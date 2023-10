Mindestens 32 Tote bei Verkehrsunfall in Ägypten

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf einer Schnellstraße in Ägypten sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. © ---/XinHua/dpa

Auf einer Schnellstraße zwischen Kairo und Alexandria haben bei einem schweren Unfall mindestens 32 Menschen ihr Leben verloren. Wie ist es dazu gekommen?

Kairo – Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf einer Schnellstraße in Ägypten sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 60 weitere seien auf der Straße zwischen Kairo und Alexandria verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram am Samstag. Demnach war von einem Fahrzeug Öl auf die Straße gelaufen, woraufhin mehrere Autos zusammenstießen und teils in Brand gerieten. Bilder des Unfalls zeigten mehrere ausgebrannte Fahrzeuge.

In Ägypten gibt es regelmäßig schwere Verkehrsunfälle mit vielen Toten. Als Ursachen gelten unter anderem die unvorsichtigen oder auch aggressiven Fahrweisen sowie der schlechte Zustand der Straßen. Sicherheitsgurte werden kaum genutzt. dpa