schlimmen Vorfall in Bayern

Bei den Flüchtlingen handelte es sich nach Angaben der Behörden ausnahmslos um Menschen aus der Türkei. Auch ein zweiter mutmaßlicher Schleuser, ebenfalls aus Rumänien, wurde festgenommen. Einem dritten Verdächtigen gelang die Flucht.

Der Vorfall erinnert an den tragischen Unfall nach einer Verfolgungsjagd in Bayern in der letzten Woche. Dabei war ein Schleuser mit einem Mini-Van ebenfalls vor einer Kontrolle geflüchtet. Bei einem anschließenden Unfall starben sieben Menschen.