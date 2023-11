Verlorene Werkzeugtasche treibt durchs Weltall – So kann man sie von der Erde aus sehen

Von: Tanja Banner

Die Werkzeugtasche, die bei einem ISS-Außenbordeinsatz verloren ging, treibt derzeit frei durchs Weltall. © Nasa

Bei einem ISS-Außenbordeinsatz geht eine Werkzeugtasche verloren und fliegt durchs Weltall. Das Objekt ist von der Erde aus zu sehen – unter zwei Bedingungen.

Frankfurt – Weltraum-Fans, die einmal etwas anderes als Sterne oder Planeten am Himmel sehen wollen, haben derzeit die Gelegenheit dazu. Momentan kreist ein ungewöhnliches Objekt um die Erde: Eine Werkzeugtasche. Wenn man weiß, wohin man schauen muss, kann man sie derzeit sehen.

Doch wie kommt eine Werkzeugtasche ins Weltall? Sie wurde von den beiden Nasa-Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Laurel O‘Hara bei einem Außenbordeinsatz an der Internationalen Raumstation ISS genutzt – und hat sich dabei unabsichtlich selbstständig gemacht. Seit 2. November 2023 treibt die Tasche alleine durchs All und hat sich mittlerweile ein Stück von der ISS entfernt.

Werkzeugtasche im Weltall ist von der Erde aus zu sehen – genau wie die ISS

Eine durch den Weltraum treibende Werkzeugtasche wäre nicht besonders spannend, wenn man sie nicht auch von der Erde aus sehen könnte. Wenn zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann man das Objekt derzeit tatsächlich am Himmel beobachten. Der Himmel muss dazu natürlich wolkenfrei sein, außerdem muss die Internationale Raumstation ISS am Himmel sichtbar sein.

Die beiden Nasa-Astronautinnen Jasmin Moghbeli (unten rechts) und Loral O‘Hara (Mitte) bei einem Außenbordeinsatz an der Internationalen Raumstation ISS. Dabei verloren sie eine Werkzeugtasche, die anschließend von der Erde aus zu sehen war. © IMAGO/Nasa Astronaut/Nasa

Letzteres ist in Deutschland bald der Fall. Vom 16. bis 20. November kann man die ISS am frühen Abend über den Himmel ziehen sehen. Sie sieht dabei aus wie ein „heller Stern“, leuchtet beständig und blinkt nicht. Die Werkzeugtasche hat etwa dieselbe Geschwindigkeit wie die ISS und befindet sich noch auf derselben Flugbahn. Wer sie sehen möchte, sollte die ISS am Himmel finden und dann ein Stück vor der Raumstation nach einem leuchtschwachen Objekt suchen, das sich etwa auf derselben Bahn befindet.

ISS-Sichtbarkeit in Frankfurt am Main 16. November 2023: 18.59 Uhr bis 19.00 Uhr 17. November 2023: 18.12 Uhr bis 18.14 Uhr 18. November 2023: 18.59 Uhr bis 19.00 Uhr 19. November 2023: 18.11 Uhr bis 18.14 Uhr 20. November 2023: 17.23 Uhr bis 17.28 Uhr 20. November 2023: 18.58 Uhr bis 19.01 Uhr Quelle: astroviewer.net

Verlorene Werkzeugtasche fliegt vor der Internationalen Raumstation her

Wie Earthsky berichtet, soll die Helligkeit der Werkzeugtasche bei etwa mag 6 liegen, was bedeutet, dass man besser ein Fernglas zur Hilfe nehmen sollte, um das Objekt zu beobachten. Nur bei sehr dunklem Himmel und mit sehr guten Augen kann man Objekte mit mag 6 mit bloßem Auge am Himmel entdecken.

Je länger man wartet, bis man die Werkzeugtasche sucht, desto schwieriger wird es, sie am Himmel zu finden. Sie wird zwar wohl noch ein paar Monate sichtbar sein, entfernt sich dabei aber immer weiter von der ISS und wird so deutlich schwerer aufzuspüren.

Das Schicksal der Werkzeugtasche ist bereits besiegelt: Vorläufige Schätzungen gehen laut Earthsky davon aus, dass die Tasche immer weiter Richtung Erde sinkt und etwa im März 2024 in der Erdatmosphäre verglühen wird. (tab)