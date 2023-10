Queen-Gitarrist Brian May half Nasa bei erster Asteroiden-Probe

Teilen

Der Queen-Gitarrist Brian May ist promovierter Astrophysiker und half der Nasa beim Einsammeln von Bodenproben auf dem Asteroiden „Bennu“.

Bevor er vor einem Meer von Fans im englischen Wembley-Stadion auftrat, arbeitete Queen-Gitarrist Brian May an seiner Promotion in Astrophysik und erforschte das Zodiakallicht - einen leuchtenden Fleck am Himmel, der durch die Reflexion des Sonnenlichts an Millionen von Staubteilchen im Sonnensystem entsteht.



Mitte der 1970er Jahre legte May seine Studien jedoch auf Eis, als Queen ihren Status als eine der berühmtesten Rockbands der Geschichte erlangte.



Die Unterbrechung dauerte 30 Jahre. Seitdem hat May nicht nur seinen Doktortitel erworben, sondern auch seine Fähigkeiten bei der Nasa unter Beweis gestellt und sogar dazu beigetragen, dass eine aktuelle Mission nicht ins Gras gebissen hat.

Alles begann, als die Raumsonde OSIRIS-REx - ein Akronym für Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer - 2016 vor der Küste Floridas gestartet wurde. Die Mission sollte Proben vom Asteroiden Bennu sammeln, einem Relikt aus der Geburtsstunde des Sonnensystems mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:2.700, dass er im Jahr 2182 auf der Erde einschlägt.

Nasa fliegt zum Asteroiden Bennu

Bennu, benannt nach der altägyptischen vogelähnlichen Gottheit der Schöpfung und Wiedergeburt, ist nach Angaben der Nasa vermutlich das Produkt einer kataklysmischen Kollision, bei der ein Asteroid von der Größe eines Connecticut auseinanderbrach. Bennu ist eines der verstreuten Stücke - eine etwa 4,5 Milliarden Jahre alte Ansammlung von Gesteinsbrocken, die durch die Schwerkraft lose zusammengehalten werden und alle 1,2 Jahre die Sonne umkreisen.

Im Jahr 2018 erreichte OSIRIS-REx die Umlaufbahn von Bennu. Das Problem bestand jedoch nicht so sehr darin, Bennu zu erreichen, sondern vielmehr darin, auf einem Asteroiden zu landen, von dem Wissenschaftler glauben, dass er die Geheimnisse des frühen Sonnensystems birgt. Der Plan für die Mission war, auf einem Gebiet zu landen, das die Ingenieure wegen seines feinkörnigen Materials als „Strand“ bezeichneten, wie die Washington Post zuvor berichtete. Doch schnell wurde klar, dass es keinen Sandstrand gab - Bennu war in Wirklichkeit ein Schutthaufen, der mit Felsbrocken übersät war.



Brian May hilft Nasa bei der Mission „OSIRIS-REx“

Hier kam May ins Spiel. Kurz vor dem Start der Raumsonde im Jahr 2016 traf sich May mit Dante Lauretta, dem Leiter der OSIRIS-REx-Mission zur Rückführung von Asteroidenproben. Die beiden schlossen eine Freundschaft, die auf ihrem gemeinsamen Interesse am Weltraum und ihrer gemeinsamen Liebe zu Tucson beruhte.



Queen-Gitarrist Brian May live auf der Bühne. © Thomas Rasmussen/Gonzales Photo/Imago

„Als die OSIRIS-REx-Mission voranschritt, konnte ich nicht umhin, ihm einige der neuesten Entwicklungen mitzuteilen“, schrieb Lauretta im Vorwort von „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid“, einem Buch, das er gemeinsam mit May verfasst hat. „ . . . Zu meiner Freude zeigte Brian ein reges Interesse an der Mission und der dahinter stehenden Wissenschaft. Es war klar, dass er nicht nur ein Gelegenheitsfan war, sondern ein echter Weltraumenthusiast und ein Verfechter der Weltraumforschung.“



Schließlich holte Lauretta May zu der Mission, bei der der Rockstar eine Schlüsselrolle spielte: Er half der Raumsonde beim Aufsetzen auf Bennu.



Um einen sicheren Landeplatz für die Sonde zu finden, entwickelte der Rockstar-Physiker stereoskopische Bilder von Bennus Oberfläche, wie May in seinem Buch ausführlich beschreibt. Stereoskopische Bilder sind eine Technik, die flachen Bildern einen Tiefeneffekt verleiht - ähnlich wie eine 3D-Brille.



Obwohl die Kameras von OSIRIS-REx nur zweidimensionale Aufnahmen lieferten, haben die Wissenschaftler jeden Zentimeter der Oberfläche von Bennu genauestens kartiert. May verarbeitete die Szene dann, indem er Paare nebeneinander liegender Bilder zusammenschnitt - „so konnten wir die zerklüftete und raue Landschaft von Bennu in prächtigem 3D sehen“, schrieb Lauretta im Vorwort von „Bennu 3-D: Anatomie eines Asteroiden“.



