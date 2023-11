Starke Unwetter in Tirol: Erdrutsch verschüttet Brenner-Autobahn – und reißt fahrendes Auto mit

Von: Martina Lippl

Teilen

Schlamm und Geröllmassen auf der Brenner-Autobahn (A13): Nach Murenabgang auf dem Brenner laufen die Aufräumarbeiten. © Screenshot X/Asfinag

Nach heftigen Regenfällen gingen Muren in Österreich ab. Geröllmassen stürzten auch auf die Brennerautobahn in Tirol.

Gries am Brenner – Unwetter fegten über Tirol (Österreich) hinweg. Der starke Regen Dienstagnacht überflutete Straßen und Muren gingen ab. Die Feuerwehren in Tirol sind im Dauereinsatz. Die Brenner-Autobahn (A13) traf es um 2.40 Uhr – eine Mure ging auf 80 Metern kurz vor der Grenze nach Italien ab. Von der gewaltigen Schlamm- und Gesteinslawine wurde auch ein Auto erfasst.

Erdrutsch verschüttet Brenner-Autobahn – und reißt fahrendes Auto mit

Glücklicherweise gab es dabei keine Verletzten, teilte die österreichische Polizei Dienstagfrüh mit. Zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Brenner Autobahn auf der Höhe Gries am Brenner kurz vor der Grenze nach Italien sei das Auto auf der Fahrbahn Richtung Norden unterwegs gewesen. Beide Insassen in dem Wagen seien mit dem Schrecken davon gekommen, erzählt Feuerwehr-Kommandant Alois Wieser in der Krone. In dem verunglückten Fahrzeug hätten sich eine Frau und ein Mann aus Südtirol befunden.

Schlamm und Geröllmassen auf der Brenner-Autobahn (A13): Nach Murenabgang auf dem Brenner laufen die Aufräumarbeiten. © Screenshot X/Asfinag

Geröllmassen verschütten Brenner – Autobahn in Tirol (Österreich) teilweise gesperrt

Zeitweise musste der Brenner in beide Richtungen zwischen der Grenze zu Italien und Brennersee komplett gesperrt werden. Inzwischen – seit 7 Uhr – läuft der Verkehr wieder auf der Autobahn, derzeit jedoch nur auf einer Fahrspur pro Richtung im Gegenverkehr, teilt der österreichische Autobahnbetreiber ASFINAG auf der Plattform X mit. „Dauer der Behinderung sei nicht abschätzbar“, heißt es weiter.

Brenner-Autobahn – Aufräumarbeiten laufen

Die Aufräumarbeiten auf der Autobahn laufen, wie auf Fotos zu sehen ist. Bagger sind im Einsatz, um die knapp 80 Meter lange Mure und die Schäden zu beseitigen. Der gesamte Bereich müsse von der Landesgeologie noch beurteilt werden, berichtet das ORF.

Brennerautobahn nach Murenabgang teilweise gesperrt. Um 2.40 Uhr verschüttete Geröll die Fahrbahn auf 80 Meter und riss ein Auto mit. © Screenshot X/Asfinag

Im Ortsteil von Gries am Brenner wurde auch ein Haus von einer weiteren Mure getroffen. Die Erdmassen drangen laut ORF sogar in ein Gebäude ein. Auch hier sei niemand verletzt worden.

Unwetter in Österreich: Weiter Alarmstufe Orange am Brenner in Tirol

Mit dem schlechten Wetter in Österreich ist es allerdings noch nicht vorbei. In den nächsten Stunden warnt der meteorologische Dienst Geosphere Austria vor Regen mit teils „kräftigen Schauerzellen“, die mehr und mehr in den Südosten des Landes ziehen. In Tirol fällt Schnee ab 1300 bis 1700 Metern, in Osttirol ab 1800 bis 2200 Metern. Alarmstufe Orange gilt erneut am Brenner am Donnerstag (2. November) und Freitag (3. November): Wegen starker Regenfälle wächst das Risiko von Muren und Hangrutschen, kleinen Überschwemmungen und überfluteten Gebäuden und Ackerflächen.

Brenner – Nadelöhr zwischen Tirol und Italien

Erst vor einer Woche legte ein Feuer-Inferno die Brennerautobahn lahm. Ein Lkw mit Palmöl an Bord stand nach einem Unfall lichterloh in Flammen.

Die Brennerautobahn ist eine viel befahrene Transitroute zwischen Österreich und Italien. Nun droht ein Nadelöhr an der österreichischen Seite: Die Gemeinde Gries klagt gegen den Neubau der baufälligen Luegbrücke – und fordert stattdessen einen Tunnel. (ml)