Navi führt Frau auf Bahngleise und wird fast von S-Bahn gerammt

Von: Kilian Bäuml

In München folgte eine Frau ihrem Navi bis auf Bahngleise, eine S-Bahn musste deshalb eine Schnellbremse ausführen. (Symbolbild) © Monotage/dpa/Imago

In München folgte eine Frau blind ihrem Navi, das sie jedoch auf Bahngleise lotste. Nur durch eine Schnellbremse wurde die Frau nicht vom Zug erwischt.

München – In den letzten zehn Jahren wurden Landkarten mehr und mehr durch Navigations-Systeme ersetzt. Die sind aus mehreren Gründen praktisch, denn sie werden unter anderem stetig aktualisiert. In der Regel wird sogar auf Baustellen und Staus hingewiesen – ganz makellos sind sie jedoch nicht, wie sich immer wieder zeigt. So gab es für zwei Radfahrer eine Anzeige, da sie ihr Navi illegal über eine Grenze geführt hatte. Doch auch hierzulande lotsen die Navis nicht immer richtig, wie im Fall einer Frau aus München: Sie wurde auf Bahngleisen gelotst und wäre um ein Haar vom Zug erfasst worden.

Navi führt Frau in München auf Bahngleise – S-Bahn kam „fünf Meter vor der Frau zum Stillstand“

Nicht nur für Autofahrer ist das Navi ein beliebter Helfer, auch Radfahrer und Fußgänger greifen gerne aufs Navi zurück. In München folgte eine 25-jährige Frau peinlich genau den Angaben einer Navigations-App nach und lief am Ostbahnhof durch ein Loch im Zaun auf die Bahngleise. Wie die Bundespolizei am Samstag (30. September) mitteilte, musste deswegen am Freitag eine vom Flughafen zum Ammersee fahrende S-Bahn gegen 21 Uhr eine Schnellbremsung ausführen. Der Zug sei „circa fünf Meter vor der Frau zum Stillstand gekommen“.

So kam die junge Frau wohl nochmal mit dem Schrecken davon, auch die Fährgäste der S-Bahn blieben unverletzt. Weniger Glück hatte eine Touristin in Hawaii, die ihrem Navi in ein Hafenbecken folgte. Noch schlimmer erging es einem Mann, der von seinem Navi über eine kaputte Brücke folgte und starb, wie im Video zu sehen ist.

Frau läuft alkoholisiert dem Navi nach auf Bahngleise nach – Ermittlungen wegen Eingriff in den Bahnverkehr

Laut einem Sprecher der Polizei sei die junge Frau, die auf die Bahngleise lief „deutlich sichtbar alkoholisiert“ gewesen, habe aber einen Atemalkoholtest verweigert. Die Staatsanwaltschaft habe darauf eine Blutentnahme angeordnet, das Ergebnis aus der Rechtsmedizin stehe noch aus. Gegen die Frau wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Dem Navi blind zu vertrauen, kann gelegentlich zu Rettungs- und Polizeieinsätzen führen. Ein Mann wurde von seinem Navi in den Wald gelotst und war dann darin gefangen – die Polizei musste anrücken und helfen. Die Beamten konnten den Mann im Dunkeln wegen der Lichtreflexion des Autos ausfindig machen. (kiba/dpa)