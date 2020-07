Feuer in Kathedrale von Nantes gelegt? Staatsanwalt: Bisher keine Verdächtigen, aber Mann in Gewahrsam

Am Samstagmorgen brannte die Kathedrale von Nantes, ein Großeinsatz war die Folge. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Nun nahm die Polizei einen Mann in Gewahrsam.

Ein Feuer ist am Samstagvormittag (18. Juli) in der Kathedrale von Nantes ausgebrochen.

ausgebrochen. Die Einsatzkräfte haben den Großbrand mittlerweile unter Kontrolle (siehe Update vom 18. Juli, 10.30 Uhr).

mittlerweile unter Kontrolle (siehe Update vom 18. Juli, 10.30 Uhr). Ob das Feuer gelegt wurde, wird untersucht. Mittlerweile nahm die Polizei einen Mann in Gewahrsam (siehe Update vom 19. Juli, 9.28 Uhr).

Update vom 19. Juli, 10.23 Uhr: Nachdem es zunächst hieß, dass in Nantes nach dem Großbrand in einer Kathedrale ein Verdächtiger festgenommen worden sei, ruderte die Staatsanwaltschaft zurück: Zwar hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen, Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, seien jedoch „verfrüht und voreilig“, betonte Staatsanwalt Pierre Sennès gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Der in Gewahrsam genommene Mann sei für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen. Deshalb wollten die Ermittler „bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs klären“, teilte Sennès mit. Die Ermittler nehmen an, dass das Feuer in der gotischen Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale absichtlich gelegt wurde. Noch am Samstag sagte Sennès, dass das Feuer an drei verschiedenen Stellen in dem Gotteshaus ausgebrochen war. Demnach lagen die Brandherde weit voneinander entfernt.

Nantes: Nach Großbrand in Kathedrale wurde ein Mann in Gewahrsam genommen

Update vom 19. Juli, 9.28 Uhr: Nachdem am frühen Samstagmorgen im französischen Nantes eine Kathedrale in Flammen stand und der Verdacht der Brandstiftung besteht, wurde am Sonntagvormittag ein Mann in Gewahrsam genommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf die Staatsanwaltschaft. Zuvor teilte Staatsanwalt Pierre Sennès noch im Laufe des Samstags mit, dass drei Brandherde in der Kathedrale entdeckt wurden (siehe Update vom 18. Juli, 11.46 Uhr). Bei ersten Untersuchungen wurden demnach jedoch keine Einbruchsspuren gefunden.

Auch erste Bilder der Schäden hat die Diözese noch am Samstag veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, dass große Teile der Hauptorgel in den Innenraum der Kirche gefallen waren und dort als verkohlter Trümmerhaufen lagen. Die Orgel und auch ein großes Buntglasfenster aus dem 15. Jahrhundert seien komplett zerstört, teilte die Diözese mit. Zudem waren auf den Bildern ein ausgebrannter Schrank und großflächige Rußspuren an der Wand dahinter zu sehen.

+ Der Brand hat in der Kathedrale massive Schäden angerichtet. © AFP / FANNY ANDRE

Staatschef Emmanuel Macron schrieb bei Twitter: „Nach Notre-Dame steht die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul im Herzen von Nantes in Flammen.“ Weiter betonte er, die Kirche sei ein „gotisches Juwel“ und bedankte sich bei den Einsatzkräften der Feuerwehr dafür, dass sie sich einem großen Risiko aussetzen, um die Kathedrale zu retten.

Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2020

Nantes: Nach Feuer in Kathedrale besteht Verdacht auf Brandstiftung - Ermittlungen wurden aufgenommen

Update vom 18. Juli, 11.46 Uhr: Nach dem Brand in der Kathedrale in Nantes ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen Brandstiftung. An drei Stellen sei das Feuer ausgebrochen, sagte der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennes, dem lokalen Radiosender France Bleu Loire Océan. Ein Zufall könne das nicht sein.

