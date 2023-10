Neuer „Hirnatlas“ kartiert das menschliche Gehirn in verblüffender Detailtreue

Menschliches Gehirn (Symbolbild). © Panthermedia/Imago

Ein Forschungsteam veröffentlicht einen Katalog mit mehr als 3000 Arten von Gehirnzellen – das bisher detaillierteste Porträt des menschlichen Gehirns.

Wissenschaftler haben am Donnerstag das bisher detaillierteste und komplexeste Porträt des menschlichen Gehirns veröffentlicht, einen beeindruckenden Katalog von mehr als 3.000 Arten von Gehirnzellen, die zusammengenommen Emotionen, Gedanken, Gedächtnis und Krankheiten hervorrufen.



Die akribische Arbeit ist Teil der BRAIN-Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies), einer von der Regierung mit 3 Milliarden Dollar finanzierten Initiative zur Entwicklung von Instrumenten und Technologien zum Verständnis und zur Kartierung des menschlichen Gehirns. Die Ergebnisse, die in 21 Artikeln in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, beginnen, die Blackbox des Gehirns zu öffnen, indem sie eine erste Teileliste des komplexesten Organs liefern, das Wissenschaftler je untersucht haben.



„Jeder Teil des Gehirns ist so komplex wie ein anderes Organ“, sagte Ed Lein, ein Neurowissenschaftler am Allen Institute for Brain Science, einer gemeinnützigen Forschungseinrichtung in Seattle, und Leiter mehrerer der neuen Studien. „Dies ist die erste wirklich umfassende Beschreibung dieses Vorgangs“, sagte er. „Wenn wir es nicht auf dieser Ebene verstehen, weiß ich nicht, wie wir jemals Gehirnkrankheiten verstehen werden.



Die Arbeiten zeigen, dass die Zelltypen, aus denen ein menschliches Gehirn besteht, denen ähneln, aus denen die Gehirne anderer Primaten bestehen. Das deutet darauf hin, dass die Unterschiede in der Kombination dieser Zelltypen und in der Aktivität von nur einigen hundert Genen dazu beitragen, die hoch entwickelten kognitiven Fähigkeiten des Menschen zu erklären. Die Arbeiten geben auch einen Ausblick darauf, wie diese Techniken eingesetzt werden könnten, um detailliert zu untersuchen, wie sich das menschliche Gehirn im Laufe der Zeit verändert, wie sehr sich typische Gehirne von Erwachsenen voneinander unterscheiden und wie das sich entwickelnde Gehirn anfällig für komplexe Störungen wie Autismus und Schizophrenie wird.



Allen Institute for Brain Science in Seattle. © Paul Gordon/Imago

Henry Greely, ein Juraprofessor an der Stanford University, der sich auf die Ethik biomedizinischer Technologien spezialisiert hat und zuvor in einem Gremium mitwirkte, das das Projekt begleitete, verglich es mit der Entsendung eines Raumschiffs, das einen anderen Planeten umkreist und Fotos macht. „Man sieht, wo es Berge und Täler gibt, und man sieht die Eiskappen, und das ist es, was die Arbeit am Gehirn bewirkt hat“, sagte er.



„Sie hat ein wirklich kompliziertes Objekt gezeigt, vielleicht das komplexeste physikalische Objekt, das wir bisher im Universum kennen“, fügte Greely hinzu. Er wies darauf hin, dass die neue Reihe von Papieren in vielerlei Hinsicht kein Endprodukt ist, sondern ein Zwischenbericht zu einem Projekt, das noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. „Man muss vor Ort sein, um die harte Arbeit Stück für Stück zu erledigen.“



Das Gehirn ist ein beängstigend großes Organ

Vor über einem Jahrhundert fertigte der spanische Neurowissenschaftler Santiago Ramón y Cajal einige der ersten komplizierten Skizzen der verschiedenen Arten von Gehirnzellen an. Doch das menschliche Gehirn ist beängstigend groß, eine komplizierte Ansammlung von 86 Milliarden Neuronen und etwa der gleichen Anzahl von Gliazellen. Die vor einem Jahrzehnt angekündigte Brain-Initiative hat das Klassifizierungsschema erweitert, indem sie die neu entwickelte Fähigkeit nutzte, verschiedene Zelltypen anhand ihrer genauen molekularen Merkmale zu klassifizieren, einschließlich der aktiven Gene.



In einer in der Zeitschrift Science veröffentlichten Arbeit untersuchten die Forscher mit dieser Technik drei Gehirne von menschlichen Spendern und identifizierten mehr als 3 000 Zelltypen. Es handelt sich dabei nicht um eine endgültige Zählung, aber es ist der bisher detaillierteste Entwurf. Zum Vergleich: Trygve Bakken, ein weiterer Neurowissenschaftler am Allen-Institut, geht davon aus, dass die Lunge aus 100 Zelltypen besteht. Die Identifizierung der Bestandteile eines typischen menschlichen Gehirns ist nur ein Teil der Aufgabe.



