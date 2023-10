Netflix: Preise steigen und Nutzer müssen tiefer in die Tasche greifen

Von: Henning Rosenstengel

Teilen

Der bekannte Streaminganbieter Netflix zieht in Erwägung, seine Abonnementpreise erneut im kommenden Jahr zu erhöhen.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Netflix seine Preise anpasst. Zuletzt wurden die Abo-Gebühren für Mitglieder im Jahr 2021 erhöht. Es wird vermute, dass Netflix seine Gebühren möglicherweise bereits Ende 2023 oder im Jahr 2024 anheben könnte.

Netflix plant eine erneute Preiserhöhung für einige Länder. Wie hoch sie ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. © Panthermedia/IMAGO

Globale Preiserhöhungen bei Netflix

Es wird darüber diskutiert, die Preise in mehreren Märkten weltweit zu erhöhen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Kosten zuerst in den USA und Kanada steigen werden. Das genaue Ausmaß der Preiserhöhung ist derzeit noch unbekannt, denn Netflix hat bisher keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben.

Zurzeit gibt es in Deutschland vier verschiedene Netflix-Abonnements mit folgenden Preisen:

Standard-Abo mit Werbung: 4,99 Euro pro Monat

4,99 Euro pro Monat Basis-Abo in SD-Qualität (720p): 7,99 Euro pro Monat

7,99 Euro pro Monat Standard-Abo in Full-HD-Qualität (1080p): 12,99 Euro pro Monat

12,99 Euro pro Monat Premium-Abo in 4K- und HDR-Qualität: 17,99 Euro pro Monat

Hintergrund der Preiserhöhung bei Netflix

Ein wesentlicher Grund für die mögliche Preiserhöhung ist der anhaltende Streik in Hollywood. Autoren und Schauspieler haben über Monate hinweg Kritik geübt, insbesondere an Streamingplattformen. Ein zentrales Thema dabei ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Während die Autoren bereits eine Einigung mit den Konzernen erzielt haben, neigt sich der Streik der Schauspieler dem Ende zu. Dies könnte die Produktionskosten für Netflix in die Höhe treiben, was wiederum eine Anpassung der Abo-Preise im nächsten Jahr zur Folge haben könnte.

Netflix will Account-Sharing an den Kragen gehen – wie kann eine mögliche Sperre umgangen werden? © Wolfgang Maria Weber/Imago (Symbolbild)

Zusätzliche Kosten für Passwort-Sharing bei Netflix

Außerdem geht Netflix seit kurzer Zeit in Deutschland gegen das Passwort-Sharing vor. Nutzer, die ihre Kontodaten mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen, werden zur Kasse gebeten - auch Disney+ verfolgt die selbe Strategie. Das sind die neuen Regelungen und Kosten:

Konten dürfen nur „in einem Haushalt“ geteilt werden.

Für jedes Netflix-Konto wird ein „Hauptstandort“ festgelegt.

Ein zusätzliches, haushaltsfremdes Mitglied zum Standardplan kostet 4,99 Euro pro Monat extra.

Das Premium-4K-Abo erlaubt bis zu zwei weitere Mitglieder für jeweils 4,99 Euro.

Günstigste Tarife (Basic oder Standard mit Werbung) erlauben keine zusätzlichen Mitglieder.

Zuletzt sorgte auch Spotify für Schlagzeilen - sie erhöhten das Einzelabo von 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Auch Meta plant für Instagram und Facebook ein werbefreies Abo-Modell. - die kostenlose Variante mit Werbung soll es aber trotzdem noch geben.