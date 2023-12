Neuer Corona-Impfstoff kommt auf den Markt – für diese Menschen ist er vorgesehen

Von: Fabian Hartmann

Auch diesen Winter wird wieder mit einem Anstieg der Covid-19-Infektionen gerechnet. Derweil bringt der Hersteller Novavax einen neuen, angepassten Impfstoff auf den Markt.

München – Die neue Impfsaison startete in Deutschland und Österreich bereits im September. Dabei sollen angepasste Corona-Präparate die Ausbreitung eventuell neu auftretender Virusvarianten so weit wie möglich zurückhalten. Die Europäische Kommission, die zuletzt die Konjunkturprognose senkte, empfiehlt eine Corona-Impfung für bestimmte Gruppen.

Angepasster Impfstoff von Novavax ab jetzt in Österreich erhältlich – und bald auch in Deutschland

Nach aktuellem Stand haben mittlerweile rund 71,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung mindestens eine Corona-Impfserie mit zwei Impfdosen erhalten (Stand: Dezember 2023). Bei der Wahl eines Impfstoffes gegen das Coronavirus steht der Bevölkerung dabei eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung.

Dazu gehören mRNA-Impfstoffe wie der von BioNTech genauso wie vektorbasierte Impfstoffe, wie etwa der von AstraZeneca. In Deutschland wird dieser seit 2021 allerdings nicht mehr häufig und auf Anraten der Ständigen Impfkommission (STIKO) nur noch für Menschen über 60 Jahren eingesetzt.

Der angepasste Corona-Impfstoff von Novavax ist im Dezember in Deutschland sowie Österreich verfügbar. © imagebroker/Imago (Symbolbild)

Der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax trägt den Namen Nuvaxovid XBB.1.5 und ist proteinbasiert. Das bedeutet, dass der Impfstoff keine vermehrungsfähigen Viren enthält, sondern einen künstlich hergestellten Eiweiß-Bestandteil aus der Virushülle, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Er ist mittlerweile ebenfalls an die Omikron-Varianten XBB.1.5 angepasst und wird in Deutschland am 11. Dezember an Arztpraxen ausgeliefert. In österreichischen Praxen ist er schon ab sofort verfügbar.

Für diese Menschen ist der angepasste Impfstoff vorgesehen

Nuvaxovid XBB.1.5 ist der erste angepasste Covid-19-Impfstoff auf Proteinbasis, der für die Wintersaison zugelassen wurde. Novavax musste vor der Belieferung auf die Zulassung des Impfstoffes durch die Europäische Kommission warten. Die Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides empfahl vor allem Menschen ab 60 Jahren, solche mit geschwächtem Immunsystem und Grunderkrankungen sowie schwangeren Frauen, sich mit dem neuen Corona-Impfstoff impfen zu lassen.

„Impfungen sind nach wie vor unser wirksamstes Instrument gegen Covid-19. Und wir erweitern jetzt das Portfolio um eine eiweißbasierte, angepasste Impfstoff-Option“, sagte Kyriakides zum neuen Novavax-Impfstoff. Erwartet wird von der Europäischen Kommission, dass der angepasste Impfstoff auch die Breite der Immunität gegenüber den derzeit dominanten und neu auftretenden Varianten erhöht. Empfohlen wird der Novavax-Impfstoff für Personen ab 12 Jahren. In Österreich stehen aktuell insgesamt 175.000 Dosen für die Bevölkerung bereit.