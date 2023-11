Bekannt aus „Dallas“: Shannon Wilcox stirbt mit 80 Jahren – sie spielte in weiteren Kultserien

Von: Robin Dittrich

Die Schauspielerin Shannon Wilcox ist tot. Bereits am 2. September 2023 starb die 80-Jährige in Los Angeles. Erst jetzt wurde ihr Tod durch ihren Agenten bestätigt.

Los Angeles – Vielen Menschen in Deutschland war Shannon Wilcox als eine der Darstellerinnen aus der beliebten Serie „Dallas“ bekannt. In der Kultserie hatte sie zwar nur eine kleine Rolle und war in fünf Episoden zu sehen. Doch an der Seite von Willie Nelson trat sie zudem im oscarnominierten „Songwriter“ auf.

Den Tod der Schauspielerin und Produzentin bestätigte ihr Agent Peter Young, wie Variety berichtet. Neben ihren Auftritten bei „Dallas“ spielte Wilcox in einer Vielzahl von Fernsehserien und Filmen mit.

Schauspielerin Shannon Wilcox stirbt im Alter von 80 Jahren

Zu den bekanntesten Werken, in denen Wilcox mitgewirkt hat, zählen „Six Weeks“ mit Dudley Moore sowie „Frankie und Johnny“, wo sie an der Seite von Al Pacino zu sehen ist. Auch in „Grey‘s Anatomy“ trat sie auf. Offenbar verstarb die Schauspielerin bereits Anfang September. Erst jetzt wurde ihr Tod bekannt gemacht. Weshalb ist unklar. Über die Todesursache ist bisher ebenfalls nichts bekannt.

Vielen Menschen war Shannon Wilcox aus dem Film „Songwriter“ mit Willie Nelson bekannt – jetzt starb die Schauspielerin im Alter von 80 Jahren. © Everett Collection/Imago

Einem größeren Publikum präsentierte sich Shannon Wilcox durch ihre Rolle als Mutter von Elisabeth Shues Ali Mills in der 1984er-Ausgabe des Films „Karate Kid“. Weitere Produktionen, in denen Shannon Wilcox meist kleinere Auftritte hatte, waren „Se7en“, „Runaway Bride“, „Raising Helen“ und „The Princess Diaries“. Erst kürzlich erschütterte der Tod von „Friends“-Star Matthew Perry viele Fans.

Shannon Wilcox war lange Jahre mit Alex Rocco verheiratet

Ihr Debüt auf der Leinwand gab Shannon Wilcox im Jahr 1976. Dort trat sie in einer Folge der Kult-Serie „Starsky und Hutch“ mit Paul Michael Glaser und David Soul auf. In den Folgejahren war sie in immer mehr Serien zu sehen, darunter „Hart aber Herzlich“, „Magnum“, „Hawaii Five-O“ und „Remington Steele“. Knapp 50 Jahre dauerte ihre Karriere als Schauspielerin an, dabei trat sie in über 75 Produktionen auf.

Neben ihrem Mitwirken in vielen Fernseh- und Filmproduktionen ging Shannon Wilcox als Ehefrau des berühmten Schauspielers Alex Rocco über den roten Teppich. Seit 2004 waren Wilcox und Rocco bis zum Tod des Schauspielers im Jahr 2015 verheiratet. Rocco ist einem breiten Publikum für seine Rolle als „Moe Greene“ in „The Godfather“ bekannt. Shannon Wilcox hinterließ zwei Kinder, die Schauspielerin Kelli Williams (The Mentalist) sowie den Autor und Produzenten Sean Doyle. Erst vor wenigen Tagen verstarb der deutsche Serien-Star Elmar Wepper.