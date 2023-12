Nasa-Raumsonde beobachtet seltenes Mars-Phänomen – „es war kaum zu glauben“

Von: Tanja Banner

Drucken Teilen

Plötzlich verschwindet der Sonnenwind und sorgt für ein seltenes Phänomen am Mars. Für die Forschung ist die Beobachtung Gold wert.

San Francisco – Das Verhalten der Sonne beeinflusst nicht nur die Erde, sondern auch die anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Denn die Sonne schickt dauerhaft einen Strom von geladenen Partikeln ins Weltall, den sogenannten „Sonnenwind“. Welchen Einfluss dieser Sonnenwind auf die Planeten hat, merkt man erst, wenn er plötzlich nachlässt. Genau das ist im Dezember 2022 geschehen, wie ein Nasa-Forschungsteam nun in einer Studie berichtet.

Die Nasa-Raumsonde „Maven“, die den Mars umkreist und dessen Atmosphäre untersucht, hat demnach festgestellt, dass der Sonnenwind am Mars plötzlich „verschwunden“ ist, wie es in einer Nasa-Mitteilung heißt. Ohne den Druck durch den Sonnenwind hätten sich die Atmosphäre und die Magnetosphäre des Mars dann um tausende Kilometer aufgebläht.

Nasa-Raumsonde „Maven“ beobachtet, wie sich die Mars-Atmosphäre ausdehnt

„Als wir die Daten zum ersten Mal sahen und sahen, wie dramatisch der Rückgang des Sonnenwindes war, war es kaum zu glauben“, erinnert sich Jasper Halekas (University of Iowa), Hauptautor der Studie, in einer Nasa-Mitteilung. „Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, um das Ereignis zu untersuchen, und wir haben festgestellt, dass dieser Zeitraum reich an unglaublichen Erkenntnissen ist“, fährt der Forscher fort.

Die Nasa-Raumsonde „Maven“ umkreist den Mars und beobachtet die Wechselwirkungen zwischen der Sonde und dem roten Planeten. (Symbolbild) © imago/StockTrek Images

Eigentlich ist der Sonnenwind immer da – er übt Druck auf die Atmosphäre des Mars aus und sorgte in der Vergangenheit wohl auch dafür, dass der rote Planet einen Großteil seiner Atmosphäre und seines Wassers verlor. Im Dezember 2022 war der Sonnenwind durch ein spezielles Ereignis jedoch plötzlich für einige Zeit komplett verschwunden. Folgendes war laut Nasa geschehen: Ein sich schnell bewegender Sonnenwind überholte einen langsameren Sonnenwind, wodurch beide Winde komprimiert wurden.

Diese Dinge wurden auf dem Mars entdeckt – sie gehören dort nicht hin Fotostrecke ansehen

Seltene Leere um den Mars – Atmosphäre bläht sich um das Dreifache auf

Dadurch entstand eine seltene Leere mit extrem geringer Sonnenwinddichte, die von „Maven“ beobachtet wurde. Die Dichte des Sonnenwinds nahm in dieser Zeit um den Faktor 100 ab und der Druck auf die Mars-Atmosphäre verringerte sich entsprechend. Sie konnte sich so auf mehr als das Dreifache ihrer üblichen Größe ausdehnen. In der Folge passierten noch mehr ungewöhnliche Dinge auf dem Mars: Die Ionosphäre des roten Planeten ging von einem magnetisierten in einen unmagnetisierten Zustand über, gleichzeitig wurde die Schicht zwischen dem Sonnenwind und der Magnetosphäre ungewöhnlich elektromagnetisch ruhig, berichtet das Forschungsteam.

Für die Wissenschaft sind die Beobachtungen der „Maven“-Raumsonde Gold wert: „Wir können nun wirklich sehen, wie der Mars reagiert, wenn der Sonnenwind effektiv entfernt wird“, freut sich Halekas. „Das ist eine großartige Ausreißerstudie darüber, wie der Mars wäre, wenn er einen weniger ‚windigen‘ Stern umkreisen würde.“ Die Studie wurde im Fachjournal JGR Space Physics veröffentlicht und auf der Herbsttagung der American Geophysical Union in San Francisco vorgestellt.

Nasa-Raumsonde beobachtet Wechselwirkung zwischen Sonne und Mars

„Die Beobachtung extremer Bedingungen ist für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert“, betont Shannon Curry, die leitende Forscherin für „Maven“ an der University of California in Berkeley. „‚Maven‘ wurde entwickelt, um diese Art von Wechselwirkungen zwischen der Sonne und der Mars-Atmosphäre zu beobachten, und die Sonde hat während dieses wirklich anomalen Sonnenereignisses außergewöhnliche Daten geliefert.“

Dass der Sonnenwind in diesem Ausmaß verschwindet, ist extrem selten und kann nur in Zeiten zunehmender Sonnenaktivität auftreten. Derzeit wird die Sonne aktiver und soll das Maximum ihrer Aktivität im Jahr 2024 erreichen. Ein Forscher geht sogar davon aus, dass die erste Spitze des Sonnenmaximums bereits erreicht wurde. (tab)