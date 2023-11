Trauriger Schicksalsschlag: Mutter ist nach extrem seltener Diagnose über Nacht gelähmt

Von: Julia Stanton

Eine dreifache Mutter aus England erkrankt an dem seltenen Guillain-Barré-Syndrom. Die Diagnose verändert das Leben der Familie für immer.

Norwich – Von einem Tag auf den nächsten am gesamten Körper gelähmt sein. Für die meisten Menschen eine unvorstellbare Horrorvorstellung. Doch für die 43-jährige Katie Compton aus England wurde genau das wegen einer selten auftretenden Krankheit zur Realität.

Eigentlich klagte die dreifache Mutter nur über einen nervigen Husten, der einfach nicht wegging. Ihr Arzt verschrieb ihr daher ein Antibiotikum. Doch das Medikament half der Britin nicht – stattdessen wachte sie am nächsten Morgen plötzlich mit einem Sprachfehler auf.

Compton fuhr ins Krankenhaus, aber dort wurde alles noch schlimmer: Ihr Gesicht schwoll derart stark an, dass die 43-Jährige nicht mehr schlucken konnte und intubiert werden musste. Ihr Zustand verschlechterte sich weiter, die Ärzte entschieden dann, sie vollständig zu beatmen und in ein medikamentöses Koma zu versetzen. Eine mögliche Diagnose hatten sie zunächst nicht.

Dann folgt der nächste Schock: Katie wacht nicht mehr aus dem Koma auf. Doch ihre Schwester Claire Todd und deren Partner David Jones bemerkten etwas Ungewöhnliches. Katie bewegte ihren großen Zeh, wenn sie miteinander sprachen. Schließlich wurde klar, dass die Britin doch wach war. Allerdings konnte sich die Britin nicht mehr am ganzen Körper bewegen. Die Bestätigung der Ärzte folgte: Die Zeit im Koma war für Compton vorbei, doch sie war gelähmt.

Die Ärzte diagnostizierten bei Katie einen schweren Fall des sehr seltenen Guillain-Barré-Syndroms (GBS). Darunter versteht man eine neurologische Autoimmunkrankheit, diese kann bei Erkrankten auch zu Lähmungen führen. Was bei der Britin zu der seltenen Erkrankung geführt hat, ist offen. Eine vorherige Corona-Infektion wäre eine mögliche Ursache.

Was ist das Guillain-Barré-Syndrom (GBS)?

Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) ist eine seltene neurologische Autoimmunkrankheit, die das Nervensystem angreift. Meist wird die Krankheit durch eine vorangegangene Infektionserkrankung, wie beispielsweise durch die Grippe oder das Coronavirus ausgelöst. Zu den bekannten Symptomen zählen unter anderem Schwäche und Schmerzen in den Beinen sowie Kribbeln und Taubheitsgefühle in anderen Gliedmaßen. Bei besonders schweren Krankheitsverläufen kann es innerhalb von wenigen Tagen zu Lähmungen im ganzen Körper kommen. In der Regel erholen sich Betroffene nach einigen Wochen bis Monaten von der Krankheit. In seltenen Fällen kann es aber auch zu dauerhaften Schäden kommen.

