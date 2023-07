Forschung vermutet in der Milchstraße „Billionen von Welten, die allein umherwandern“

Von: Tanja Banner

Ein etwa erdgroßer Einzelgänger-Planet treibt alleine durch das Weltall. (Künstlerische Darstellung) © NASA’s Goddard Space Flight Center

Nicht alle Planeten im Universum umkreisen einen Stern. Einem Forschungsteam ist es gelungen, einen Einzelgänger-Planeten zu finden – es hofft auf baldige Unterstützung.

Greenbelt/Osaka – Vor einigen Jahrzehnten kannte die Forschung nur die (damals noch neun) Planeten unseres Sonnensystems, heute sind mehr als 5.300 Exoplaneten bekannt, die fremde Sterne umkreisen. Während diese Zahl stetig steigt, ist die Forschung einem weiteren Phänomen auf der Spur: Planeten, die keinen Stern umkreisen, sondern sich frei schwebend und alleine durch das Weltall bewegen.

„Wir schätzen, dass unsere Galaxie 20 Mal mehr Einzelgänger-Planeten als Sterne beherbergt – Billionen von Welten, die allein umherwandern“, sagt der Nasa-Wissenschaftler David Bennett (Goddard Space Flight Center) und Mitautor von zwei Studien, in denen die Ergebnisse beschrieben werden. Gemeinsam mit Takahiro Sumi (Osaka University) und einem Forschungsteam hat Bennett neun Jahre lang den Himmel durchmustert, um solche frei herumfliegenden Planeten zu finden.

Einzelgänger-Planeten schweben alleine durchs Weltall

Und tatsächlich: Dem Forschungsteam ist es geglückt, einen etwa erdgroßen Planeten zu finden, der ohne Stern im Weltall unterwegs ist. Wie die Nasa berichtet, soll die Studie im Fachjournal The Astronomical Journal veröffentlicht und von einer zweiten Studie begleitet werden, in der es darum geht, wie viele Einzelgänger-Planeten es in der Milchstraße gibt.

Mit welchem Trick die Forschung Einzelgänger-Planeten finden will

Das Team hat für seine Arbeit das sogenannte „Microlensing“ genutzt. Es geschieht, wenn ein Objekt – beispielsweise ein Stern oder Planet – sich auf einer Linie mit einem anderen Stern befindet. Die große Masse des näheren Sterns agiert als „Linse“ und vergrößert das weiter entfernte Objekt für kurze Zeit. Die Forscher erhalten so Informationen, die sie auf keinem anderen Weg erhalten können.

„Microlensing ist die einzige Möglichkeit, Objekte wie massearme, frei schwebende Planeten und sogar primordiale schwarze Löcher zu finden“, erklärt Sumi in einer Nasa-Mitteilung. „Es ist sehr aufregend, die Schwerkraft zu nutzen, um Objekte zu entdecken, die wir niemals direkt sehen könnten.“

Frei schwebende Planeten sind eher kleiner

Die meisten der bisher bekannten Exoplaneten sind entweder groß oder sie befinden sich sehr nah an dem Stern, den sie umkreisen. Bei den Einzelgänger-Planeten sieht das jedoch anders aus, weiß Sumi: „Wir haben festgestellt, dass erdgroße Einzelgänger häufiger vorkommen als größere.“ Der Unterschied zwischen den Massen von sterngebundenen und frei schwebenden Planeten sei ein Schlüssel zum Verständnis der Planetenbildung, ist der Forscher überzeugt.

Das Forschungsteam um Sumi hat auch eine Idee, weshalb Einzelgänger-Planeten kleiner sind: Weil leichte Planeten nicht so stark an ihren Stern gebunden sind, können sie leichter von den schwereren Planeten ins Weltall geschleudert werden. Bisher ist es für die Forschung ungeheuer schwer, die einzelnen Planeten zu finden. Die Hoffnung liegt deshalb auf dem geplanten „Nancy Grace Roman“-Weltraumteleskop der US-Raumfahrtorganisation Nasa.

Neues Nasa-Weltraumteleskop soll bei der Suche helfen

„Roman wird sogar für Planeten mit geringerer Masse empfindlich sein, da es vom Weltraum aus beobachtet“, freut sich Naoki Koshimoto, der an den Studien beteiligt war. Der Forscher ergänzt: „Die Kombination aus dem weiten Blickfeld und der scharfen Sicht von Roman wird es uns ermöglichen, die entdeckten Objekte detaillierter zu untersuchen, als dies mit bodengebundenen Teleskopen möglich ist – eine aufregende Aussicht.“

Nach Schätzung des Forschungsteams könnte das geplante Roman-Teleskop etwa 400 Einzelgänger-Planeten finden – ein Bruchteil der frei schwebenden Planeten, die die Forscher in der Milchstraße vermuten. (tab)