Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ bringt Gestein von Asteroid „Bennu“ zur Erde

Von: Tanja Banner

Die Nasa-Mission „Osiris-Rex“ wirft Bodenproben des Asteroiden „Bennu“ auf der Erde ab. Die Forschung will vor allem drei Fragen beantworten.

Utah – Wenn am heutigen Sonntag (24. September) eine Kapsel an einem Fallschirm im US-Bundesstaat Utah zu Boden sinkt, dann hat sie bereits eine lange und aufregende Reise hinter sich: Im Jahr 2016 ist sie mit der Nasa-Raumsonde „Osiris-Rex“ ins Weltall gestartet und zwei Jahre geflogen, bis sie den Asteroiden „Bennu“ erreicht hat. Nach zwei Jahren, in denen „Osiris-Rex“ den Asteroiden umkreiste und untersuchte, sammelte die Raumsonde bei einem spektakulären Manöver Gestein von dem gefährlichen Himmelskörper ein.

Diese Bodenprobe wurde anschließend in der Kapsel verstaut und von „Osiris-Rex“ wieder in Richtung Erde transportiert. Sieben Jahre dauerte die gesamte Reise, sieben Milliarden Kilometer legten die Raumsonde und die Kapsel mit der wertvollen Fracht insgesamt zurück. Nun kommt die Reise zu einem Ende – und zwar so, wie es Nasa-Missionen öfter tun: An einem Fallschirm.

Künstlerische Darstellung: Die Nasa-Raumsonde „Osiris-Rex“ hat sich im Oktober 2020 dem Asteroiden „Bennu“ genähert, um eine Bodenprobe zu nehmen. © dpa/Nasa

Nasa-Raumsonde „Osiris-Rex“ hat Bodenproben von Asteroid „Bennu“ genommen

Wenn alles wie geplant läuft, wird die Raumsonde „Osiris-Rex“ die Kapsel um 12.42 Uhr (MESZ) in einer Höhe von 102.000 Kilometern über der Erde abwerfen. Etwa vier Stunden später, um 16.42 Uhr (MESZ) wird die Kapsel in die Erdatmosphäre eindringen. Die Lieferung aus dem All soll dann etwa 13 Minuten lang in Richtung Erde fallen – mit einer maximalen Geschwindigkeit von knapp 44.500 Kilometern pro Stunde.

In einer Höhe von etwa 31 Kilometern soll ein Bremsschirm die Kapsel stabilisieren, etwa fünf Minuten später öffnet sich der charakteristische rot-weiße Nasa-Fallschirm, der die Kapsel weiter abbremsen soll. Um 16.55 Uhr (MESZ) soll die Kapsel mit der wertvollen Fracht mit nur noch 17,7 Kilometern pro Stunde sanft auf einem Testgelände des US-Verteidigungsministeriums in Utah landen.

Nasa-Team soll die Kapsel mit dem Asteroiden-Material nach der Landung einsammeln

Ein Team der Nasa, das den wichtigen Einsatz zuvor mehrfach geübt hat, wird dann bereitstehen und die Kapsel mit dem wichtigen Inhalt einsammeln. Mit einem Helikopter wird die Kapsel dann direkt zu einem speziell errichteten Reinraum transportiert, wo der Inhalt für den Weitertransport vorbereitet wird. Geplant ist, dass die Asteroiden-Probe an Forschungseinrichtungen und Forschende aufgeteilt wird, die die Gesteinsbrocken analysieren werden.

Zeitplan der Osiris-Rex-Landung am 24. September 12.42 Uhr (MESZ): Die Raumsonde Osiris-Rex gibt die Kapsel frei - wenn zuvor vom Missionsteam das Go gegeben wurde. 13.02 Uhr (MESZ): Osiris-Rex startet die Triebwerke, um sich auf ihre neue Flugbahn zu bewegen - weg von der Erde und hin zum Asteroiden Apophis. 16.42 Uhr (MESZ): Die Kapsel tritt in einer Höhe von etwa 132 Kilometern in die Erdatmosphäre ein. Dabei hat sie eine Geschwindigkeit von etwa 44.500 km/h. 16.43 Uhr (MESZ): Die Kapsel erreicht jetzt die höchste Temperatur beim Wiedereintritt. Sie ist nun 2760 Grad Celsius heiß. 16.44 Uhr (MESZ): Der Bremsschirm wird in einer Höhe von etwa 31 Kilometern ausgelöst und stabilisiert die Kapsel. 16.45 Uhr (MESZ): Auch wenn die Raumsonde Osiris-Rex sich von der Erde wegbewegen soll, kommt sie der Erde zu diesem Zeitpunkt erst einmal besonders nah: Nur 779 Kilometer liegen zwischen der Sonde und der Erde. 16.50 Uhr (MESZ): Der Hauptfallschirm der Kapsel öffnet sich jetzt in einer Höhe von etwa 1,6 Kilometern. 16.55 Uhr (MESZ): Die Kapsel der Raumsonde Osiris-Rex landet auf der Erde - hoffentlich mit jeder Menge Material vom Asteroiden Bennu. Quelle: Nasa

Etwa 70 Prozent der Bodenprobe werden jedoch nicht verteilt, sondern weggesperrt. So soll sichergestellt werden, dass auch künftige Forscherinnen und Forscher mit heute noch nicht vorhandenen Instrumenten und Techniken Zugriff auf die Asteroiden-Proben haben. Diese Vorgehensweise hat die Nasa erstmals bei Proben von Mondgestein der „Apollo“-Missionen angewandt und nutzt sie bis heute.

Letzter Test vor dem Ernstfall: Ein Modell der Kapsel gleitet an einem Fallschirm über der Wüste in Utah zu Boden. Die Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ lässt die Kapsel am Sonntag (24. September) in einer Höhe von rund 102.000 Kilometern fallen – mithilfe eines Fallschirms landet sie. © dpa/Nasa/Keegan Barber

Was die Forschung vom Asteroiden „Bennu“ erfahren will

Doch warum betreibt die Forschung so viel Aufwand, um an eine Gesteinsprobe von einem Asteroiden zu kommen? Dafür gibt es gleich mehrere Antworten:

Asteroiden gelten als „Zeitkapseln“ aus der Anfangszeit des Sonnensystems. Sie bestehen aus Material, das während der Entstehung der Planeten unseres Sonnensystems im Weltall vorhanden war und das vom Vakuum des Weltalls konserviert wurde. Die Forschung erhofft sich durch die Analyse Rückschlüsse auf diese Zeit und die damaligen Ereignisse.

Die Forschung möchte herausfinden, inwieweit Asteroiden daran beteiligt waren, dass Leben auf der Erde entstehen konnte. Die Wissenschaft vermutet, dass Gesteinsbrocken wie Asteroiden und Kometen möglicherweise das Wasser auf die Erde brachten.

Außerdem könnten die an Kohlenstoff reichen Himmelskörper auch daran beteiligt gewesen sein, die „Bausteine des Lebens“ vor Milliarden Jahren auf die Erde zu bringen. Auch das wollen Forscherinnen und Forscher genauer analysieren.

Die Raumsonde „Osiris-Rex“ selbst wird nicht auf der Erde landen, sie hat von der Nasa bereits einen neuen Auftrag bekommen: Die Sonde soll den Asteroiden „Apophis“ verfolgen, der der Erde 2029 sehr nahekommt. Geplant ist, dass die Raumsonde, die dann den neuen Namen „Osiris-Apex“ erhält, „Apophis“ analysiert, während auf der Erde die Bodenproben ausgewertet werden, die am rot-weißen Fallschirm zu Boden gesegelt sind. (tab)