Die Wissenschaftler müssen auch verstehen, wie sie miteinander verbunden sind, welche Funktionen die Schaltkreise haben, wie sie sich im Laufe der Entwicklung des Gehirns verändern und was bei neurologischen Erkrankungen geschieht. In einer Studie untersuchten Wissenschaftler die Gehirne von Kindern, die an verschiedenen Ursachen gestorben waren, um herauszufinden, ob es bei denjenigen, die an einer Entzündung litten, Anzeichen dafür gab, dass diese ihr Gehirn auf zellulärer Ebene beeinträchtigte. Sie fanden heraus, dass zwei wichtige Arten von Neuronen, Golgi- und Purkinje-Neuronen, verändert waren. Nun untersuchen sie die Gehirne von Erwachsenen, bei denen Schizophrenie und Autismus diagnostiziert wurde, um festzustellen, ob ähnliche Veränderungen vorliegen.



Genaue Mechanismen von Parkinson und Alzheimer sind rätselhaft

In anderen Projekten werden die Gehirne von Menschen mit Parkinson und Alzheimer untersucht, Erkrankungen, deren Entstehung und genaue Mechanismen noch weitgehend rätselhaft sind. „Die Herausforderung bei vielen neurologischen und neuropsychiatrischen Störungen besteht darin, dass wir nicht wissen, welcher Teil des Gehirns nicht optimal funktioniert“, so John Ngai, der Leiter der Hirninitiative. „Das Tolle daran ist, dass wir damit einen Weg hinein finden.

Andere Teile der Gehirn-Initiative sind noch im Entstehen begriffen. Die National Institutes of Health haben über 1.300 Projekte finanziert. Es handelt sich um eine dieser wissenschaftlichen Forschungen, die theoretisch nie enden könnten, weil jede Ebene der Komplexität neue Fragen aufwirft. Selbst Wissenschaftler, die ungeduldig darauf warteten, mit der Katalogisierung fertig zu werden, damit sie anfangen können, spezifischere Fragen zu stellen, sind von dem, was bereits entdeckt wurde, überrascht.



„Als wir vor fünf Jahren mit dem Projekt begannen, dachte ich: ‚Wir werden nur die Phase der Atlantenerstellung überstehen. Das ist nicht das Interessante“, sagte Seth Ament, ein Forscher am Institut für Genomwissenschaften an der University of Maryland School of Medicine, der an der Entzündungsstudie mitarbeitete. „Je länger wir uns damit befassen, desto erstaunlicher finde ich es, dass unser Genom in der Lage ist, eine solche Vielfalt von Zellen im gesamten Gehirn zu produzieren. Das ist grundlegend dafür, wie unser Gehirn funktioniert.“



Die Chemie der Farbe

Die Forscher haben bereits die nächste Phase des Projekts in Angriff genommen, in der sie versuchen, noch vollständigere Atlanten mit mehr Gehirnen zu erstellen. Letztendlich hoffen sie, dass sie ein feinkörniges Verständnis dafür erlangen, was bei menschlichen Gehirnerkrankungen schief läuft, die sich hartnäckig jedem Fortschritt widersetzt haben. Viele Medikamente, die in Laborexperimenten vielversprechend sind, versagen letztendlich, wenn Menschen sie anwenden. Die Arbeit wird den Wissenschaftlern helfen zu verstehen, wann ein Tiermodell oder sogar ein vereinfachtes, in einer Schale gezüchtetes Hirnorganoid eine vernünftige Annäherung an das Gehirn darstellt und wann es nicht ausreicht.



„Dies wird ein schrittweiser Prozess sein, bei dem wir zunächst die Bausteine des menschlichen Gehirns verstehen müssen, indem wir seine unzähligen Zelltypen kennen lernen“, sagte Paola Arlotta, Vorsitzende der Abteilung für Stammzellen und Regenerationsbiologie an der Harvard University, die nicht an den neuen Studien beteiligt war, in einer E-Mail. „Letztendlich würden wir gerne verstehen, wie diese Zellen und ihre Interaktion spezialisierte Funktionen hervorbringen.



Thomas Insel, ein ehemaliger Direktor des National Institute of Mental Health, war bis 2015 Vorsitzender der Gehirninitiative. Seitdem konzentriert er seine Arbeit nicht mehr auf die Neurowissenschaften, sondern auf die Entwicklung neuer Wege zur Behandlung psychischer Erkrankungen. In seinem Buch „Healing: Our Path from Mental Illness to Mental Health“ (Unser Weg von psychischer Krankheit zu psychischer Gesundheit) erinnert er sich an das Elternteil eines jungen Patienten, das argumentierte, die Neurowissenschaft konzentriere sich zu sehr auf die Details der Biologie, während die Menschen litten. „Unser Haus brennt, und Sie konzentrieren sich auf die Chemie der Farbe“, sagte das Elternteil zu ihm.



Insel sagte, dass er, obwohl er sich in letzter Zeit auf die psychische Gesundheit konzentriert hat, die aus Arbeiten wie dem neuen Hirnatlas gewonnenen Details als entscheidend ansieht. „Ich bin begeistert von dieser Fülle an neuen Daten über das Gehirn“, schrieb er in einer E-Mail. „Es mag die Chemie der Farbe sein, aber wir müssen mehr wissen, auch wenn mehr Wissen darauf hinzudeuten scheint, dass die Chemie der Farbe noch komplizierter ist, als wir dachten.“



Zur Autorin Carolyn Johnson ist eine Wissenschaftsreporterin. Zuvor berichtete sie über das Gesundheitswesen und die Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung für Verbraucher.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.