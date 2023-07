Zwischen zwei Alpen-Hütten: Helikopter stürzt auf 4.500 Metern Höhe ab – Touristen an Bord

Von: Fangyi Chen

Ein Helikopter ist auf Monte-Rosa-Massiv abgestürzt.(Symbolbild) © Jan Eifert / IMAGO

Im Schweizer Monte-Rosa-Massiv stürzte am Dienstagmorgen ein Helikopter ab. Dabei wurde ein Passagier schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht.

München – Ein bedauerlicher Zwischenfall am 4. Juli, als ein Helikopter der Schweizer Fluggesellschaft Air Zermatt nahe der italienischen Grenze zur Schweiz abstürzte. Laut italienischen Medienberichten befanden sich der Pilot und vier weitere Insassen an Bord. Glücklicherweise seien laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA und italienischen Medien außer eines Schwerverletzten alle anderen Passagiere unversehrt. Es soll sich bei den Insassen um Schweizer handeln, berichtet APA.

Flugunfall in den Alpen auf 4.500 Metern Höhe: Helikopter stürzt über Monte-Rosa-Massiv ab

Der Vorfall ereignete sich um ca. 7.45 Uhr in einer Höhe von circa 4.500 Metern im abgelegenen Gebiet des Colle Gnifetti, knapp unterhalb der Capanna Margherita, die als höchstgelegene Alpenhütte Europas bekannt ist. Der Absturz fand auf einer Strecke zwischen zwei Berghütten am Monte Rosa statt.

In Kontakt mit dem Schweizer Gesundheitsnotdienst 144 steht das einheitliche Rettungszentrum Aostatal für mögliche Hilfe zur Verfügung. Die Alpenrettung Aostatal stand bereit, Hilfe per Hubschrauber zu leisten. Die Schweizer Behörden haben jedoch signalisiert, dass sie derzeit keine Hilfe benötigen, da sich die betroffenen Personen in einem stabilen Zustand befinden.

Es handelt sich vermutlich um einen touristischen Rundflug über die Schweizer Alpen

Der tragische Vorfall geschah an einem Ort, der normalerweise nicht für Starts und -landungen von Helikoptern vorgesehen ist. Aus diesem Grund müssen die genauen Ursachen dieses Vorfalls weiter untersucht werden. Der Hubschrauber war mit Touristen unterwegs, berichtet APA. Es wird vermutet, dass sich der Hubschrauber zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise auf einem Aussichts- oder Rundflug befand, da die Anzahl der Insassen darauf hindeuten könnte.

In Schweizer Alpen ist am 8ten Juni eine kanadische Urlauberin ums Leben gekommen. Sie war auf der Nepalbrücke in Gimmelwald (Lauterbrunnen) abgestürzt. Auch 2022 ist ein Italiener in den Alpen tödlich verunglückt, als er das heruntergefallene Handy seiner Freundin greifen wollte. (Fangyi Chen)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Fangyi Chen sorgfältig überprüft.