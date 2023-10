Neue Preise für vegane Produkte bei Lidl – so reagieren Aldi, Penny und Rewe

Von: Kilian Bäuml

Der Discounter möchte für „Gleichberechtigung auf dem Teller“ sorgen und ändert die Preise zahlreicher veganer Produkte – zieht die Konkurrenz da mit?

Gute Nachrichten für alle, die sich pflanzlich ernähren: Der Discounter Lidl gleicht die Preise zwischen tierischen Produkten und ihrer pflanzlichen Alternative an. In einer Pressemitteilung erklärt der Discounter: „Bisher sind vegane Alternativprodukte im Lebensmitteleinzelhandel deutlich teurer als tierische Vergleichsprodukte. Das möchte Lidl in Deutschland ändern und sorgt ab sofort für Gleichberechtigung auf dem Teller.“



Die Lidl-Initiative für pflanzliche Produkte geht sogar so weit, dass in manchen Tweets von Fleischessern die Rede von Veggie-Umerziehung ist.

Lidl gleicht die Preise von vielen veganen Produkten den Preisen der tierischen Variante an. Doch auch andere Märkte haben große Pläne. (Symbolbild/Montage) © dpa/Imago/Montage

Fast beim ganzen Sortiment der veganen Lidl-Eigenmarke Vemondo werden die Preise angeglichen. Der Discounter möchte damit nicht nur Menschen mit veganer und vegetarischer Ernährung entgegenkommen, sondern vor allem Flexitarier:innen erreichen. Personen, die sich nachhaltiger ernähren möchten, sollen laut der Mitteilung einen einfacheren Zugang zu pflanzenbasierten Produkten bekommen, ohne dafür mehr zu bezahlen.

„Mit der Preisanpassung unserer Vemondo-Produkte möchten wir Kunden vermehrt dazu einladen, die pflanzlichen Alternativen auszuprobieren – ohne, dass dabei der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist“, erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Klingt gut, aber was ist mit Menschen, die keinen Lidl in der Nähe haben? BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA hat bei anderen bekannten Supermärkten und Discountern nachgefragt, wie sie auf die Offensive von Lidl reagieren.

Pflanzlich unterwegs bei Aldi Süd und Aldi Nord

Der Hauptkonkurrent Aldi schreibt uns: „Eine pflanzlichere Ernährung wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. Daher hat Aldi Süd bereits viele Maßnahmen umgesetzt, die zur Förderung dieser Ernährungsweise beitragen und begrüßt auch entsprechende Vorstöße in der Branche, denn für nachhaltige Veränderungen müssen alle Akteure an einem Strang ziehen.“

Derzeit gibt es bei Aldi Süd die Eigenmarken „MEIN Veggie Tag“ und „GUT bio“ im Angebot und der Discounter arbeite an einer weiteren Eigenmarke für pflanzliche Alternativprodukte. Da die Nachfrage für vegane und vegetarische Produkte steigt, soll auch das vegane Sortiment sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd stetig erweitert werden. Veggies und Flexis können sich also vielleicht bald über eine noch größere Auswahl pflanzlicher Produkte bei Aldi freuen.

Penny etablierte als erster Markt eine pflanzliche Eigenmarke

Von Penny werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass der Discounter schon vor drei Jahren als erster Discounter im deutschen Lebensmittelhandel mit Food for Future eine Dachmarke für pflanzenbasierte Lebensmittel etabliert habe. In den vergangenen Monaten habe man vor allem eine gestiegene Nachfrage der Eigenmarke festgestellt. „Aufgrund unser langjährigen und guten Beziehungen zu unseren Lieferanten können wir gemeinschaftlich nicht nur die Mengen genau planen, sondern so auch günstige und wettbewerbsfähige Preise bieten.“ Für die Zukunft werde das Angebot pflanzenbasierter Produkte systematisch weiterentwickelt. Mit einer kontroversen Aktion zeigte Penny, wie teuer 9 Produkte wirklich sein müssten.

Rewe hat die größte Auswahl – je nach Markt über 1000 Produkte

Der Supermarkt Rewe antwortet uns, dass es heute schon in vielen Märkten neben Eigenmarken auch viele pflanzenbasierte Markenprodukte zu kaufen gibt. „Je nach Marktgröße kann das Sortiment an veganen Alternativprodukten mehr als 1000 Artikel umfassen.“ Das vegane Sortiment sei in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden, vor allem bei Ersatzprodukten. Auch die Rewe-Tochter Billa in Österreich erweitert ihr veganes Sortiment.

Damit gibt es bei Rewe offenbar – je nach Filiale – das größte Sortiment pflanzlicher Produkte. Konkret auf die Preise der Waren geht der Supermarkt in seiner Antwort allerdings nicht ein.

Fazit: Am Ende des Tages kann man sich pflanzliche Produkte inzwischen bei fast jedem Discounter und Supermarkt kaufen und aufgrund der großen Nachfrage wird sich das Sortiment wahrscheinlich noch weiter vergrößern. Veggies und Vegans und alle Freund:innen pflanzlicher Kost haben also einiges, auf das sie sich in Zukunft freuen können. Für alle, die sich für vegane Ernährung interessieren, gibt es außerdem einige hilfreiche Tipps und Tricks.