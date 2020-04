Echt jetzt? Bild dieser Mülltonne (!) wird im Internet gefeiert - Achtung, Sie werden staunen

Achtung, Ihr Hirn wird staunen: Das Foto einer Mülltonne (!) sorgt im Netz für große Begeisterung - selbst wenn man die Hintergründe kennt.

Viele Reddit -Nutzer feiern das Foto einer Mülltonne .

-Nutzer feiern das Foto einer . Denn: Diese scheint zu schweben.

Es ist schnell klar, dass eine optische Täuschung im Spiel ist - das reduziert die Verblüffung aber nicht.

London - Skurrile Fotos gelangen im Internet ja immer wieder zu großer Verbreitung. Aber dass es ausgerechnet eine Mülltonne (!) schafft, viele Nutzer zu begeistern, das ist trotzdem sehr ungewöhnlich. So geschehen ist es nun aber bei Reddit. Das ungewöhnliche Bild macht viele User ganz kirre.

Die Mülltonne scheint zu schweben!

Es ist nichts weiter als eine optische Täuschung. In Wirklichkeit steht die Tonne natürlich ganz fest auf dem Bordstein. Die Pfütze direkt davor gibt aber die perfekte Illusion eines Schattens her. Was das Gehirn derart verwirrt, dass die Tonne in der Luft zu stehen scheint.

Ob Photoshop im Spiel ist, bleibt unklar. Das spielt aber auch keine große Rolle - schließlich geht es hier vor allem um die optische Täuschung.

Reddit: Foto von Mülltonne sorgt für Begeisterung und lustige Kommentare

Und natürlich nutzen den Anblick auch viele Betrachter, um skurrile Bemerkungen loszuwerden. „Wenn du versuchst, all deine Helium-Ballons von deiner Party wegzuwerfen“, lautet eines der Highlights. „Müll-Foto“ ein weiteres.

Viele äußern einfach nur ihre Begeisterung darüber, wie sehr das Foto sie in die Irre führt - selbst dann noch, wenn man eigentlich weiß, wie all das doch kommt. „Ich weiß, dass es nur eine Pfütze ist, aber es bescheißt meinen Kopf dennoch“, formuliert einer, was viele denken.

Reddit: Wo ist der tatsächliche Schatten der Mülltonne?

„Das Fehlen eines eigentlichen Schattens macht es noch verstörender“, wundert sich ein anderer. Und bekommt gleich eine potenzielle Erklärung serviert: „Es ist wahrscheinlich wolkig draußen, sodass die Sonne nicht wirklich einen Schatten werfen lässt. Oder ist der Schatten hinter der Tonne aus unserem Blickwinkel?“

Optische Täuschungen werden immer wieder zu Hits im Netz - etwa bei diesem Mauer-Foto oder das eines vermeintlichen Risses in der Wand. Unlängst sorgte zur Ablenkung von der Corona-Krise* auch ein bestens verstecktes Detail bei einer Aufnahme aus einem Park für Begeisterung - sehen Sie‘s? Im Internet ist das Foto von einem Hund aufgetaucht, dessen Bein ewig lang zu sein scheint. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man: Es handelt sich dabei um ein einfaches Phänomen.

Ein Eier-Video kursierte kurz vor Ostern im Netz - viele feiern den besonderen Clou daran.

