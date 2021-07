Mord an dreijähriger Tochter: Vater verurteilt

Das Gericht stellte eine besonders schwere Schuld fest: Weil ein 32-Jähriger seine dreijährige Tochter mit einem Messer tödlich verletzte, verurteilte das Landgericht Berlin ihn zu lebenslanger Haft.

Berlin – Nach dem gewaltsamen Tod eines drei Jahre alten Mädchens in Berlin ist der angeklagte Vater zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Mann am Donnerstag des Mordes schuldig.

Der 32-Jährige hatte das Kind mit einem Messer attackiert und durch zwei Schnitte in den Hals tödlich verletzt. Laut Anklage habe er durch die Tat seine Ehefrau bestrafen wollen, die sich nach mehreren Gewaltvorfällen von ihm trennen wollte.

Das Gericht stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Mit einer solchen Feststellung ist eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren im Gefängnis so gut wie ausgeschlossen.

Der 32-jährige polnische Staatsbürger war am 4. November 2020 in der Wohnung seiner Mutter in Berlin-Plänterwald allein mit seiner Tochter, als ihn per Handy die Nachricht von der beabsichtigten Trennung seiner Frau erreichte. Kurz danach habe er das spielende Kind mit einem Hackmesser attackiert, so die Anklage. Mit seinem Mobiltelefon habe er seine stark blutende und weinende Tochter für einige Sekunden gefilmt und ihr gesagt, es sei „wegen der Mama“.

Der Angeklagte hatte die Tötung zugegeben und erklärt, er habe „das Unfassbare“ getan. Seine Verteidigerin plädierte auf Totschlag. Ein „Wutaffekt“ sei nicht ausgeschlossen, erklärte sie. Einen konkreten Strafantrag stellte die Anwältin nicht. dpa