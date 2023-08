Erdbeben erschüttert Griechenland-Insel: Kreta-Tourist verletzt – Behörde spricht Warnung aus

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Immer wieder wird Kreta von Erdbeben getroffen: Große Schäden zog letztmals ein Beben im Herbst 2021 nach sich. © ANE Edition/Imago

Erdbeben erschüttert Kreta: Die Griechenland-Insel bebte am Sonntagmorgen, Nachbeben sind möglich. Ein Wanderer wurde verletzt.

Palaióchora – Der griechische Zivilschutz ruft alle Menschen auf Kreta auf, die Schluchten im Süden der Griechenland-Insel zu verlassen, die Behörde warnt vor Felsstürzen. Kreta wurde am Sonntagmorgen von zwei Erdbeben getroffen. Dabei verletzte sich ein Wanderer bei einem Felssturz in einer Schlucht bei Samaria.

Erdbeben trifft Kreta: Stärke zwischen 4,6 und 5,1

Der United States Geological Survey (USGS) meldete, das erste Beben habe sich um 8.49 Uhr (mitteleuropäische Zeit) in einer Tiefe von 10 Kilometern ereignet. Das Epizentrum lag 17 Kilometer nordöstlich der Stadt Palaióchora. Die gemessene Stärke: 5,1.

Doch die Angaben zur Stärke variieren. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer meldete 5,0, das Geoforschungszentrum des Helmholtz-Instituts in Potsdam gab eine Stärke von 4,6 an. Oft werden die Werte im Nachhinein korrigiert. Wie auch nach dem Adria-Beben vor wenigen Tagen.

Griechenland: 561.000 Menschen könnten Kreta-Erdbeben gespürt haben

Laut dem Portal erdbebennews.de war die Erschütterung bis zum Festland zu spüren, 561.000 Menschen haben sie wohl gefühlt. Schäden an Gebäuden oder weitere Verletzte gab es dem Vernehmen nach nicht. Gefahr besteht vor allem in Gebirgsregionen auf Kreta, es könnte zu Steinschlägen kommen. Das Gebiet, in dem das Epizentrum liegt, ist relativ dünn besiedelt, nur das Dorf Agia Roumelli ist betroffen.

Erdbeben sind auf Kreta alles andere als selten. Das letzte Beben mit einer Stärke um 5,1 hatte sich Anfang Juni ereignet. Es führte auf der Insel zu Aufruhr, da es die Ortschaft Tymbaki traf. Große Schäden hatte ein Beben im Herbst 2021 hinterlassen und nur wenige Monate danach erschütterte der nächste Erdstoß die griechische Insel. (moe)