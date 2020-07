Nach Masseninfektionen: Neue Corona-Verordnung für Fleischbetriebe in Baden-Württemberg

Coronavirus in Baden-Württemberg: In der Fleischfabrik Müller im Enzkreis kam es zu einer Masseninfektion.

Hunderte Infizierte in Fleischfabriken

von Lisa Schönhaar schließen

In den vergangenen Wochen häuften sich die Infektionen mit dem Coronavirus in Fleischbetrieben - auch in Baden-Württemberg. Eine neue Corona-Verordnung schreibt den Fabriken nun strenge Regeln vor.