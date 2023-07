Nasa feiert „James Webb“-Teleskop mit atemberaubendem Bild einer Sternengeburt

Von: Christoph Gschoßmann

Das James-Webb-Teleskop liefert seit einem Jahr faszinierende Eindrücke aus dem Weltall. Die Nasa feiert dies mit einem besonderen Bild einer Sternengeburt.

München - Seit einem Jahr liefert das James-Webb-Weltraumteleskop der Menschheit die beeindruckendsten Bilder aus dem All, die es je gegeben hat. Anlässlich dieses Jubiläums feierte die US-Weltraumagentur Nasa dies mit einem besonders atemberaubenden Exemplar des Wolkenkomplexes Rho Ophiuchi - die der Erde am nächsten gelegene Sternen-Entstehungsregion.

Das Jubiläumsbild zeige, wie die Nasa schreibt, „die Sternentstehung wie nie zuvor, voller detaillierter, impressionistischer Textur.“ Es handele sich um eine „relativ kleine, ruhige, Sternen-Kinderstube, aber aus Webbs chaotischer Nahaufnahme würde man es nie erkennen“. Weiter heißt es: „Einige Sterne zeigen den verräterischen Schatten einer zirkumstellaren Scheibe, die das Zeug für zukünftige Planetensysteme ist.“ Die „Nähe“ von 390 Lichtjahren ermögliche eine sehr detaillierte Nahaufnahme ohne Vordergrundsterne im dazwischen liegenden Raum. Webbs Bild zeigt eine Region mit etwa 50 jungen Sternen, die alle eine ähnliche Masse wie die Sonne haben oder kleiner sind. Die dunkelsten Bereiche sind die dichtesten, wo dicker Staub Kokons bildet, die noch Protosterne bilden.

Nasa/James Webb: Riesige bipolare Jets aus molekularem Wasserstoff dominieren das Bild

Riesige bipolare Jets aus molekularem Wasserstoff, dargestellt in Rot, dominieren das Bild und erscheinen horizontal im oberen Drittel und vertikal auf der rechten Seite. Diese treten laut Nasa auf, wenn ein Stern zum ersten Mal seine Geburtshülle aus kosmischem Staub durchbricht und zwei gegensätzliche Jets in den Weltraum schießt, wie ein Neugeborenes, das zum ersten Mal seine Arme in die Welt ausstreckt. Im Gegensatz dazu hat der Stern „S1“ in der unteren Bildhälfte eine leuchtende Staubhöhle geformt. Es ist der einzige Stern im Bild, der deutlich massereicher ist als die Sonne.

Die Nasa wählte dieses Bild einer Sternengeburt, um das James-Webb-Teleskop zu feiern. © NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)

„Webbs Bild von Rho Ophiuchi ermöglicht es uns, einen sehr kurzen Zeitraum im Sternlebenszyklus mit neuer Klarheit zu erleben. Unsere eigene Sonne hat vor langer Zeit eine solche Phase erlebt, und jetzt verfügen wir über die Technologie, um den Beginn der Geschichte eines anderen Sterns zu sehen“, sagte Klaus Pontoppidan, der als Webb-Projektwissenschaftler am Space Telescope Science Institute in Baltimore arbeitet.

James-Webb-Teleskop als „Wunderwerk der Ingenieurskunst“

Nasa-Administrator Bill Nelson spricht zudem über das erste Jahr mit dem Superteleskop: In nur einem Jahr habe es „die Sicht der Menschheit auf den Kosmos verändert.“ Jedes neue Bild sei „eine neue Entdeckung und gibt Wissenschaftlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu beantworten, von denen sie früher nie träumen konnten“. Tausende Ingenieure, Wissenschaftler und Führungskräfte hätten „ihre Lebensleidenschaft in diese Mission gesteckt, und ihre Bemühungen werden unser Verständnis der Ursprünge des Universums – und unseres Platzes darin – weiter verbessern.“

Auch Nicola Fox, stellvertretende Administratorin der Wissenschaftsmission der Nasa-Direktion in Washington, pries Webb als „Wunderwerk der Ingenieurskunst, das von den weltweit führenden Wissenschaftlern und Ingenieuren geschaffen wurde. Es hat uns ein umfassenderes Verständnis von Galaxien, Sternen und der Atmosphäre von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems vermittelt als je zuvor und damit den Grundstein dafür gelegt, dass die Nasa weltweit führend sein wird.“ Webb ist ein internationales Programm, das von der Nasa mit ihren Partnern Esa (European Space Agency) und der Canadian Space Agency (CSA) geleitet wird.

