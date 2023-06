79 Tote vor Griechenland: Schiff mit Geflüchteten kentert an einer der tiefsten Stellen im Mittelmeer

Von: Kilian Bäuml

Dieses undatierte, von der griechischen Küstenwache zur Verfügung gestellte, Bild zeigt zahlreiche Menschen, auf dem Deck eines Fischerboots, das später vor Südgriechenland kenterte und sank. © Uncredited/Hellenic Coast Guard/AP/dpa

Nach dem Schiffsunglück mit Migranten vor Griechenland ist die Zahl der Todesopfer auf 79 gestiegen. Hunderte Menschen werden weiter vermisst.

Update vom 15. Juni 2023: Nach von AFP erhobenen Daten ereignete sich das schlimmste Flüchtlingsunglück in Griechenland am 3. Juni 2016, als 320 Menschen starben oder als vermisst gemeldet wurden. Seither ist das Schiffsunglück vom gestrigen Mittwoch das, mit der höchsten Zahl an Todesopfern.

Denn vor der Küste Griechenlands sind am Mittwoch mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Wie die griechischen Behörden mitteilten, kenterte am Mittwochmorgen ein völlig überladenes Fischerboot in internationalen Gewässern vor der Küste der Halbinsel Peloponnes. 104 Menschen konnten gerettet werden, nach Angaben von Überlebenden waren bis zu 750 Menschen an Bord. Die griechische Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Der Sprecher der Küstenwache sagte, es gebe noch keine gesicherten Informationen über die Zahl der Menschen an Bord, das Boot sei aber „überladen“ gewesen. „Das Fischerboot war 25 bis 30 Meter lang. Das Deck war voller Menschen und wir gehen davon aus, dass der Innenraum genauso voll war“, sagte er. Die Überlebenden kämen hauptsächlich aus Syrien, Pakistan und Ägypten.

„Wir befürchten eine sehr große Anzahl Vermisster“, sagte er ein Beamter des griechischen Migrationsministeriums der Nachrichtenagentur AFP

Das Boot sei am frühen Morgen an einer Stelle gekentert und gesunken, die „zu den tiefsten im Mittelmeer gehört“, sagte der Sprecher der Küstenwache, Nikolaos Alexiou, im Fernsehsender ERT.

Viele Tote bei Bootsunglück mit Migranten in Griechenland

Erstmeldung vom 14. Juni 2023: Athen – Bei einem schweren Bootsunglück vor der griechischen Küste sind am Mittwoch mindestens 32 Migranten ums Leben gekommen. Das berichtete der griechische Staatssender unter Berufung auf die Küstenwache. 104 Menschen seien bislang gerettet worden, es werde jedoch befürchtet, dass die Zahl der Toten noch viel höher sei. So sollen die Geretteten angegeben haben, es könnten sich bis zu 400 Menschen an Bord befunden haben.

Laut Behördenangaben dauert eine großangelegte Suchaktion an. Patrouillenboote der Küstenwache, die Luftwaffe, eine Fregatte der Kriegsmarine sowie sechs Frachter und andere Schiffe in der Region sind im Einsatz. Die griechische Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou flog am Mittag auf die Halbinsel Peloponnes, um sich ein Bild der Lage zu machen. Vier Krankenhäuser seien in Alarmbereitschaft, um die Verletzten unter den Geretteten zu versorgen.

Mindestens 32 Tote bei Bootsunglück mit Migranten in Griechenland

Schon am Dienstag hätten italienische Behörden die griechischen Nachbarn über ein voll besetztes Fischerboot im griechischen Such- und Rettungsbereich informiert, hieß es in einer Mitteilung der Küstenwache. Ein Frontex-Flugzeug habe das Boot daraufhin 47 Seemeilen südwestlich der Halbinsel Peloponnes lokalisiert. Sowohl die griechische Küstenwache als auch vorbeifahrende Frachter hätten den Passagieren per Funk wiederholt Hilfe angeboten, diese aber abgelehnt worden.

In den frühen Morgenstunden sei das Boot dann gekentert und schließlich gesunken, hieß es. Nach Angaben Überlebender war es vom libyschen Tobruk aus in See gestochen und auf dem Weg nach Italien. Über die Nationalitäten der Menschen war zunächst nichts bekannt.