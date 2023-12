Nachbar war zu laut und soll „Schutzgeld an Wolfgang und Gerda abdrücken“

Von: Daniel Geradtz

Einem Paar waren die Geräusche der Nachbarn zu laut. Deswegen flüchteten sie in eine Kneipe und hinterließen dem Ruhestörer eine eindeutige Nachricht.

München – Kurioser hätte der Vorfall kaum sein können: Ein Paar sucht Asyl in einer Kneipe, weil sie den Lärm der Nachbarn nicht mehr aushalten. Und die Zeche soll der vermeintliche Ruhestörer bezahlen. Wie erfährt dieser davon? Nicht etwa, weil es ihm die Nachbarn darauf ansprechen. Stattdessen fischt er überrascht einen entsprechenden Zettel aus seinem Briefkasten.

„Habt uns flüchten lassen“: Bewohner beschweren sich per Kassenbon bei Nachbarn

Der Zettel ist schlicht ein Kassenbon auf der Kneipe. Darauf steht die Botschaft, die keine Zweifel aufkommen lässt. „Ihr habt uns mit eurem Getrampel flüchten lassen aus unserer Wohnung. Wir bitten um Erstattung unserer Unkosten. Am liebsten in bar in unseren Briefkasten. Wolfgang + Gerda.“ Ein Foto davon hat der Empfänger auf der Plattform Reddit veröffentlicht.

Dort berichtet er auch, wie es dazu kam. Er sagt, es sei nicht die erste Beschwerde der Nachbarn. In der Vergangenheit sei sogar schon das zu laute Klingeln des Weckers moniert worden. Beim jüngsten Zwischenfall, der von den unter ihm lebenden Nachbarn als „Getrampel“ deklariert wurde, habe er Besuch empfangen. Hinzu kamen laut seiner Erzählung die Geräusche des dreijährigen Kindes.

Absender erhalten Spott von Netzgemeinde

Mitleid für die vertriebenen Nachbarn kam in der ausschweifenden Diskussion unter dem Posting nicht auf. Die User drückten eher ihr Unverständnis aus. „Deutsche, wenn sie nochmal ein Auge zudrücken“, sagt einer süffisant. Ein anderer meint, der Zettel-Empfänger müsse nun „Schutzgeld an Wolfgang und Gerda abdrücken.“ Die Forderung wird schließlich als klassische Schnapsidee abgetan: „Alter Falter müssen die voll gewesen sein nach der Kneipe, wenn die wirklich dachten, das wäre ne gute Idee.“

Ein User versucht sich an einem möglichen Antwortschreiben, das er mit einer Gesellschaftskritik abschließt: „Wenn wir was ändern sollen (…), dann helfen freundliche Worte mehr als Geldforderungen.“ Damit trifft er den Nagel auf den Kopf.

Ruhestörer lässt offen, ob er zahlt

Ruhestörungen sorgen immer wieder für Unmut unter Nachbarn. Zur Deeskalation raten übrigens auch Juristen, im Falle von wiederkehrenden und anhaltenden Ruhestörungen zunächst zu Gesprächen. Hinzu kommt – und das wissen viele Mieter nicht – müssen sie zumindest außerhalb der Ruhezeiten bestimmte Formen von Lärm akzeptieren. Dazu zählen unter anderem Hundebellen und das Spielen von Kindern. Auch Musizieren muss geduldet werden – sogar bis zu zwei Stunden pro Tag.

Der Ruhestörer ließ zunächst offen, ob er der „Schutzgeldforderung“ tatsächlich nachkommt. Falls er sich dazu entscheidet, hat er schon den passenden Plan in der Hinterhand. „Ich würde es persönlich übergeben und dann 15 € mitnehmen. Dann schauen wie sie reagieren.“ Er sucht damit anders als seine Nachbarn den direkten Austausch.