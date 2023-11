Jung bleiben mit der richtigen Ernährung: Studie gibt entscheidende Hinweise

Von: Stella Henrich

Eine Kalorienreduktion über einen Zeitraum von zwei Jahren soll die menschlichen Muskeln angeblich verjüngen. Das haben US-Forschende jetzt herausgefunden.

Frankfurt am Main ‒ Ohne sportliche Aktivität abnehmen, geht das? Schließlich soll Bewegung schlank machen ‒ auch ohne zusätzliche Diät. Doch nicht alle Medizinerinnen und Mediziner glauben daran, wenngleich sie wissen, das Sport für die Gesundheit gut ist und vor Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen schützt.

Wer dennoch lieber Bewegungsmuffel bleibt und dabei ein paar Kilos verlieren will, sollte jetzt kurz hellhörig werden. Denn eine neue Studie zeigt, dass die Reduzierung der Kalorienzufuhr nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf die menschliche Muskulatur hat und wir so unsere Muskeln verjüngen können. Die US-Studie des National Institute of Health wurde erstmals veröffentlicht Im Fachmagazin Aging Cell.

Kalorienreduzierte Ernährung verjüngt die Muskulatur ‒ 90 Probanden zwei Jahre untersucht

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben insgesamt 90 Teilnehmer (31 Männer und 59 Frauen) über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet und deren tägliche Gesamtkalorienzufuhr um ein Viertel beziehungsweise zwölf Prozent ‒ bei sonst normaler Ernährung ‒- verringert. Die Probanden der Studie waren im Durchschnittalter von 38,4 Jahren. Im Rahmen der Studie wollten die Forschenden untersuchen, ob eine moderate Kalorieneinschränkung die gleichen gesundheitlichen Vorteile mit sich bringt, die bereits zuvor in Tierversuchen nachgewiesen wurden. So kann beispielsweise Taurin den Alterungsprozess bei Mäusen verlangsamen, wie eine weitere US-Studie belegt. Doch gibt es diese Wirkung auch beim Menschen?

Ergebnisse der US-Studie, die bei Menschen durchgeführt wurde:

Die Probanden haben innerhalb der ersten zwölf Monate rund ein Zehntel ihres Körpergewichts abgenommen. Durchschnittlich sollen es 20 Pfund an Gewicht gewesen sein.

In dem zweiten Jahr stellte sich kein Gewichtsverlust ein.

Neben dem Verlust von Fettgewebe ging auch die Muskelmasse leicht zurück – die Muskelkraft veränderte sich allerdings nicht. Die Forschenden sehen darin den Beweis, dass die Kalorienreduktion die Muskelgesundheit der Probanden verbesserte.

Die Ergebnisse zeigten, dass sich chronische Entzündungen verminderten und sich zudem Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den Blutdruck senkten.

Quelle: National Institute of Health

Für die aktuelle Studie verwendeten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Oberschenkelmuskelbiopsien ihrer Probanden, die bei der Teilnahme an der Studie sowie bei Nachuntersuchungen nach einem und zwei Jahren entnommen wurden. Aus den Proben stellten die Forscherinnen und Forscher Veränderungen in den physiologischen und molekularen Prozessen bei den Teilnehmenden fest Sie wiesen dabei Veränderungen der Genexpression auf und gewannen daraus genetische Informationen für ihre Studie. Unter anderen erkannten sie, dass die Kalorienreduktion zu einer Hochregulierung von Zellerneuerungsprozessen beigetragen hatte und der Muskelgesundheit beim Menschen zugute kommen kann.

Jung bleiben mit gesunder Ernährung: US-Forschende haben herausgefunden, dass eine Kalorienreduktion über zwei Jahre nicht nur das Körpergewicht verringert, sondern auch die Muskulatur verjüngt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Jung bleiben mit der richtigen Ernährung ‒ Kalorienreduktion hilft zur Vorbeugung von Entzündungen

„Eine Reduzierung der Kalorienaufnahme um zwölf Prozent ist sehr bescheiden“, erklärte Luigi Ferruci, einer der insgesamt 18 Autoren der Studie, der auch der wissenschaftliche Direktor des National Institute on Aging (NIA) ist. „Eine solche kleine Reduzierung der Kalorienaufnahme ist machbar und kann einen großen Unterschied für Ihre Gesundheit bewirken“, so der Direktor des Instituts. Da Entzündungen und Alterung eng miteinander verknüpft seien, stelle eine Kalorienrestriktion einen wirksamen Ansatz zur Vorbeugung des entzündungsfördernden Zustands dar, der bei vielen älteren Menschen auftrete.

Abnehmen ohne sportliche Betätigung ist also durch eine kalorienreduzierte Essgewohnheit durchaus möglich und hilft laut dem US-Forscherteam sogar dabei, den eigenen Körper zu verjüngen. Wer noch ein paar hilfreiche Tipps benötigt, den inneren Schweinehund zu besiegen, dem können mentale Tricks helfen.

Mentale Tricks, die beim Abnehmen helfen:

Simpler Trick: Zu kleinen Tellern greifen. Denn auf kleine Teller passen auch nur kleine Portionen.

Zu kleinen Tellern greifen. Denn auf kleine Teller passen auch nur kleine Portionen. Die richtige Musik hilft beim Abnehmen. Langsame Musik hilft dabei, länger und gut zu kauen und eben nicht das Essen zu verschlingen. So merkt man auch früher, wenn man satt ist.

Langsame Musik hilft dabei, länger und gut zu kauen und eben nicht das Essen zu verschlingen. So merkt man auch früher, wenn man satt ist. Nicht beim Essen ablenken lassen: Laut einer Untersuchung der University of Birmingham kamen Forschende zu dem Ergebnis, dass Ablenkung beim Essen nicht nur unmittelbar die Kalorienaufnahme erhöht, sondern auch in den darauffolgenden Mahlzeiten. Als Grund geben sie an, dass die aufgenommenen Mengen in der Erinnerung kleiner wirken.

Laut einer Untersuchung der University of Birmingham kamen Forschende zu dem Ergebnis, dass Ablenkung beim Essen nicht nur unmittelbar die Kalorienaufnahme erhöht, sondern auch in den darauffolgenden Mahlzeiten. Als Grund geben sie an, dass die aufgenommenen Mengen in der Erinnerung kleiner wirken. Die richtige Entscheidung treffen: Statt des Aufzugs die Treppe nehmen, beim Salat auf das fettige Dressing verzichten oder die Currywurst ohne frittierte Pommes genießen sowie auf Ketchup, Senf oder Mayonnaise ganz oder weitgehend verzichten.

Natürlich gibt es auch eine Vielzahl an Diäten. Wie etwas die Paleo-Diät. Oder die nordische Variante als sogenannte der Wikinger-Diät. Die Japan-Methode gilt sogar als Geheimnis für den schnellen Gewichtsverlust. Auch das Intervallfasten ist beliebt, um Gewicht zu verlieren. (sthe)