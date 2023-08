Moderner als ICE: Diese Bahn hat Liegesitze, Spielplatz und Schlafwagen

Von: Oliver Schmitz

Der FLIRT NEX von Stadler ist extra an das nordische Klima angepasster Fernverkehrszug. © Stadler

Norwegen bekommt einen neuen futuristischen Schnellzug, dessen Ausstattung jeden ICE in den Schatten stellt. Das macht ihn so besonders.

Köln – In ganz Europa investieren aktuell Eisenbahnunternehmen in neue Züge. So wird die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren viele neue ICE L und ICE 3neo auf die Schiene bringen. Doch mit der nächsten Zuggeneration in Norwegen können die neuen ICE zumindest beim Thema Innenausstattung nicht mithalten. Der Flirt NEX (Nordic Express) vom Schweizer Hersteller Stadler hat eine ungewöhnliche Ausstattung. So lassen sich die normalen Sitzplätze in Großraumwagen zu Liegesitzen wie in der Business-Class im Flugzeug verstellen. Und in den Abteilen können die Sitze zu Betten umwandeln. Für Kinder gibt es sogar einen ganzen Spielplatz.