Dieser Satz stereoskopischer Bilder bietet eine 3D-Ansicht des großen, 52 Meter (170 Fuß) großen Felsblocks, der aus der südlichen Hemisphäre des Asteroiden Bennu herausragt, und der felsigen Hänge, die ihn umgeben. Das Stereopaar wurde von den Stereobildverarbeitungswissenschaftlern Dr. Brian May, der auch Leadgitarrist der Rockband Queen ist, und Claudia Manzoni erstellt. © NASA/Imago

Die zerklüftete Landschaft habe ein neues Problem aufgeworfen, fügte er hinzu. „Die Oberfläche von Bennu auf diese Weise zu sehen, machte die einschüchternde Realität dieses Asteroiden deutlich“, schrieb Lauretta. „Er lag weit jenseits unserer ursprünglichen Fähigkeiten als Raumfahrzeug. Zunächst schien es, als sei unsere Aufgabe unmöglich, als würden wir niemals einen geeigneten Ort für unsere Proben finden.



Probleme bei der Landung auf Asteroid Bennu

Dann zeigten die Bilder vom Mai einen Krater - den Nightingale-Krater, um genau zu sein. Obwohl ein Felsbrocken, der als „Mount Doom“ bekannt ist, an seinem Rand gefährlich aufragte, deutete die Farbe des Nightingale-Kraters darauf hin, dass er voll von altem Regolith oder einer staubigen Decke von Ablagerungen war, die Aufschluss über die Geschichte von Bennu geben könnten. Die Wissenschaftler beschlossen, dass der Roboterarm der Raumsonde an dieser Stelle aufsetzen und mit der Entnahme von Proben beginnen sollte.



Im Oktober 2020 wurden die Proben von einer Oberfläche entnommen, die sich überraschenderweise wie ein „flüssiger Tropfen“ verhielt, wie Lauretta gegenüber The Post erklärte - das Produkt der schwachen Schwerkraft, die die Partikel locker zusammenhält und den Asteroiden in eine kosmische Plastikkugelgrube verwandelt. Der Abstieg wurde in einem dreidimensionalen Ausschnitt festgehalten, den May mit dem Team zusammenstellte und der zeigt, wie Staubteile und Scherben herumflogen - einige davon in die Probenkammer von OSIRIS-REx.

Bis 2021, als die Raumsonde ihre Rückreise zur Erde antrat, hatte OSIRIS-REx etwa 250 Gramm Material gesammelt - mehr als die ursprünglich geplanten 60 Gramm bei dieser ersten Probenrückführungsmission der NASA überhaupt.



Am 24. September erreichten diese Proben schließlich die Erde, nachdem sie aus dem Weltraum per Fallschirm in die Wüste von Utah geschleudert worden waren. Das Raumschiff, das nun zum Asteroiden Apophis fliegt, warf die Kiste aus einer Entfernung von 63.000 Meilen ab. Nach einem vierstündigen Fall landete die Kiste - vollkommen aufrecht - auf dem Test- und Übungsgelände in Utah, wo sie zur weiteren Untersuchung eingesammelt wurde.

Rockstar Brian May war beim Abwurf nicht dabei

May konnte den außerplanetarischen Abwurf jedoch nicht persönlich miterleben - wie in den 70er Jahren kamen ihm seine Verpflichtungen als Rockstar in die Quere.



„Ich probe gerade für eine Queen-Tournee, aber mein Herz ist bei euch, während diese wertvolle Probe geborgen wird“, sagte May in einem Video, das am 25. September im NASA-Fernsehen ausgestrahlt wurde.



Was sich in der Probenbox befindet, bleibt ein Rätsel, denn „der anfängliche Konservierungsprozess für die OSIRIS-REx-Probe des Asteroiden Bennu geht langsamer voran als erwartet“, so die NASA in einer Pressemitteilung, „aber aus dem besten Grund: Die Probe läuft über“.



May vermutet, dass es sich um etwas Außergewöhnliches handeln könnte.



„Wenn diese Kiste mit Material von der Oberfläche von Bennu geöffnet wird, kann sie uns ungeahnte Geheimnisse über die Ursprünge des Universums, die Ursprünge unseres Planeten und die Ursprünge des Lebens selbst verraten“, sagte der Gitarrist in einem Video auf seiner Website. „Was für ein unglaublich aufregender Tag.“



Vielleicht wird er einen Song rechtfertigen, wie die Weltraumhymne, die May 2019 zum Gedenken an den Vorbeiflug der NASA-Sonde New Horizons an dem am weitesten entfernten Objekt in unserem Sonnensystem, das jemals von einem Raumschiff besucht wurde, veröffentlichen wird - eine weitere Weltraummission, zu der er beigetragen hat.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 3. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.