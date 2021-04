Mühevolle Rettungsaktion: Arbeiter auf Baustelle verschüttet

Feuerwehrleute tragen ihre Ausrüstung zur Einsatzstelle auf die Baustelle in Bonn.

Nordrhein-Westfalen

Dramatische Szenen an einer Baustelle in Bonn: Bei Abrissarbeiten an einem früheren Hotel löst sich eine Betonplatte und begräbt zwei Arbeiter unter sich. Rettungskräfte suchen stundenlang nach ihnen.