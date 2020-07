Nächste Hitzewelle steht Stuttgart bevor: Bis zu 14 Stunden Sonne ohne Wolken

Das Wetter war zur Wochenmitte regnerisch, kühl und ungemütlich. Die kommenden Tage werden aber immer angenehmer - ab dem Wochenende überrollt eine Hitzewelle Stuttgart.

Stuttgart - Die Woche startete mit warmen Temperaturen und viel Sonne, doch zur Wochenmitte kam der Temperatursturz in Stuttgart: Maximal 17 Grad wurde es warm, dazu regnete es immer wieder.

Wie BW24* berichtet, ändert sich das Wetter in Stuttgart ab dem Wochenende und eine Hitzewelle erreicht die Stadt. Am Samstag steigen die Temperaturen auf 25 Grad, am Sonntag sind bereits 27 Grad möglich, am Montag sogar 30 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Stuttgart warm und sonnig (BW24* berichtete). Das Regenrisiko bleibt an allen Tagen gering. *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.