Im Laufe des Tages würden Ermittler die Kirche besuchen. Ein Brandherd sei bei der großen Orgel und zwei weitere links und rechts im Kirchenschiff festgestellt worden. Das berichtete der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Incendie à la cathédrale de Nantes : le feu est circonscrit, la piste criminelle privilégiée https://t.co/tZjeECMi36 pic.twitter.com/Ie8STZqHgp — France Bleu (@francebleu) July 18, 2020

Update vom 18. Juli, 10.55 Uhr: Jean Castex, Frankreichs Premierminister, bedankte sich bei den Einsatzkräften auf Twitter. Den Menschen in Nantes wolle er seine Solidarität aussprechen, schrieb Castex. Er kündigte an, am Samstagnachmittag gemeinsam mit Kulturministerin Roselyne Bachelot und Innenminister Gérald Darmanin nach Nantes zu fahren, um den Schaden zu sehen.

Je me rendrai cet après-midi sur place, avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin et la ministre de la Culture @R_Bachelot. https://t.co/pPpKMiNeui — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 18, 2020

Kathedrale von Nantes in Flammen: Feuerwehr schickt Großaufgebot - ein Teil „vollständig zerstört“

Update vom 18. Juli, 10.30 Uhr: Zahlreiche Feuerwehrleute sind beim Brand in der Kathedrale in Nantes im Einsatz. Der Großbrand ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Der Schaden konzentriere sich auf die große Orgel, die wohl „vollständig zerstört“ sei, sagte der Feuerwehrchef Laurent Ferlay bei einer Pressekonferenz.

+ Aktuelle Bilder zeigen, dass die lodernden Flammen in der Kathedrale von Nantes eingedämmt werden konnten. © AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Die Plattform, auf der die Orgel stehe, sei „sehr instabil“ und drohe zu kollabieren, sagte Ferlay. Mit dem Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im vergangenen Jahr sei das Feuer aber nicht vergleichbar, sagte er. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist weiterhin unklar.

Erstmeldung vom 18. Juli, 9.22 Uhr:

Nantes - In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Départements Loire-Atlantique der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Feuer sei nicht unter Kontrolle, 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz. „Das Feuer ist nicht unter Kontrolle, es greift um sich“, erklärte die Feuerwehr. Es handele sich um einen „Großbrand“.

Nantes: Feuer in Kathedrale ausgebrochen - Lage noch nicht unter Kontrolle

Ein Video, das auf dem Twitter-Kanal der französischen Feuerwehr veröffentlicht wurde, zeigt die lodernden Flammen über dem Eingangsbereich der Kirche.

Auf einem anderen Foto ist zu sehen, wie die Flammen hinter einem Fenster über den Toren lodern. Rauchwolken ziehen über das Kirchenschiff.

#Nantes Courage et soutien à nos collègues sapeurs-pompiers du @SDIS44 qui luttent actuellement contre l’incendie qui ravage la cathédrale de @nantesfr pic.twitter.com/OmlAY8Spj0 — Sapeurs-pompiers de la Loire / SDIS 42 (@sdis42) July 18, 2020

Brand in Kathedrale von Nantes

Die Kathedrale stammt aus der französischen Spätgotik und ist den Aposteln Peter und Paul geweiht. 2015 kam es in Nantes schon einmal zu einem heftigen Kirchenbrand. Damals zerstörten die Flammen den Großteil des Dachstuhls der Kirche Saint-Donatien.

Im April 2019 hielt der Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame Feuerwehrleute und Anteilnehmende auf der ganzen Welt in Atem. Der Unfall hat langwierige Folgen für das Pariser Wahrzeichen.

Video: Doch kein Glasturm: Notre-Dame wird originalgetreu wiederaufgebaut

Nachdem zwei Londoner Polizisten einen schwarzen Mann gewaltsam festgenommen haben, hat die Behörde Konsequenzen gezogen. Ein Video zeigt die erschreckende Szene. (AFP)

Rubriklistenbild: © AFP / FANNY ANDRE