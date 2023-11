Sieben Exoplaneten umkreisen einen Stern, der heißer als die Sonne ist

Von: Tanja Banner

Künstlerische Darstellung: Zwei der sieben Planeten im Planetensystem „Kepler-385“ umkreisen ihren Stern. Der ist etwas größer und etwas heißer als die Sonne. © NASA/Daniel Rutter

Das längst ausgemusterte „Kepler“-Weltraumteleskop entdeckt ein seltenes Planetensystem mit sieben Planeten. Es ist ganz anders als unsere Erde.

Washington D.C. – Seit 2018 ist das „Kepler“-Weltraumteleskop der US-Raumfahrtorganisation Nasa im Ruhestand – doch die Forschung findet mit seiner Hilfe trotzdem noch bisher unbekannte Planeten. Die jüngste Entdeckung, die die Nasa veröffentlicht hat, ist ein erstaunlicher Fund: Im Planetensystem „Kepler-385“ umkreisen gleich sieben Planeten einen Stern, der etwas größer und etwas heißer als unsere Sonne ist.

Die Entdeckung gelang Forschern, die einen Katalog sämtlicher Planeten-Kandidaten aufstellten, die „Kepler“ im Laufe seiner Mission entdeckt hat. Unter Planeten-Kandidaten versteht die Wissenschaft mögliche Planeten, die zwar mit Teleskopen entdeckt wurden, deren Existenz jedoch noch nicht weiter bestätigt wurde. In dem neuen Katalog sind knapp 4400 Planeten-Kandidaten aufgelistet – inklusive mehr als 700 Systeme mit mehreren Planeten.

Nasa entdeckt Planetensystem mit sieben Planeten

Das Planetensystem „Kepler-385“ unterscheidet sich deutlich von unserem Sonnensystem: „Jeder Planet wird pro Fläche von mehr Strahlungswärme seines Wirtssterns durchflutet als jeder Planet in unserem Sonnensystem“, schreibt die Nasa. Im Gegensatz zu unserem Sonnensystem sind die Planeten im System „Kepler-385“ alle in einem bestimmten Größenbereich: Alle sieben Planeten sind größer als die Erde und kleiner als Neptun.

„Kepler-385“ ist eines von nur wenigen bekannten Planetensystemen mit mehr als sechs bestätigten Planeten oder Planeten-Kandidaten. Das bekannteste System mit sieben Exoplaneten ist „Trappist-1“ in etwa 40 Lichtjahren Entfernung. Im Mittelpunkt von „Kepler-385“ befindet sich ein sonnenähnlicher Stern. Er ist etwa zehn Prozent größer und fünf Prozent heißer als unsere Sonne.

Die beiden innersten Planeten des Systems sind nach Nasa-Angaben etwas größer als die Erde. Sie sind genau wie die Erde Gesteinsplaneten, vermuten Nasa-Fachleute. Möglicherweise haben sie sogar dünne Atmosphären. Die anderen fünf Planeten sind größer – sie haben etwa den doppelten Erd-Radius und sollen in dicke Atmosphären eingehüllt sein.

Künstlerische Darstellung: Sieben Planeten kreisen im System „Kepler-385“ um einen Stern, der etwas größer und etwas heißer als unsere Sonne ist. © NASA/Daniel Rutter

„Kepler“-Weltraumteleskop hat mehr als 3300 Exoplaneten entdeckt

Das „Kepler“-Weltraumteleskop war von 2009 bis 2018 in Betrieb und hat im Weltall nach Exoplaneten – also Planeten jenseits unseres Sonnensystems – gesucht. 2018 wurde die Mission zwar eingestellt, doch bis heute sind noch nicht alle Daten ausgewertet, die das Teleskop gesammelt hat. So gelingen immer wieder Entdeckungen auf Grundlage der Kepler-Daten. Bis heute hat das Teleskop mehr als 3300 Exoplaneten entdeckt, weitere 4400 Planeten-Kandidaten warten auf eine Bestätigung. (tab)