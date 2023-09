Mit 40 in Rente dank Frugalismus – TikTokerin zeigt, wie es geht

Frugalismus kann dir helfen, früh in Rente zu gehen. Doch ist dieser sparsame Lebensstil wirklich der Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit?

Während einige Experten eine Rente ab 70 fordern, träumen viele Menschen davon, früh in Rente gehen zu können. Doch um diesen Traum zu verwirklichen, muss man sparen – und zwar richtig. Eine Möglichkeit dafür ist der Frugalismus. Frugalisten sparen so viel Geld wie möglich und investieren es in Aktien, Depots oder Immobilien, um früher in Rente gehen zu können. BuzzFeed.de zeigt eine TikTokerin, die sich selbst als Frugalistin bezeichnet und Spartipps gibt.

Redakteurin Jana Stäbener hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.