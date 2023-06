Orange Wolke fegt über die Erdkugel: Nasa-Animation macht CO₂-Ausstoß sichtbar

Von: Teresa Toth

CO₂ ist ein farb- und geruchsloses Gas. Die Nasa hat jetzt jedoch eine Animation veröffentlicht, die das Ausmaß der CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre zeigt.

Washington, D.C. – Kohlenstoffdioxid (CO₂) gehört zu den Hauptverursachern des Klimawandels. Unsere Energiewirtschaft, Landwirtschaft, aber auch der Verkehr tragen dazu bei, dass die Konzentration von CO₂ in der Erdatmosphäre steigt. Um einen Eindruck zu bekommen, wie viel des farb- und geruchslosen Treibhausgases in die Atmosphäre gelangt, hat die Nasa eine erstaunliche Animation veröffentlicht.

Drei Videos der Nasa zeigen die Hauptverursacher des hohen CO₂-Ausstoßes

In drei Videos wird der menschengemachte CO₂-Ausstoß im Jahr 2021 veranschaulicht. Jede der Animationen zeigt die vier Hauptverursacher des Anstiegs: fossile Brennstoffe, die Verbrennung von Biomasse, Landökosysteme und die Ozeane. Im Verlauf des ersten Videos verschwindet der Erdball unter einer orangen Wolke – dem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugten CO₂. Aus der Animation, die Nord- und Südamerika abbildet, geht auch hervor, dass Pflanzen während der Vegetationsperiode CO₂ durch Fotosynthese aufnehmen, einen Großteil dieses Kohlenstoffs in den Wintermonaten aber wieder abgeben.

Dass China zu den Haupterzeugern des Treibhausgases durch fossile Brennstoffe zählt, wird in der zweiten Animation deutlich: Über dem Land bewegt sich die orange Wolke unaufhörlich. Im Laufe des Jahres 2021 haben die Emissionen aus China zu einer zunehmenden CO₂-Belastung beigetragen. In Australien dagegen ist eine hohe Absorption des Gases zu erkennen, bei gleichzeitig geringen Emissionen aufgrund einer geringeren Bevölkerungszahl.

Auch Brandrodungen tragen laut Nasa zum erhöhten CO₂-Ausstoß bei

Ein drittes Video zeigt, dass neben fossilen Brennstoffen vor allem in Zentralafrika Brandrodungen einen hohen Ausstoß an Kohlenstoffdioxid verursachen. Wie die Nasa in der Beschreibung der Animation betont, sei der Anteil an dem CO₂-Ausstoß im Vergleich zu fossilen Brennstoffen zwar deutlich geringer, da durch die Brände jedoch Landökosysteme zerstört werden, die in Zukunft dann kein CO₂ mehr binden können, haben sie langfristig einen entscheidenden Einfluss auf das Klima.

Wie massiv der menschengemachte CO₂-Ausstoß tatsächlich ist, ist nur schwer greifbar. Mit den Animationen will die Nasa einen Beitrag dazu leisten, die Ursachen und Auswirkungen besser zu verstehen: Die Videos bieten einen klaren Überblick über die Verteilung des Treibhausgases und seinen Kreislauf in unserer Atmosphäre.

Nasa zeigt massiven CO₂-Ausstoß: Wetterextreme sind die Folge

Eine Verringerung des CO₂-Ausstoßes – etwa durch einen Umstieg auf erneuerbare Energien – ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Erderwärmung unumgänglich. Indem das Treibhausgas einen Teil der von der Erde in das Welt­all abgegebenen Wärme absorbiert und auf die Erde zurückstrahlt, hat es einen entscheidenden Einfluss auf unser Klima. Durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl oder Erdgas in der Industrie oder beim Heizen wird immer mehr CO₂ freigesetzt und der Treibhauseffekt damit verstärkt – die Folge sind extreme Wetterphänomene wie Hitze­wellen oder Dürren.

Zu den sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels zählen etwa die rasant schmelzenden Gletscher. Betroffen ist unter anderem der dritte Pol rund um den Himalaya. Die Forschung meldete zuletzt einen Durchbruch in Sachen erneuerbare Energien: demnach könne sauberer Strom aus der Luft gewonnen werden. (tt)