Netflix zeigt 5 neue Bilder zur „Avatar“-Realverfilmung und Fans sind begeistert und besorgt

Von: Michelle Anskeit

Teilen

Im Rahmen der „GeekedWeek“ zeigt der Streaming-Dienst neue Bilder des Casts, äußert sich jedoch nicht zu den Vorwürfen gegenüber Sokka-Darsteller Ian Ousley.

Für viele Fans von „Avatar – Der Herr der Elemente“ war es ein Grund zur Sorge, als Netflix 2018 ankündigte, dass sie der erfolgreichen Nickelodeon Serie ein Live-Actionremake geben würden. Schließlich herrscht im Fandom der Konsens, dass die Worte „Avatar“ und „Live-Action“ seit M. Night Shyamalan‘s „Die Legende von Aang“ aus dem Jahr 2010 nicht mehr in einem Satz zusammenstehen dürfen. Der Film enttäuschte unter anderem mit Whitewashing der beliebten Figuren, sowie mit Effekten und einer Geschichte, die zu wünschen übrig ließ.



Als Netflix beim jährlichen globalen Fan-Event „Tudum“ im Juni 2023 dann jedoch einen ersten Blick auf das „Avatar“-Remake gab, trauten sich die ersten, diesem Projekt vielleicht doch hoffnungsvoll entgegenzusehen.

Der Streaming-Sender zeigt die Schauspieler und Schauspieler:innen in ihren „Avatar“-Rollen

Es gab einen ersten Teaser zu Gordon Cormier als Avatar Aang:

Fans konnten sich außerdem über Dallas Liu in der Rüstung von Prinz Zuko freuen:

Sowie über Kiawentiio als Wasserbändigerin Katara:

Ein Foto von Ian Ousley in seinem Sokka-Kostüm machte den Abschluss:

Fans verlangen nach Neubesetzung von Ian Ousley

Kurz nachdem bekannt wurde, dass Ian Ousley die Rolle von Kataras Bruder Sokka übernehmen würde, kamen jedoch Vorwürfe gegen den Schauspieler auf. Dieser habe beim Casting behauptet, er würde zu dem indigenen Volk Cherokee gehören. Laut der Recherche eines Fans, der die anerkannten Cherokee-Stämme angeschrieben habe, sollen alle drei verneint haben, dass Ousley bei ihnen registriert sei.



Netflix hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, was von vielen Fans kritisch aufgenommen wurde. Einige verlangten nach einer Neubesetzung der Rolle:

„Avatar“-Schöpfer verließen die „Live-Action“-Version 2020 aufgrund von kreativen Differenzen

Weitere Sorgen bereitete viele Fans, dass die ursprünglichen Erfinder von „Avatar – Der Herr der Elemente“, Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, die als Produzenten fungieren sollten, die Show bereits 2020 verlassen haben. Grund dafür sei, dass der Streamingdienst ihre Visionen nicht respektiert habe, woraus sich kreative Differenzen bildeten. Bryan Konietzko sprach von einem „gebrochenen Versprechen“.

Die ursprünglichen Schöpfer der Serie verließen Netflix‘ Projekt 2020. © Nickelodeon

Netflix stellt im Rahmen der „GeekedWeek“ 2023 den Cast für die Feuernation vor

Trotz der Kritik veröffentlichte Netflix nun neue Bilder, auf denen weitere Teile des Casts für „Avatar – The Last Airbender“ zu sehen sind. Diese zeigen Schlüsselfiguren der Serie, die allesamt zur Feuernation gehören und als Antagonisten gelten. Die Veröffentlichung geschieht im Rahmen von Netflix‘ „GeekedWeek“, in der eine Woche lang virtuelle Veranstaltung zu Premieren, Neuigkeiten und ersten Einblicken präsentiert werden:

Daniel Dae Kim als Feuerlord Ozai, Vater von Zuko und Azula:

Paul Sun-Hyung Lee in seiner Rolle als General Iroh, der Drache des Westens und Onkel von Zuko und Azula:

Ken Leung als Admiral Zhao, der persönlich von Ozai ernannt wurde:

Sowie Elizabeth Yu in ihrer Rolle als Prinzessin Azula:

Fans erhielten außerdem einen weiteren Blick auf Zuko, der mit seinem zu Beginn der Serie typischem Pferdeschwanz gezeigt wird:

Fans zeigen sich begeistert, aber auch besorgt vom neuen „Avatar“-Cast

Die Kommentare unter den neu auf Instagram veröffentlichten Bildern zeigten sich größtenteils positiv und lobten insbesondere die Darstellung von Daniel Dae Kim als Feuerlord Ozai und Paul Sun-Hyung Lee in seiner Rolle als General Iroh.



Kritik gibt es unter dem Bild von Elizabeth Yu als Azula, die auf einige Fans bisher „zu nett“ für die Rolle wirke, wodurch die Sorge entstehe, dass sie Azulas Temperament und Bösartigkeit nicht rüberbringen könne. Andere argumentieren jedoch, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen bisher noch nicht in Action gesehen wurden und dass das Urteil deshalb zu früh gefällt werden würde.

Eine der wichtigsten Figuren in „Avatar – Der Herr der Elemente“: Prinzessin Azula. © Nickelodeon Animation Studio

Weitere Informationen und Bilder zur Serie wird es sicherlich in der „GeekedWeek“ geben, die am 6. November beginnt. Ob sich Netflix dann auch zu den verschiedenen Kritikpunkten in Bezug auf das Casting und die Produktion äußert, bleibt abzuwarten.



Du möchtest mehr zum Thema? Dann schau dir doch diese 19 faszinierenden Behind The Scenes-Fakten über „Avatar: Der Herr der Elemente“ an.