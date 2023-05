Mutter und zwei Kinder tot gefunden - Vater festgenommen

Bewaffnete Polizisten im Einsatz in Herten. © Marc Gruber/7aktuell.de/dpa

Polizisten finden in einer Wohnung die Leichen einer Frau und ihrer beiden Töchter. Der Vater der Kinder wird festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Herten - Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind tot in ihrer Wohnung im nordrhein-westfälischen Herten gefunden worden. Polizisten entdeckten die Leichen der 37-Jährigen und ihrer beiden fünf und acht Jahre alten Töchter am Dienstagabend, wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mitteilten. Der 35 Jahre alte Lebensgefährte und Vater sei nicht in der Wohnung gewesen. Polizisten nahmen ihn „nach intensiven Suchmaßnahmen“ am frühen Morgen in Marl fest. Es werde geprüft, ob er für die Tat verantwortlich ist. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie die Frau und die Kinder umgekommen sind, war zunächst unklar. Am Mittwochvormittag begann die Obduktion der Leichen, um die Todesursache zu klären, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Eine Bekannte hatte die Polizei informiert, weil sie die türkische Familie nicht erreichen konnte. Daraufhin fuhren Polizisten zu der Adresse und fanden die Toten. Die Feuerwehr kam mit mehreren Rettungswagen zum Einsatzort, konnte jedoch nicht mehr helfen. Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten das Mehrfamilienhaus. Die ganze Nacht über sicherten Beamte in weißen Schutzanzügen Spuren am Tatort. Am frühen Morgen wurden die Leichen abtransportiert.

Die Polizei versiegelte die Türen der Erdgeschosswohnung. Nach Angaben von Nachbarn war die Familie erst kürzlich in das Haus an der vielbefahrenen Durchfahrtstraße eingezogen. dpa